Aktien New York Ausblick: Tech-Werte steigen dank TSMC

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen sollten die Technologiewerte am Donnerstag zunächst recht deutlich anziehen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 0,91 Prozent höher auf 16 889 Punkte. Für gute Stimmung sorgte, dass der taiwanische Chipkonzern TSMC ein schwieriges Jahr 2023 unerwartet stark beendet hatte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial indes wird geringfügig tiefer erwartet. Hier wirkte sich die anhaltende Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung dämpfend aus. Immer noch ist unklar, wie schnell und stark die Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr senken dürfte.

Dessen ungeachtet präsentierten sich viele Technologiewerte aus dem Halbleiter-Bereich im vorbörslichen US-Geschäft stark. So zogen die Aktien des Chipkonzerns AMD um 3,5 Prozent an. Auch Papiere mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz waren gefragt, denn in diesem Bereich ist TSMC ebenfalls sehr aktiv. Damit gewannen zum Beispiel die Anteilsscheine von Nvidia 2,3 Prozent.

Die zuletzt gebeutelten Papiere von Boeing stiegen im vorbörslichen Geschäft um knapp ein Prozent. Der Flugzeugbauer bekam trotz der jüngsten Sicherheitsprobleme einen Großauftrag aus Indien. Die vor zwei Jahren erst gestartete Airline Akasa Air platzierte eine feste Order für Jets aus den Baureihen 737-Max 8 und Max 10.

Aktien von Humana sackten vorbörslich um 14,5 Prozent ab. Der Krankenversicherer hatte seinen Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie gesenkt. Im Sog dessen gerieten auch die Anteilsscheine des Wettbewerbers Unitedhealth unter Druck.

Der deutsche Sandalen-Hersteller Birkenstock , der in New York gelistet ist, rechnet für das laufende Geschäftsjahr erneut mit einem deutlichen Umsatzplus. Das in Aussicht gestellte Wachstum reichte aber offensichtlich einigen Anlegern nicht, zumal die Papiere zuletzt sehr gut gelaufen waren. Nun sackten diese vorbörslich um 15,5 Prozent ab./la/stk