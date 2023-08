Aktien New York Ausblick: Stabilisierung - Walmart zeigt weiter Stärke

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Finanztrends Video zu Walmart



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten am Vortag dürften sich die US-Börsen am Donnerstag zum Handelsstart stabilisieren. Zugleich stehen am Rentenmarkt die US-Staatsanleihen unter Druck, die Renditen steigen. Unternehmensseitig steht vor allem der Einzelhandelsriese Walmart im Fokus, dessen Quartalsbilanz deutlich macht, dass die US-Verbraucher weiterhin bereit sind Geld auszugeben,...