Aktien New York Ausblick: Rückschlag - Herbe Verluste bei Cisco und Walmart

NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngsten Erholungsrally an der Wall Street scheint am Donnerstag zunächst der Schwung auszugehen. Anderthalb Stunden vor der Eröffnungsglocke sah der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 34 890 Punkten rund 0,3 Prozent im Minus. Die Indikation für den Nasdaq 100 war mit 15 773 Punkten ähnlich schwach.

Der Dow kommt vom höchsten Niveau seit Ende August, während der Nasdaq-Auswahlindex sogar am Jahreshoch vom Juli gekratzt hatte. Mildere Inflationsdaten im Oktober hatten im Wochenverlauf die Hoffnungen der Optimisten auf ein Zinshoch in den USA bestärkt.

Unter den Einzelwerten brachen Aktien von Cisco nach einer Umsatzwarnung vorbörslich um bis zu 12 Prozent ein. Bereits nach dem ersten Geschäftsquartal muss der Netzwerkausrüster damit sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr aufgegeben. Nach Einschätzung von Goldman Sachs wird der Abbau von Lagerbeständen auf Kundenseite die Auftragslage von Cisco noch ein bis zwei Quartale bremsen.

Deutlich unter Druck gerieten auch die Papiere von Walmart mit einem Minus von bis zu 8 Prozent. Die Supermarktkette erhöhte nach dem dritten Quartal zwar die Jahresziele. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits höher, sagte ein Marktteilnehmer.

Ebenfalls sehr schwach tendierten die Papiere von Plug Power, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung gestrichen hat./ag/mis