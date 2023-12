Aktien New York Ausblick: Rekordjagd des Dow geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am letzten Handelstag der Woche dürfte sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial zu einem Rekordhoch aufschwingen. Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow 0,2 Prozent höher auf 37 324 Punkte. Es wäre der dritte Tag in Folge mit einer neuen Bestmarke des Dow.

Die Bank HSBC spricht angesichts des Anstiegs des Dow um fast 5000 Punkte seit Ende Oktober von einer "fulminanten Rally". Aus charttechnischer Sicht sei das Rekordhoch vom Vortag "eines der besten Signale überhaupt". Die Analysten sehen nun weiteres Aufwärtspotenzial bis auf rund 40 000 Zähler.

Die Investoren setzen unverändert auf sinkende Zinsen: Im frühen Anleihehandel am Freitag hat die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere erneut nachgegeben, sie liegt mittlerweile unter der Marke von vier Prozent. Bei niedrigeren Zinsen an den Kapitalmärkten können sich Unternehmen günstiger refinanzieren. Zudem werden Aktien für Anleger tendenziell attraktiver.

Der technologielastige Nasdaq 100 wird vorbörslich 0,3 Prozent fester indiziert bei 16 586 Zählern. Dem Index fehlt somit nicht mehr viel zu einer Bestmarke. Das bisherige Rekordhoch hatte der Nasdaq 100 im November 2021 bei rund 16 765 Punkten erreicht.

Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten sind Mangelware. Der Kurs von Blackrock fiel im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent, nachdem JPMorgan die Papiere der Investmentgesellschaft von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft hat. Blackrock-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, sie waren am Vortag auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 gestiegen.

Die Aktien von First Solar gewannen 3,6 Prozent. Die US-Bank Jefferies riet zum Kauf der Papiere des Solarunternehmens. Auch bei den Aktien von Sunrun riet Jefferies zum Kauf, hier ging es vorbörslich um 4,4 Prozent nach oben./bek/jha/