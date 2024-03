Aktien New York Ausblick: Nasdaq vor Erholung - Dow moderater im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen zeichnet sich am Montag mit einem freundlichen Handelsstart eine Erholungsbewegung ab. Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der zur Wochenmitte erwartet wird, steuern vor allem die Tech-Werte an der Nasdaq auf Kursgewinne zu, während es an der Wall Street verhaltener zugehen dürfte.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 38 801 Punkte. Der von der Technologiebranche dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 wurde derweil nach zuletzt drei abwärts gerichteten Handelstagen mit 1,2 Prozent im Plus gesehen.

Börsianer glauben, dass die geldpolitischen Signale der Fed am Mittwoch über die Richtung der globalen Aktienmärkte im nächsten Quartal bestimmen werden. Weiter zweifeln Anleger daran, wann die Zeit für geldpolitische Lockerungen in den USA gekommen ist. Nachdem die Erwartungen zuletzt etwas gedämpft wurden, rechnet aktuell nur noch eine knappe Mehrheit damit, dass es im Juni eine erste Zinssenkung geben wird.

Die Erholungsgewinne an der Nasdaq zeigten sich am Montag bei den üblichen Werten, darunter etwa bei Nvidia mit einem vorbörslichen Anstieg um 2,7 Prozent. Der Kurs des Chipriesen stieg im Vorabhandel wieder knapp über die 900 Dollar. Damit bliebe er auf Tuchfühlung zum jüngst erreichten Rekordhoch von 974 Dollar und der 1000-Dollar-Marke.

Noch deutlicher war das Kursplus bei Alphabet mit vorbörslich etwa fünf Prozent Plus. Hier berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in Berufung auf Kreise, dass Gespräche geführt würden mit Apple über eine Partnerschaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Wie es hieß, könnte KI-Technologie des Google -Mutterkonzerns zukünftig in den iPhone-Smartphones von Apple verwendet werden. Auch die Apple-Aktien profitierten davon mit einem Prozent Plus.

Unter die vorbörslichen Gewinner mischten sich mit einem Anstieg um 4,4 Prozent auch die Tesla -Aktien, nachdem sie zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2023 angekommen waren. Von Experten wurde hier darauf verwiesen, dass der Elektroautobauer ab April in den USA und Europa seine Preise für das Modell Y erhöhen wolle. In einem Kommentar der Deutschen Bank heißt es, dies sei kein Anzeichen für eine solidere Nachfrage. Tesla ziele damit auf Umsatzoptimierungen ab./tih/stk