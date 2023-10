Aktien New York Ausblick: Moderater Auftrieb - Kursverluste bei Dialysekonzernen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York dürften die Aktienbörsen zur Wochenmitte weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit plus 0,27 Prozent auf 33 829 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird etwa 0,4 Prozent höher erwartet.

Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im September stärker als erwartet. Die Renditen am Anleihemarkt reagierten darauf zunächst kaum, jüngst hatten sich jene der zehnjährigen Papiere von ihrem 16-Jahreshoch bereits entfernt. Anleger waren angesichts des Hamas-Überfalls auf Israel und der Frucht vor einer Eskalation im Nahost-Konflikt auf der Suche nach Sicherheit.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Inflationszahlen für September stehen am morgigen Donnerstag auf dem Programm. Aktuell sind an den Finanzmärkten weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr nicht vollständig eingepreist. In den vergangenen Tagen hatten sich Fed-Vertreter überwiegend in Richtung stabiler Leitzinsen geäußert. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll der jüngsten Sitzung. Anleger achten darauf, da es Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben kann.

Am Aktienmarkt stehen Dialysekonzerne unter starkem Druck. Grund ist ein Forschungserfolg des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk . Davita rutschten vorbörslich um mehr als 17 Prozent ab, Baxter verloren annähernd zehn Prozent. Novo Nordisk beendete eine Studie mit seinem Antidiabetikum bei chronischen Nierenpatienten wegen erwiesener Wirksamkeit vorzeitig.

Am Markt hält man es nun für möglich, dass die Zahl der Dialysepatienten künftig nicht mehr so stark zunimmt. UBS-Analyst Graham Doyle erklärte die Folgen der Studie von Novo Nordisk für Dialysebehandlungen: Es sei nun erwiesen, dass die Novo-Arznei das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung (CKD) verlangsamt. CKD sei die Ursache für Nierenversagen und dies wiederum der Grund für Dialysebehandlungen.

Die Übernahme des Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources durch ExxonMobil ist beschlossene Sache. Der Ölkonzern zahlt 59,5 Milliarden Dollar oder 253 Dollar je Aktie. Damit ist es der größte Zukauf seit der Fusion von Exxon und Mobil 1999. Im vorbörslichen Handel reagierten beide Aktien relativ verhalten: Pioneer zogen um 1,6 Prozent an und ExxonMobil gaben um drei Prozent nach. Der RBC-Experte Biraj Borkhataria sieht in den Nachrichten keine Überraschung. Die Bedingungen entsprächen den Markterwartungen und den jüngsten Pressespekulationen.

Ein Auge werfen die Anleger zudem auf den Börsengang des deutschen Sandalen-Herstellers Birkenstock , dessen Aktien an diesem Mittwoch erstmals in New York gehandelt werden sollen. Beim Preis seiner Aktie zum Börsengang hatte sich Birkenstock zurückgehalten und ihn auf 46 Dollar festgesetzt - im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 Dollar. Die Aktienplatzierung bringt damit knapp 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) ein./ajx/tih