Aktien New York Ausblick: Indizes moderat höher nach Freitags-Kurssprung

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank weiter sinkender Anleiherenditen dürften die US-Börsen am Montag ihre zuletzt deutlichen Gewinne ausbauen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher auf 31 292 Punkte und den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,3 Prozent im Plus auf 11 342 Punkte.

Am Freitag hatten der Leitindex wie auch der technologielastige Auswahlindex mit Kursaufschlägen von knapp zweieinhalb Prozent geschlossen, nachdem Spekulationen aufgetaucht waren, die US-Notenbank Fed könnte das Tempo ihrer Zinserhöhungen reduzieren. Anfang November wird zwar noch fest mit einem weiteren großen Zinsschritt im Ringen gegen die hohe Inflation gerechnet. Jüngste Aussagen von amerikanischen Notenbanker deuten aber darauf hin, dass in den Monaten darauf mit weniger starken Zinserhöhungen zu rechnen ist.

Konjunktur- und unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage zu Beginn der neuen Woche übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn stehen Daten zur Unternehmensstimmung in den USA auf der Agenda. In der Eurozone und Großbritannien hatte diese sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt, wie die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global belegten.

Die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla fielen bereits vorbörslich um 2,7 Prozent, nachdem dieser einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge seine Preise in China um rund fünf Prozent gesenkt hatte. Damit würden frühere Preiserhöhungen teilweise wieder rückgängig gemacht, heißt es weiter. Tesla habe in China mit einer wachsenden Konkurrenz durch heimische Hersteller wie BYD zu kämpfen.

Vorbörslich unter Druck gerieten auch Aktien chinesischer Unternehmen, die in New York gelistet sind, nachdem Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht auf dem alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress gefestigt und Gefolgsmänner um sich geschart hatte./gl/mis