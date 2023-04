Aktien New York Ausblick: Gute Quartalsbilanzen stützen - Meta legen Rally hin

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen mehrerer namhafter US-Konzerne dürften dem Leitindex Dow Jones Industrial nach zwei schwachen Tagen am Donnerstag etwas Auftrieb verleihen. Rund eine Stunde vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG rund ein halbes Prozent höher taxiert. Noch stärker dürfte es an der technologielastigen Börse Nasdaq aufwärtsgehen. Hier sorgt die Quartalsbilanz der Facebook-Mutter Meta für leuchtende Augen der Investoren.

Um mehr als 12 Prozent stieg der Meta-Kurs im vorbörslichen Handel, nachdem der Internetkonzern den Umsatzschwund der vergangenen Quartale gestoppt hat und auch im Gesamtjahr mit steigenden Erlösen rechnet.

Der Nasdaq 100 , in dem Meta zu den Indexschwergewichten zählt, dürfte zum Auftakt um knapp ein Prozent zulegen. Hilfreich war auch ein zuversichtlicher Ausblick von Ebay auf das laufende Quartal. Ebay-Aktien stiegen um 2,4 Prozent.

Konjunkturdaten bewegten die Kurse vorbörslich kaum. Die Wirtschaftsleistung in den USA ist im ersten Quartal einer vorläufigen Schätzung zufolge weniger stark gestiegen als erwartet.

Anklang fanden auch Quartalsberichte aus dem Pharmasektor. Eli Lilly zogen um 2,6 Prozent an, getrieben von einer höheren Gewinnprognose des Unternehmens für 2023. Merck & Co legten um 2,3 Prozent zu, das Unternehmen wurde mit Blick auf den Jahresumsatz optimistischer. Die Anteile von Bristol-Myers Squibb verloren dagegen 1,8 Prozent, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal weniger umgesetzt hatte als erwartet.

Harley-Davidson lieferte derweil im ersten Quartal 62 200 Motorräder aus - gut 13 Prozent mehr als Analysten im Mittel ihrer Schätzungen erwartet hatten. Die Aktien der Biker-Legende stiegen um gut vier Prozent.

Doch es gab auch vorbörsliche Kursverlierer. Die Nachwehen des Schneechaos in den USA Ende vergangenen Jahres haben Southwest Airlines noch im ersten Quartal 2023 das Ergebnis verhagelt, der Kurs sackte vorbörslich um 4,4 Prozent ab. Der Aktienkurs des Baumaschinenherstellers Caterpillar gab leicht nach./bek/mis