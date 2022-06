Aktien New York Ausblick: Etwas höher

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas höher erwartet. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 30 549 Punkte, womit der Aufschlag gleichwohl etwas zusammenschmolz. Der technologielastige Nasdaq 100 wird zum Auftakt ein halbes Prozent höher erwartet.

Nach seiner sehr schlechten Vorwoche mit Kursen unter 30 000 Punkten scheint sich der Dow in dieser Woche im nach wie vor von Rezessionssorgen geprägten Umfeld etwas zu stabilisieren.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen etwas weniger stark zurück als erwartet. Wie im Juni die Stimmung unter Einkaufsmanagern der Industrie und im Dienstleistungssektor ist, zeigen neue Daten kurz nach der Handelseröffnung./ajx/nas