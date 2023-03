Aktien New York Ausblick: Erholt - Richtungssuche geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Auf und Ab an den US-Börsen dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Nach der Erholung am Freitag und zum Wochenstart sowie leichten Verlusten am Dienstag wird zur Wochenmitte ein freundlicher Handelsauftakt erwartet.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,65 Prozent höher auf 32 606 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,86 Prozent im Plus erwartet bei 12 720 Zählern.

Noch bleibe die Unsicherheit der Marktteilnehmer hoch, ob die jüngsten Turbulenzen in der Bankenbranche doch nicht der Beginn einer Krise gewesen seien oder doch ernsthafte wirtschaftliche Sorgen im Raum stünden, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Da derzeit jedoch die Sorgen über die Stabilität des Bankensektors abebbten, dürfte sich ihm zufolge die Aufmerksamkeit sich wieder auf die US-Notenbank Fed richten.

Diese hatte vor einer Woche den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation um 0,25 Prozentpunkte weiter angehoben. Nun wird mit Spannung auf die Inflationsdaten am Freitag gewartet, denn die Notenbanken sind seit den jüngsten Turbulenzen vorsichtiger geworden und bewegen sich weg von der "Whatever-it-takes"-Politik zur Inflationsbekämpfung.

Unterstützung kam nun zudem von den Geschäftsausblicken des größten deutschen Halbleiterproduzenten Infineon sowie des größten US-Speicherchipherstellers Micron .

Micron überraschte mit einem am oberen Ende der Spanne besser als von Analysten erwarteten Umsatzausblick auf das laufende Quartal. Das nähre Hoffnungen, dass das Schlimmste für die Branche überstanden sei, hieß es. "Die Lagerbestände der Kunden verbessern sich, und wir erwarten eine allmähliche Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche", hatte Vorstandschef Sanjay Mehrotra laut Redetext am Vorabend mitgeteilt. Die im Nasdaq-Auswahlindex notierte Aktie stieg vorbörslich um 2,7 Prozent.

In den Fokus zudem auch das Papier des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon rücken. Vorbörslich sprang es um 16,3 Prozent nach oben. Die Jahresziele übertrafen die Analystenerwartungen. Das Unternehmen verwies auf eine hohe Nachfrage, auch wenn es weiterhin mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen hat, was sich negativ auf die Margen auswirkt./ck/mis