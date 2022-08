Aktien New York Ausblick: Dow legt weiter zu - Inflationssorgen flauen etwas ab

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne anknüpfen. Eine dreiviertel Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,55 Prozent höher auf 33 492 Punkte. Weiterhin sorgt der zuletzt etwas geringere Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Daten vom Donnerstag...