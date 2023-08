Aktien New York Ausblick: Dow nach Preisdaten etwas tiefer erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Finanztrends Video zu Dow



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach frischen Preisdaten dürften die US-Aktienmärkte am Freitag zum Start leicht nachgeben. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer bei 35 132 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex eine weitgehend stabile Wochenbilanz an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird...