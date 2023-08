Aktien New York Ausblick: Dow im Plus erwartet nach US-Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten und frischen US-Inflationsdaten dürfte es an der Wall Street am Donnerstag wieder aufwärtsgehen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher bei 35 332 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,9 Prozent im Plus erwartet.

Die Inflation in den USA hat im Juli etwas angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent. Im Juni war die Rate noch auf 3,0 Prozent gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg der Inflationsrate auf 3,3 Prozent erwartet. Die Kerninflation fiel von 4,8 auf 4,7 Prozent. Dies war auch prognostiziert worden. Bei dieser Rate werden volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert.

Der leicht beschleunigte Preisauftrieb sollte nicht überinterpretiert werden, da die Teuerungsrate im Juni deutlich zurückgekommen sei, bemerkte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg in einer ersten Reaktion. Die Entwicklung lasse hoffen, "dass sich in den kommenden Monaten der abwärts gerichtete Trend fortsetzen wird. Die Zahlen liegen knapp unterhalb der Erwartungen und sollten für anhaltend gedämpfte Zinserwartungen sorgen, zumal die zeitgleich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gestiegen sind als gedacht", so Wortberg. Aus Unternehmenssicht dürften die Aktien von Walt Disney im Anlegerfokus stehen. Nach Netflix will auch der Medien- und Unterhaltungskonzern bei seinem Videostreaming-Dienst dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ab 2024 ein Ende setzen. Zugleich wird die werbefreie Version des Streaming-Dienstes Disney+ teurer. Im vergangenen Quartal konnte Disney den Streaming-Verlust auf 512 Millionen Dollar in etwa halbieren und den Umsatz um 9 Prozent steigern.

Die Freizeitparks und die Kreuzfahrt-Reederei machten Disney in dem Quartal unterdessen weiter Freude: Der Umsatz stieg um 13 Prozent und das operative Ergebnis um 11 Prozent. Für den gesamten Konzern bedeutete die Entwicklung ein Umsatzplus von 4 Prozent. Unterm Strich gab es einen Verlust von 460 Millionen Dollar nach einem Vorjahresgewinn von 1,4 Milliarden. Die Disney-Papiere stiegen im vorbörslichen Handel um 1,8 Prozent.

Die Anteilsscheine des chinesischen Online-Händlers Alibaba legten im vorbörslichen US-Handel um 3,2 Prozent zu. Das Unternehmen steigerte den Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal um mehr als 50 Prozent. Der Umsatz des Unternehmens kletterte um knapp 14 Prozent.

Im Luxusmodesegment bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme an: Der Modekonzern Tapestry (Marken: Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman) will Capri Holdings (Michael Kors, Versace, Jimmy Choo) für 57 US-Dollar je Aktie übernehmen. Dies entspricht einem Unternehmenswert von 6,7 Milliarden Dollar. Die gesamte Transaktion hat den Angaben beider Unternehmen zufolge ein Volumen von 8,5 Milliarden Dollar. Die Capri-Aktien schossen um mehr als 57 Prozent auf 54,50 Dollar hoch, während die Tapestry-Papiere um 6,1 Prozent absackten./edh/jha/