Aktien New York Ausblick: Alle Augen auf der Fed - Leichte Kursgewinne erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Mittwoch steht den Börsianern der lange erwartete Leitzinsentscheid durch die US-Notenbank Fed bevor. Allerdings geben die Währungshüter das Ergebnis erst im späteren Handelsverlauf um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekannt - die Anleger an der Wall Street dürften bis dahin ihr Pulver trocken halten. Zum Börsenstart werden daher wie schon in den vergangenen Tagen moderate Ausschläge erwartet.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem US-Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,3 Prozent höher bei 34 610 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 wurden plus 0,2 Prozent auf 15 218 Punkte erwartet.

Seit Mitte August ist der US-Leitindex nun auf Richtungssuche - nach Episoden kurzer Kursanstiege wurden die Gewinne in den Tagen darauf wieder mitgenommen. Der Dow bewegte sich in den vergangenen rund vier Wochen in einer Bandbreite von etwa 1000 Zählern. Mit dem sich nahenden Leitzinsentscheid war das Börsenbarometer zuletzt wieder zurückgefallen auf das Niveau von Anfang September - die bisherige Wochenbilanz ist leicht negativ.

Fachleute rechnen fast einhellig damit, dass die Fed an diesem Tag ihre Leitzinsen nicht weiter straffen wird. Spannend wird jedoch vor allem, welche weiteren Schritte sie signalisiert. Denn es ist unklar, ob die Notenbank noch weitere Zinsschritte folgen lässt - oder gar das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat.

Seit März 2022 hat die Fed wegen der hohen Inflation ihre Leitzinsen so stark und rasch angehoben wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. Zwar ist zuletzt die Gesamtteuerung wieder etwas gestiegen, die aus Sicht der Fed wichtigere Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) deutet aber nach unten. Positive Signale kamen zuletzt auch vom Arbeitsmarkt.

Laut Marktbeobachter Marcel Mußler zeigten die tags zuvor teils deutlicheren Kursverluste, wie dünn die Nerven der Marktteilnehmer derzeit sind. "Und wenn die Fed heute ein ungünstiges Wording bringt, können diese Nerven auch schnell einmal reißen." Das heißt, Investoren werden jedes Wort von Fed-Chef Jerome Powell auf die Goldwaage legen.

Tim Waterer, Chefanalyst des Brokers KCM Trade, zeichnet zwei mögliche Reaktionszenarien auf die Fed-Entscheidung auf: Sollte sich Powell dazu entschließen, "das wachsende Inflationsrisiko aufgrund steigender Ölpreise zu betonen", könnte dies dem US-Dollar und den Anleihe-Renditen eine Plattform bieten, um die jüngsten Gewinne auszubauen. "Sollte die Fed jedoch beschließen, die Auswirkungen des Ölpreises zu beschönigen, und sollte es keine Anzeichen für eine mögliche Zinserhöhung im November geben, dürften Risikoanlagen die Nutznießer sein". Hierzu würden auch Aktien zählen.

Bei den Einzelwerten stehen zur Wochenmitte die Papiere von General Mills im Blick. Der US-Lebensmittelkonzern veröffentlichte für das erste Geschäftsquartal etwas bessere Zahlen als erwartet und bestätigte seine Ziele. Die Papiere zogen vorbörslich um knapp ein Prozent an. Beim Beauty-Konzern Coty nahmen die Anleger dagegen nach einer Anhebung der Jahresziele Gewinne mit, die in diesem Jahr bisher stark gelaufenen Aktien gerieten vor dem Börsenauftakt kräftig unter Druck.

Intel -Anteile zeigten sich vor dem Börsenauftakt leicht gestärkt. Analysten bescheinigten dem Chipkonzern leichte Fortschritte anlässlich seiner Konferenz "Innovation 2023". Ross Seymore von der Deutschen Bank schrieb, mit Blick auf Produkte und Technologie scheine der Konzern in der richtigen Spur zu sein.

Großes Lob verteilten Fachleuten unterdessen dem sozialen Online-Netzwerk Pinterest nach dessen Investorentag. Die langfristigen Ziele des Konzerns erschienen erreichbar, hieß es.

Nach dem Börsenstart von Instacart tags zuvor dürfte auch die Kursentwicklung dort weiter spannend werden. Nach dem heutigen Börsenschluss sind dann alle Augen auf den Logistikkonzern Fedex gerichtet, dessen Quartalsbericht auch für die übrige Branche als wichtiger Gradmesser gilt./tav/mis