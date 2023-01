Mit Aktien Millionär werden: 5 Tipps, wie es wirklich klappt

Mit Aktien Millionär werden ist möglich. Der erste Tipp ist, dass man mit einer realistischen Rendite und langfristig kalkulieren sollte, was man dafür benötigt. Ein Sparplanrechner kann einem helfen, den eigenen Pfad zu finden, und zeigt zudem den einen oder anderen Pfad auf.

Heute wollen wir jedoch auf fünf weitere Tipps schauen. Wobei Tipp vielleicht das falsche Wort ist. Alle zusammen skizzieren eher den Ansatz, den man als smarter Investor befolgen sollte.

1. Mit Aktien Millionär werden: Starke Unternehmen!

Der erste Ansatzpunkt, wenn man mit Aktien Millionär werden möchte, ist die Auswahl der jeweiligen Unternehmen. Du hast richtig gelesen: Es geht nicht darum, eine möglichst günstig bewertete Aktie zu identifizieren. Oder eine maximale Dividendenrendite. Auch einzelne Kennzahlen wie das KGV, das KUV oder das KBV sind lediglich Indikatoren. Das wirklich Entscheidende ist jedoch: Starke Unternehmen zu identifizieren.

Starke Unternehmen sind der Zinseszinskatalysator. Sie ermöglichen die Renditen und sollten im Idealfall Wettbewerbsvorteile besitzen, die wiederum hohe Margen ermöglichen. Trifft das zu, so spricht wenig gegen langfristige Wertsteigerungen, moderate Zuwächse durch Pricing-Power, höhere Aktienkurse oder womöglich auch steigende Dividenden.

Wer mit Aktien Millionär werden möchte, der muss jedoch zwangsläufig auf die hervorragenden Unternehmen achten. Und verstehen, dass nicht die Aktie für eine Rendite über etliche Jahre sorgt, sondern das Unternehmen dahinter mit seinen Gewinnen.

2. Halte solche Unternehmen möglichst lange!

Wer als Investor mit Aktien Millionär werden möchte, der setzt zum Marathon an, nicht zum Sprint. Das heißt, dass der eigene Ansatz einer sein sollte, der auf den Buy-and-Hold-Prinzipien basieren sollte. Wie gesagt: Wir kaufen Unternehmen, keine Wertpapiere, und möchten als Investoren von diesen Unternehmen möglichst lange profitieren.

Die Idee dahinter ist relativ simpel: Wenn wir ein perfektes Unternehmen gekauft haben, warum sollten wir daran etwas ändern, nur weil der Kurs um 100 oder 200 % gestiegen ist? Gemessen an unserem Kaufkurs erhalten wir weiterhin eine starke Rendite, der Zinseszinseffekt nimmt mit der Haltezeit sogar konsequent zu.

Schnelles Kaufen und Verkaufen macht vielleicht deinen Broker zum Millionär. Wer jedoch als Investor seine Aktien über Jahre, womöglich sogar über Jahrzehnte hält, der kann mit wachsenden Mittelzuflüssen langfristig ein gutes Vermögen aufbauen. Vielleicht noch einmal der Hinweis: Es sind Unternehmen, die wir kaufen, keine Papiere.

3. Mit Aktien Millionär werden: Schwierigkeiten meistern

Schwierigkeiten gehören dazu, wenn man mit Aktien Millionär werden möchte. Mal unternehmensorientiert, mal marktorientiert, mal vielleicht noch anders. Wer ein wirklich erfolgreicher Investor sein will, der muss lernen, mit solchen Dingen umzugehen.

Dazu kann gehören, dass man in schwierigen Marktphasen nicht die Reißleine zieht. Aber es bedeutet auch, dass man sich selbst durch ein zu hohes Maß an Diversifikation kein existenzielles Problem ins Depot holt. Zu guter Letzt und nicht weniger entscheidend: Dass man Fehler nicht dazu nutzt, um seinen Pfad zu überdenken, sondern sie als Lehrgeld betrachtet, um den eigenen Ansatz zu verfeinern.

Um mit Aktien Millionär zu werden sind Jahre, etliche Investitionen und das Meistern von Problemen und Schwierigkeiten nötig. Der richtige Umgang ist entscheidend, entweder bereits vom Ansatz her (Beispiel Diversifikation und Allokation), oder auch was das Durchhalten in schwierigen Marktlagen angeht.

4. Das Ausnutzen von Krisen

Eine hohe Rendite ist für viele ein nötiger Katalysator, um mit Aktien Millionär zu werden. Es ist der Turbo oder die Initialzündung. Das bedeutet jedoch auch, dass wir einen Pfad finden müssen, um eine herausragende Rendite zu erzielen. Der für mich leichteste Weg ist das Ausnutzen von Krisen.

Ein Crash oder eine Korrektur sind Möglichkeiten für smarte, weitsichtige Investoren. Viele gute Aktien sind in diesen Marktlagen günstiger bewertet und eine gute Chance, um in den kommenden Jahren eine bedeutend höhere Rendite einzufahren. Also genau das, was wir brauchen, wenn wir Millionär mit Aktien werden wollen.

Das Meistern von Schwierigkeiten ist daher eigentlich nur eine Seite. Für viele Investoren ist gerade das Kaufen in schwierigen Marktphasen das Element, das die Spreu vom Weizen trennt. Beziehungsweise die Anleger, die es schaffen, und diejenigen, die beim Versuch und dem ersten Nachgeben des Marktes aufgeben.

5. Mit Aktien Millionär werden: Gar nicht zu sehr versuchen!

Das vielleicht größte Geheimnis ist für mich, dass man gar nicht so sehr versuchen sollte, mit Aktien Millionär zu werden. Es macht Sinn, in größeren Dimensionen zu denken, keine Frage. Trotzdem sollten wir nicht zu verkrampft an den Prozess gehen, die Eins mit den sechs Nullen zu knacken. Und vor allem: Es nicht doch auf der Sprint-Variante zu versuchen.

Wer langfristig und unternehmensorientiert und vor allem regelmäßig investiert, der macht vieles richtig. Entscheidend ist eher die Aktienauswahl und ein hohes Maß an Beständigkeit als das Zielen auf solche runden Zahlen. Häufig ergibt sich so etwas ganz von alleine. Oder auch eine Menge mehr.

Der Artikel Mit Aktien Millionär werden: 5 Tipps, wie es wirklich klappt ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2023