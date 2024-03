Aktien KW 9 – Rekorde in Serie. Korrektur in der Luft? Überfällig? Nel, Hensoldt, Renk, Encavis, Klöckner, Cherry, KION, ams Osram, Nordex, Bike24,…

KW 9 Rekorde über Rekorde – reicht’s langsam?

Am Montag ging der Markt mit 17.396,74 Punkten in die Handelswoche. Mit einem Schlussstand am Freitag von mmm Punkten gings in Wochenende – ehrlich gesagt fühlen sich die Dauerrekordstände im DAX ohne nennenswerte Korrektur sonderbar an. Wenn aus dem aktuell – so scheint es – überkauften Markt mal etwas Luft abgelassen würde, wäre das wahrscheinlich auf Dauer gesünder.

Gold und Silber bleiben trotz noch nicht erfolgter Zinssenkungen der Zentralbanken stabil – Gold deutlich über 2.000,00 USD und Silber hält wenigstens die 22,00 USD. Freitag dann ein überraschender Sprung der Unze Gold auf 2.083,44 USD und Silber auf 23,16 USD. Ausbruch oder nur ein „Hoppser", der Montag wieder zurückkommt? Schwung könnte wahrscheinlich nur ein Zinsschritt bringen – oder eben Gold als Krisenwährung. Für Silber als Rohstoff für viele Fertigungsprozesse wäre schon eine konjunkturelle Aufhellung hilfreich.