Aktien KW 9 Auf und ab in enger Range – bleibt das so? Spannung bei Nel, Mutares, Nagarro, MorphoSys, ThyssenKrupp, Plug Power, flatexDEGIRO, BayWa, Nordex, GK Software,…

Aktien Wochenrückblick – Anleger brauchten diese Woche gute Nerven. Sah diese Woche einige Male nach einem kräftigen Kursabschwung aus. Und immer wieder die gleichen Themen – Inflation, Rezession, Zentralbankpolitik. Anstiege oder Rückgänge der Kurse werden mit „Zeichen“ für höhere oder eben niedrigere Inflationsraten begründet. Dazu natürlich die Bilanzzahlen von einigen Unternehmen mit entsprechenden Impulsen. Bei den Analysten der grossen amerikanischen Banken wird „für dieses Jahr“ keine grössere Kursdynamik mehr erwartet. Soll es also für dieses Jahr schon gewesen sein? Spannende Einzelstorys liefert die Börse immer. Und natürlich ist eine Analystenmeinung nicht in Stein gemeisselt. Börse bleibt spannend – wie diese Woche Nel, Mutares, Nagarro, MorphoSys, ThyssenKrupp, Plug Power, flatexDEGIRO, BayWa, Nordex, GK Software,…

Montag …

… startete der DAX mit 15.351,63 Punkten und beendete den Handelstag bei 15.381,43 Punkten -impulslos. Mit wenig Unternehmensmeldungen. Und SFC Energy kann mit der Brennstoffzellenproduktion starten – Basis für die grossen Pläne in den nächsten Jahren in Indien. „MADE IN INDIA“. Dazu kommen bei flatexDEGIRO die Zahlen für 2022 – Wachstum mit „Ruckeln“.

Am Dienstag – einmal runter, einmal hoch – am Ende auf Vortagsniveau.

Morgens eröffnete der DAX mit 15.299,79 Punkten und ging dann am Abend unaufgeregt wieder fast auf Montagsschlussniveau bei 15.365,14 Punkten in den Feierabend. Spannung um 7:00 Uhr:

Und dann weiter aus München: Mutares will 7 Mrd EUR Umsatz in 2025. Und das nötige Geld soll „Anleihenrochade“ bringen: 45 Mio EUR zusätzlich plus längere Laufzeit für mehr Zinsen. Dazu die BayWa- Zahlen für 2022 „in der Mitte“ der im Oktober zuletzt erhöhten Prognose. Vom Kapitalmarkt wenig beachteter Nachhaltigkeitswert liefert ab. Mit kontinuierlichen Meldungen die USU Software Aktie im Aufwärtstrend – zuletzt mit Tendenz zur Konsolidierung. Heutiger Auftrag ist schön, aber kein Gamechanger. Und Nordex erhält aus Litauen einen in die Strategie passenden Auftrag: 80 MW plus 32 Jahre Wartung. Dazu: Was will Acciona mit weiteren 14%? Totgesagt, aber mit neuem Anfang, ganz am Anfang: Voltabox will’s noch mal versuchen. Noch sehr, sehr am Anfang. Und Scout24 trifft die Erwartungen.

Mittwoch

Nach Start bei 15.399,91 Punkten erst hoch, dann runter, am Ende bei 15.305,02. Bei HomeToGo gehts langsam in Richtung Break-Even – Wachstum stimmt schon mal. Und bereits Weltmarktführer mit hohen Gewinnen ist GK Software – Weltmarktführer, der womöglich bald zu Fujitsu gehört. Heute Übernahmeangebot zu 190,00 EUR je Aktie. Was soll man davon halten? Dazu im Vorausblick: Plug Power ist um 22:30 Uhr dran – Zahlen für 2022 fällig. Was wird erwartet, wie sehen es die Analysten & was ist wichtig. Plus Einwahldaten. Und die Deutsche Rohstoff AG plant für 2023 kräftige Erhöhung der Förderung von Erdöl und Gas. Dazu sichert eine hohe Hedgerate das Preisrisiko ab.

Donnerstag. Nervensache. Sah nach tiefem Fall aus. Am Abend wieder erledigt.

Eröffnet bei 15.171,07 Punkten und dann doch wieder am Abend erholt bei 15.327,64 Punkten. Viele Anleger nutzen fallende Kurse zum Einsteigen – meinen wohl etwas verpasst zu haben. Wie lange klappt diese „Rettung“ noch? Vor Handelseröffnung berichteten wir über Mittwoch Abend: Plug Power’s Ergebnisse für 2022 verfehlten die Erwartungen. Positiv war das kräftig erhöhte Orderbacklog und klare Bestätigung Prognose 2023. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel erstmal knapp 5%.

Und es bleibt dabei die Biofrontera setzt auf Ameluz® als Megaseller. Nach vielen Turbulenzen scheint man jetzt wieder auf’s Operative konzentriert. Und Hapag Lloyd mit Gesschäftsbericht und Prognose – wieder in normalen Fahrwassern angekommen, schade für die Aktionäre, aber erwartet. Dazu bei GFT Technologies durch Digitalisierung Wachstum – nur die Aktie merkt’s am Donnerstag nicht. Und Kion muss im Q4 Abstriche bei Auftragseingang und Gewinn hinnehmen – Aktionäre leiden durch kräftig reduzierte Dividende.

Freitag. Auf einmal tiefer Fall.

Bei 15.430,66 Punkten optimistisch gestartet und wieder alles auf „grün“ – schon ein wenig irritierend diese Stimmungsschwankungen innerhalb weniger Stunden an der Börse. Auf jeden Fall geht es mit15.578,39 Punkten ins Wochenende. Dazu lieferte Nagarro – gewohnt (fast) – gute Zahlen für 2022, bekräftigte Prognose 2023, aber im Hinterkopf bleiben die unkommentierten Vorwürfe der Wirtschaftswoche. Und ein MicroCap – Mountain Alliance – mit aktuellen Meldungen einer Beteiligung. Dazu Bewegung in Kanada – Ballard Power Brennstoffzellen für die Umrüstung von Minenfahrzeugen. 30 weitere Module. Aber wann kommen die grossen Aufträge? Dazu Mutares mit Exit Nummer 4 – wow.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 9 Schaukelbörse. Am Ende wenig passiert.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.351,63 Punkten und am Ende ging es mit 15.578,39 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Diese Woche fand der Index letztendlich wieder mal keine klare Richtung – wie in den letzten Wochen auch. Natürlich sind die Themen Energiepreise, Zinspolitik, Inflation und drohende Rezession nicht „erledigt“ – und so werden Inflationsängste einmal „weniger“ und dann wieder mehr. Wenigstens operativ sah es im Schnitt gut aus: Auch diese Woche überraschten die Unternehmenszahlen eher positiv.

Und so war das eigentlich spannende, was nicht passiert ist: Am Montag waren die tiefroten Vorzeichen vom Freitag der Vorwoche vergessen und es ging wieder weiter, wie in den letzten Wochen: Etwas hoch, dann an einem Tag Tiefs getestet – diese Woche war das am Donnerstag – und am nächsten Tag wieder kräftige Gegenbewegung. Wie lange geht es noch so weiter?

