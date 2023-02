Aktien KW 8 – Runter? Gibt’s nächste Woche mal eine klare Richtung? Steinhoff, Nel, Teamviewer, Cliq Digital, flatexDEGIRO, Enapter, DataGroup, RWE, HanseYachts, Plug Power, NIKOLA, Hensoldt, …

Aktien Wochenrückblick – wieder mal in einer engen Handelsrange. Fragt sich wo und wann mal wieder Impulse kommen, die den Kursen die Richtung vorgeben können. Auf Branchenebene vielleicht nächste Woche bei den Wasserstoffs durch die Zahlen der Anlegerlieblinge Nel und Plug Power. Aber was ist mit dem DAX?Oder einem SDAX, MDAX oder TecDAX? Hängen die „nur“ an den US-Indizes? Was ist mit dem von einigen Analysten gesehenen Aufholpotential eines SDAX oder MDAX gegenüber den Grossen? Diese Woche gab es eine Flut von Unternehmenszahlen – eher aus der zweiten und dritten Reihe – und diese waren eigentlich durch die Bank positiv. Keine oder kaum Anzeichen für eine aufziehende Rezession. Gute Zahlen von Elringklinger, DataGroup, Cliq Digital, Telefonica Deutschland, 2G Energy, Knorr Bremse,… Und dann am Freitag auf einmal tiefrotes Wochen-Ende. Fällt jetzt eine Trendentscheidung? Oder Montag wieder hoch… Spannend.

Letzten Samstag wie gewohnt den Wochenrückblick Aktien KW 7 – Korrektur oder weitere Gewinne voraus? Commerzbank. ThyssenKrup. Nel. Encavis. Rheinmetall. SFC Energy. Mutares. Enapter. CTS Eventim. Hensoldt. Nordex. Clearvise,… Und dann für die Wasserstoffs: H2-Update-KW 7: Nel thyssenKrupp nucera Plug Power Everfuel De Nora RWE SFC Energy. EU-Kommission schlägt vor. Und die Aufträge kommen…

… startete der DAX mit 15.524,16 Punkten und beendete den Handelstag bei 15.477,55 Punkten – impulslos am Rosenmontag, denn der US-Markt war geschlossen. Und der nächste Akt im Trauerspiel: Steinhoff – „Fairness Opinion“ von EY. Devise „Friss oder stirb“ für die Aktionäre. Dazu ein grosses Stück Zukunft im H2-Update: Ballard Power’s Brennstoffzellen – „Green Deal“ der EU fordert emissionsfreie Stadtbusse bis 2030. Passend: 12 Solaris H2-Busse nach Aschaffenburg.

Was wird, wenn die Aktienmärkte wieder „richtig laufen“ – eine klare Richtung einschlagen: flatexDEGIRO Heliad Smartbroker – Brokerage-Aktien weit weg von ihren Hochs. Mittlerweile wieder auf Einstiegsniveau? Was spricht für wen? Daneben haben andere ihre grosse Zeit – vielleicht – erst noch vor sich: Enapter demnächst Massenhersteller von Elektrolyseuren? Finanzierung gesichert, Aufträge, Vertriebspartner in Taiwan, Ausbildung in Thailand

Am Dienstag – enge Handelsrange.

Morgens eröffnete der DAX mit 15.450,62 Punkten und ging dann am Abend unaufgeregt mit leichtem Minus bei 15.397,62 Punkten in den Feierabend. Licht und Schatten an einem Tag. Und ADVA kann in 2022 den Umsatz um 18% steigern -wieder mit nennenswertem Jahresüberschuss. Dazu kann ElringKlinger durch ein starkes Q4 für 2022 befriedigende Ergebnisse liefern – ebenso zufriedene Gesichter bei DataGroup, denn der Start ins neue Jahr sei geglückt. Und bei CLIQ Digital schaute man auf ein wachstumsstarkes 2022 zurück – mit noch mehr Wachstum für 2023. Zumindest hat sich das, das Vorstandsteam vorgenommen. Und aus Dänemark: Everfuel Aktie Zukunftswette? Dänen holen sich mit Better Energy für H2-Hub weiteren Partner, um produziertem H2-„Erneuerbarkeit“s Status zu sichern.

Mittwoch – hätte schlimmer aussehen können am Tagesende.

Nach Start bei 15.342,60 Punkten sah es zuerst nach einem Gemetzel aus – Tief bei 15.247,50 – dann aber kehrte wieder Ruhe ein und bei 15.399,89 Punkten läutete die Feierabendglocke. Hat die Nikola Aktie noch Chancen? In den letzten Tagen gab es: 15 FCEV zur Auslieferung im Q4/23. Neue H2-Tankstelle in Ca. Neue Kooperation. Und die Telefonica Deutschland liefert „solide Zahlen“. Phantasie gibt’s woanders. Aber wer Berechenbarkeit, aktionärsfreundliche Ausschüttungen, … Dazu Squeeze-Out-Phantasie: home24 Aktie passte für Möbelhändler XXXL Lutz einfach zu gut. 92,67% gesichert. Delsiting Schritt 1 gestartet. Phantasie: Squeeze-Out, …

Donnerstag.

Eröffnet bei 15.453,29 Punkten nach Hoffnungen die 15.500er Marke in den nächsten Tag zu retten, wurden enttäuscht. So schloss der Markt letztendlich wieder unter der 15.500er Marke bei 15.475,69. Morgens gab es Zahlen. Unter anderem 2G Energy AG kann in 2022 Umsätze leicht über Prognose erzielen. Anteil Service nimmt zu, H2-Aufträge, aber Auftragseingänge in Q4… Und – gewohnt überzeugend – DEFAMA mit Ergebnissen 2022 erfüllt die Erwartungen. Genauso wie die in neuen Kurshöhen gehandelte Hensoldt – Defense mit Zukunft – volle Auftragsbücher auch ohne Ukraine, Rekorde in 2022. Damit 2023 genauso erfolgreich wird, wie 2022, braucht es Aufträge – Brennstoffzellen nach Polen verkauft die SFC Energy. Auch Krones im Chor der Erfolgreichen: 2022 Prognose erfüllt, mindestens erfüllt. Und Ausblick 2023 sehr positiv gestimmt.

STEMMER wächst weiter und bei Knorr Bremse sind die Auftragsbücher voll – 2022 „gut gelaufen“. Und Takkt kann auf erfolgreiches 2022 zurückblicken, es reicht sogar für eine Sonderdividende. Dazu von Fielmann gegenläufiges Signal: Dividende zusammengestrichen. Und bei der Telekom läufts rund – Tecdax-Wert ganz gross, nicht nur beim Kurs.

Freitag. Auf einmal tiefer Fall.

Bei 15.501,82 Punkten optimistisch gestartet, aber im Laufe des Tages wurde es rot, auf einmal tiefrot: schliesslich bei 15.209,74 Punkten ins Wochenende. Ein „grösserer Konzern“ aus Österreich mit Zahlen: Palfinger zufrieden sein mit dem Umsatz, aber beim EBIT störte was. Und wieder ein Funke Hoffnung, plus operative Ergebnisse, die derzeit leider – zu Recht – wenig Interesse finden: Steinhoff Aktionäre sollen auf der GV ihre „Enteignung“ absegnen. Jetzt hat SdK die Finanzierung dagegen vorzugehen. Plus Quartalsergebnisse.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 8 am Ende sehr schwach ins Wochenende. Montag wird spannend.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.524,16 Punkten und am Ende ging es mit 15.209,74 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Diese Woche fand der Index letztendlich wieder mal keine klare Richtung. Natürlich sind die Themen Energiepreise, Zinspolitik, Inflation und drohende Rezession nicht „erledigt“ – und so werden Inflationsängste einmal „weniger“ und dann wieder mehr. Wenigstens operativ sah es im Schnitt gut aus: Auch diese Woche überraschten die Unternehmenszahlen eher positiv.

Und das eigentlich spannende passierte dann Freitag: Nachmittags auf einmal kräftiges Minus – um 17:35 sogar „wie ein Stein“ auf 15.162,48 im XETRA, um dann zumindest bei 15.209,74 Punkten den XETRA-Handel zu beschliessen. US-Handel ebenfalls tiefrot – Montag könnte wichtig werden: Dämme endgültig gebrochen? Endlich eine Richtung gefunden – und zwar nach unten? Oder Montag wieder Käufe und zurück in die enge Handelsrange der letzten Wochen – SPANNEND. HINSCHAUEN BEI HANDELSERÖFFNUNG.

Und Gold? Kurse diese Woche nach kräftigen Gewinnen im gesunden Konsolidierungsmodus – auf Dauer sicherer Hafen? Es sieht immer noch nach einem möglichen Lauf in Richtung 2.000,00er Marke für die Unze aus – zumindest in USD. Aber erstmal Bodenbildung angesagt. Fragt sich nur, ob und wann dann wieder mal der Sprung in Richtung neuer Hochs genommen wird. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

