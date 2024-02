Aktien KW 8 in Partystimmung. Nvidia, KI verleihen auch DAX Flügel. News von Rheinmetall, Hensoldt, Renk, Plug Power, Encavis, Nagarro, Vectron, BVB, SFC Energy, Enapter,…

KW 8 – Rekorde durch Nvidia ermöglicht. Techs feiern Zahlen. KI „das Thema“ für die Aktienmärkte.

Am Montag ging der Markt mit 17.075,74 Punkten in die Handelswoche. Mit einem Schlussstand am Freitag von 17.419,33 Punkten gings in Wochenende – eine Woche mit neuen Rekorden – und Korrekturen? Kein Thema, oder vielleicht bald doch? Nächste Woche geht’s weiter – wobei so starke mitreissende Zahlen, wie von Nvidia sind selten, äussert selten..

Gold und Silber warten weiter auf Zinssenkungen. Goldminenaktien markieren Tiefststände – bei SSR Mining liegts an einem Unfall, bei anderen an steigenden Kosten der Förderung, mit denen die Goldpreisentwicklung nicht mithalten kann.