Aktien KW 7 Rekordstimmung trotz Inflationsdaten. Und Montag Korrektur? Mutares, Plug Power, CLIQ Digital, Uniper, Deutsche Konsum REIT, DEFAMA, Verbio, thyssenKrupp nucera, SFC Energy, Elmos Semiconductor, Takkt, Aurubis,…

KW 7 zuerst rückwärts, dann umso stärker nach vorne. Aktien gesucht.

Am Montag ging der Markt mit 16.975,99 Punkten in die Handelswoche. Mit einem Schlussstand am Freitag von 17.117,44 Punkten gings in Wochenende – beriet für einen Sprung über die 17.200er Marke am Montag? Oder eine Korrektur in der Luft? Manchmal reicht dafür eine „kleine News“. Gründe für Gewinnmitnahmen kann man immer finden.

Gold und Silber warten weiter auf Zinssenkungen. Nach den Inflationszahlenschock zu Beginn der Woche konnte sich Gold am Freitag wieder über die 2.000,00 USD je Feinunze schwingen, Silber schaffte sogar die 23,00 USD. Auguren sehen in den nächsten Monaten bereits neue Rekorde bei Gold über der 2.200er Marke. Schauen wir mal, kann man dazu nur sagen. Und wenn man mit kleinem Geld in Gold investieren will? Oder in der Normalisierung des Gold/Silber-Ratios Chancen sieht – und das ohne Umsatzsteuer auf Silber zu zahlen? GOLD-/SILBER-SPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?