Aktien KW 6 seitwärts. Inflationsgespenst an/aus. Nel, Teamviewer, Bechtle, Steinhoff, Heidelberger Druck, MuM, Nordex, Encavis, va-Q-tec, Wolftank-Adisa, Washtec, Eyemaxx,…

Aktien Wochenrückblick – interessant wie diese Woche die Inflationsdiskussion einmal für steigende Kurse, dann für fallende Kurse verwendet wurde. Im Endeffekt ging es seitwärts. Bei den Unternehmenszahlen gab es Licht und Schatten. Wenigstens die klaren Rezessionsboten bleiben aus.Und so konnten diese Woche die Augen auf die einzelnen Unternehmensmeldungen gerichtet werden. Impuls für die Wasserstoffaktien gab Bloom Energy mit Zahlen weit über den Erwartungen, Trotz guter Zahlen litt Heidelberger Druck unter Gewinnmitnahmen, Teamviewer überzeugte mit kräftigem Wachstum. Und bei Steinhoff ging es weiter mit der zuletzt irritierenden Firmenpolitik. Dazu Neues von Wolftank-Adisa, Nel, Leoni, Washtec, YOC und und und

Montag …

… startete der DAX mit 15.367,04 Punkten und beendete den Handelstag bei 15.345,91 Punkten. Frage am Morgen: Am Wochenende verpasst? Nel Auftrag? Eyemaxx Hoffnung für 1 von 3. Leoni Verzicht. Plus zwei Rückblicke. Dazu lieferte Aurubis gute Ergebnisse im Q1 – kerngesund, schuldenfrei. Und bei YOCgeht’s voran – Umsatz wächst um 24%.

Am Dienstag treten Kurse auf der Stelle.

Morgens eröffnete der DAX mit 15.359,59 Punkten und ging dann am Abend mit leichtem Minus bei 15.320,88 Punkten in den Feierabend. Licht und Schatten an einem Tag. Zuerst das Licht: TeamViewer Aktie – heute im Blick. 2022er Zahlen zeigen in die richtige Richtung. Geschäftsmodell scheint mehr als Zweifler denken…Und dann am selben Tag die ams-Osram Aktie mit 21,5% im Minus, Synlab mit noch höheren Verlusten mit 25,5 % im Minus – zweimal enttäuschende Ausblicke auf 2023 mit Umsatzrückgängen waren der Grund.

Aber mehr Licht gab’s bei Bechtle – kann mit den 2022er Zahlen die Erwartungen erfüllen. Legte man mit rekordmässigen Q4 Basis für 2023? Und FORTEC meldet Halbjahresergebnisse zum 31.12.2022. Kräftiges Wachstum beim Umsatz begleitet von schwächerem Gewinnanstieg. Die All for one bestätigt die Prognose für das laufende Jahr und Washtec mit vorläufigen Zahlen 2022 – unaufgeregtes Umsatzwachstum.

Mittwoch Ausbruchversuch Richtung 15.500 erstmal gescheitert.

Nach Start bei 15.450,67 Punkten läutete am Ende nicht mit dem erhofften Aufwärtsimpuls bei 15.412,05 Punkten die Feierabendglocke. Wir finegn mit einem Ausblick auf Donnerstag an: Bloom Energy beginnt Morgen die „Berichtssaison“ für „die Wasserstoff“s. Kann man die Analystenerwartungen erfüllen? Wann wird was erwartet? Und – für einige überraschend – Heidelberger Druck Aktie kräftig in Rot trotz oder wegen guter Quartalsergebnisse. Einstiegskurse für Zuspätgekommene? News aus der Erneuerbaren-Ecke: Encavis und Energiekontor – Nachhaltigkeitswerte arbeiten zusammen. Veräusserung Repoweringprojekt.

Donnerstag. Abnehmende Zinsängste bringen im Hoch sogar 15.658,56 Punkte.

Eröffnet bei 15.560,15 Punkten nach spannendem Handelsverlauf schloss der Markt letztendlich wieder unter der 15.600er Marke bei 15.523,42. Und die Steinhoff Aktionäre sollen am 22.03. auf der Generalversammlung ihre „Enteignung“ absegnen. Davor schafft Steinhoff weitere Tatsachen bei Peplor. Dazu aus Köln: Bastei Lübbe überzeugt in 2022

Freitag. Inflationsängste werden wieder Thema.

Bei 15.438,94 Punkten gestartet – konsolidieren angesagt – schliesslich bei 15.307,98 Punkten ins Wochenende. Mit einem Hinweis zum Wochenausklang: va-Q-tec Aktie ist EQT- Übernahmeziel . Erfolg des bis zum 16.02. laufenden Angebots scheint nicht sicher. Intensive Werbeoffensive läuft. Bei Evotec gibt’s zinsgünstiges Geld von der EIB – 150 Mio EUR. Dazugab es Zahlen bei Carl Zeiss Meditec. Im Gastbeitrag eine interessante Strategie: Eine innovative Kombination: CO2-Absaugung plus Dividenden. Gastbeitrag von Alexander von Parseval über seine seit Jahren erfolgreiche Strategie: Desweiteren lieferte Cewe starke Zahlen und bei Albis ist das Neugeschäft mit 100 Mio EUR „voll im Plan“.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 6 zuerst Rekordstimmung, dann Angst vor der eigenen Courage.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.367,04 Punkten und am Ende ging es mit 15.307,98 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Diese Woche fand der Index letztendlich keine klare Richtung. Natürlich sind die Themen Energiepreise, Zinspolitik, Inflation und drohende Rezession nicht „erledigt“ – und so werden Inflationsängste einmal „weniger“, wie am Donnerstag, und dienen dann am Freitag als Grund für kräftige Kursverluste. Wenigstens operativ sah es gut aus: Auch diese Woche überraschten die Unternehmenszahlen eher positiv.

Und Gold? Kurse diese Woche nach kräftigen Gewinnen im gesunden Konsolidierungsmodus – auf Dauer sicherer Hafen? Es sieht immer nach einem Lauf in Richtung 2.000,00er Marke für die Unze aus – zumindest in USD.

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

