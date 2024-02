Aktien KW 5 – DAX in Rekordlaune. Montag weiter? Plug Power, Puma, tonies, DWS, Stabilus, MorphoSys, CLIQ Digital, Elumeo, Cherry,…

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":



Aktien Wochenrückblick – DAX mit einem kurzen Blick über die alte Rekordmarke – neues Allzeithoch bei 17.004,55 Punkten – aber die Kraft reichte am freitag noch nicht für ein nachhaltiges Überwinden der alten Rekordmarke. Ob’s Montag weitergeht?

Insgesamt konnten die Quartalsergebnisse diese Woche eher überzeugen, besonders in Amerika einige sehr positive Überraschungen bei Börsenschwergewichten wie Meta und Microsoft. Dass die FED am Mittwoch noch keine Zinssenkung sah, scheint die Party nur kurz zu stören. Dazu eine Plug Power verdoppelt in zwei Wochen – könnte langsam unheimlich werden. Ob die Märkte langsam heisslaufen? Wie schnell „Erfolgsgeschichten“ zur Katastrophe werden können, erfahren die Mitaktionäre der Obotritia von Rolf Elgeti – nach den Darlehensproblemen bei der Deutsche Konsum REIT musste diese Woche creditshelf wegen nicht gehaltener Finanzierungszusagen das Schutzschirmverfahren anpeilen. Am Samstag gab es – wie gewohnt – den Wochenrückblick KW 4 Allzeithoch kommt näher, nächste Woche geknackt? Branicks Group. Mutares. Kontron. Katek. secune. Elmos. Aurubis. Puma, Elmos, SCHOTT, thyssenKrupp nucera, …..

Montag – Aktien unentschlossen.

Morgens startete der DAX bei 16.925,39 Punkten, am Ende des unaufgeregten Handelstages ohne grosse Bewegungen mit 16.941,71 Punkten in den Feierabend. Und Fortschritte bei Elumeo: Aufbau der „KI“- Tochter jooli.com Gmbh läuft nach Plan – jooli.Pay zeigt Skalierbarkeit und Weg zur Monetarisierung. Dazu extreme Reaktion bei: Stabilus wächst um 5,1 % im Q1 – streikbedingt schwacher US-Markt fuhr in die Ouvertüre. So schlecht wie die Kurse sind die Zahlen nicht, oder?

Dienstag. Klappt’s mit dem neuen Rekord?

Spannender Handle. Sah am Morgen bei 16.991,37 Punkten gestartet nach einem neuen DAX-Rekord aus. Aber bis Mittag fehlte dann doch der letzte Schwung. Aber in den Feierabend mit 16.972,34 Punkten liess dann doch noch Phantasie für Mittwoch – Rekorde in der Luft? Dazu gab es bei MorphoSys vorläufige Zahlen mit Ausblick – spannender sind natürlich das Nichtgesagte, wie die laufenden Phase III Studien und Übernahmespekulationen. Und Hapag Lloyd mit vorläufigen Geschäftszahlen – mit Kursabschlägen eskomptiert.

Mittwoch. FED Zurückhaltung lässt Party pausieren.

16.972,47 Punkte bei Handelsbeginn und dann gings mit kräftigem Plus in den Feierabend – 16.903,76 Punkte. Danach bremste die FED mit der Entscheidung die Zinsen erstmal unverändert zu lassen die am Markt herrschende Euphorie erstmal – nachbörslich gings runter mit dem DAX Richtung 16.800 Punkte. Und zwischendurch? CLIQ Digital mit Rekordzahlen – aber verfehlt Umsatzprognose, was zu kräftigen Kursverlusten führte. Und bei Atoss zeigt man Wachstumsstärke. Und was sagt der Kapitalmarkt dazu?

Donnerstag –

Bei 16.834,13 Punkten startete der DAX und endete schliesslich bei 16.859,04 Punkten. Und dazwischen Cherry Aktie Richtung Penny-Stock? Donnerstag gings über 30% runter – eine weitere Prognoseverfehlung nimmt letzte Vertrauensvorschüsse aus IPO-Phase. Dazu bei vita34 durchwachsene Zahlen und bei Grenke trennt man sich vom Factoring – fokussierter und profitabler?

Freitag.

Und wieder ein neues Allzeithoch im DAX, wenn auch nur kurze Zeit. Während der DAX nach Start bei 16.977,75 Punkten ein neues Allzeithoch bei 17.004,55 Punkten erreichte, gabs zum Schluss doch „nur“ 16.918,21 Punkte zum Wochenausklang. Dazu rekordverdächtige Umsatzsteigerungen bei tonies – mit sinkenden Verlusten, Break-Even voraus, in 2024?

KW 5 Rekord und keiner merkt’s richtig. Am Montag ging der Markt mit 16.925,39 Punkten in die Handelswoche. Mit einem Schlussstand am Freitag von 16.918,21Punkten und einem marginal höheren DAX-Allzeithoch am Ende der Woche könnte am Montag die Party weitergehen. Aber der sogenannte Gierindex erreicht mittlerweile bedrohliche Werte – irgendwann wäre eine gesunde Kurskorrektur für einen weiteren Weg nach Oben hilfreich. Dafür bräuchte es einen Auslöser: unerwartete Inflationszahlen, schwache Daten aus China oder…?

