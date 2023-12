Aktien KW 52 – unspektakulär. Und im neuen Jahr? Nel, Plug Power, DEFAMA, Tion, Enapter, Frequentis, Intershop,…

Aktien Wochenrückblick – die Märkte, als überverkauft, heissgelaufen bezeichnet haben sich in dieser kurzen Handleswoche auf hohem Niveau gehalten. Auch wenn es nicht für Kurse von 17.000 reichte, so ist doch auch nichts angebrannt. Feiertagsruhe an den Märkten – leichtes Auf und Ab mit wenig Umsätzen. Normal,

In 2023 konnte der DAX knapp 20% Kursplus erreichen – eines der wirklich guten Aktienjahre. Ob in 2024 ähnliches möglich ist, bezweifeln viele. Prognosen sehen Kurssteigerungen im einstelligen Prozentbereich – was eher langweilig wäre. Aber letztendlich werden gerade in den nächsten Monaten die Zinsentwicklung, die potentielle Rezession in den europäischen Märkten und die Wachstumsschwäche in China den takt vorgeben. Dazu die schwelende Krise im nahen Osten, der Ukrainekrieg, die OPEC-Zersetzungserscheinungen und anderes können die Märkte nach oben oder unten durchschütteln.

Spannende Zeiten voraus – diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick Aktien KW 51 behauptet. Und jetzt noch Windowdressing bis Silvester? SMA Solar, Mutares, Nel, Daimler Truck, IBU-tec, Energiekontor, Klöckner, Hornbach,… Und ein Tip von Profis: Nike Aktie mit kräftigem Minus am Freitag. Für Platow Brief kein Grund seine Meinung zu ändern: KAUFEN. Und Puma direkt dazu.

Dazu: Frequentis Aktie – Engagement in eher stillen Champion mit ehrgeizigen Wachstumsplänen, bisher operativ bestätigt. Kurschancen nach schwachem 2023?

Montag und Dienstag – Börsen in Europa geschlossen, am Mittwoch Aktien-Märkte wieder offen.

Nach Start bei 16.727,77 Punkten und in den Feierabend mit 16.742,07 Punkten. Börse im Feiertagsmodus – hier und da ein wenig Bewegung, aber generell ruhiges hin- und hertraden in enger Range. Ähnlich auch am Donnerstag (16.780,95 eröffnet, 16.701,55 geschlossen). Und auch am Freitag – mit verkürzter Handelszeit – ging es nach einem Eröffnungskurs von 16.729,26 Punkten im DAX mit 16.751,64 Punkten in den Jahreswechsel.In den Tagen wenig Meldungen, abe rwenigstens ein spannendes Interview – as every year.

Und gleich um 9:00 Uhr gibt’s was für börseninteressierte Anleger in einem weiteren INTERVIEW: An die Börse über einen bereits gelisteten Mantel. Wie das geht, erläutert Werner Weiss für „seine“ Yggdrasil SPAC 1 AG. Einblicke. Davor

Unternehmensmeldungen? Gab’s auch. Aktien aus der zweiten Reihe vorne.

Gold als Krisenwährung?

Gold am Freitag gut über 2.060,00 USD – geht da noch mehr? Und wenn man mit kleinem Geld in Gold investieren will? Oder in der Normalisierung des Gold/Silber-Ratios Chancen sieht – und das ohne Umsatzsteuer auf Silber zu zahlen? GOLD-/SILBER-SPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ – www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD – BEI ERSCHEINEN NACHGETRAGEN

Chart: DAX | Powered by GOYAX.de