Aktien KW 51 behauptet. Und jetzt noch Windowdressing bis Silvester? SMA Solar, Mutares, Nel, Daimler Truck, IBU-tec, Energiekontor, Klöckner, Hornbach,…

Aktien Wochenrückblick – die Märkte, als überverkauft, heissgelaufen bezeichnet haben sich diese Woche auf hohem Niveau gehalten. Auch wenn es nicht für Kurse über 17.000 dauerhaft reichte, so ist „zwischen den Tagen“ bei zu erwartendem schwachem Volumen vielleicht noch hier und da etwas Windowdressing denkbar.

Aber mit bisher knapp 20% kann der DAX auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Ob es für weitere Kursavancen im ersten Quartal 2024 reichen wird, hängt im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung ab. Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick Aktien KW 50 Märkte auf Rekordjagd. Wie lange noch? Nel, SMA Solar, Helma, Deutsche Konsum REIT, paragon, Biotest, ABO Wind, Hannover Rück,.. Und leider wieder einen Schritt zurück beim Vertrauen: Softing konnte bisher in 2023 die operativen Erwartungen mehr als erfüllen. Überraschend kommen jetzt kräftige Abschreibungen aufs Tapet – Vertrauen wider verspielt?

Montag. Durchatmen bei den Aktien – oder mehr?

Nach Start bei 16.683,69 Punkten und in den Feierabend mit 16.650,55 Punkten. Börse kann Spass machen, wie man in Dortmund zeigt: Thyssenkrupp Nucera versechsfacht Elektrolyseur-Umsatz im Geschäftsjahr 22/23, steigert Gewinne und hat volle Kassen. Nel/Plug Power-Killer? Und auch in Bremen: Energiekontor – Aktie auf 12-Monatssicht „nur“ 13% Minus, viel besser als PNE (-39%) oder ABO Wind(-40%), und heute noch „ne Schippe“ drauf? Warum so viel besser? Weiter auf Wachstumspfad: HomeToGo setzt auf AI, um die Nase vorne zu haben. Und auf passende Zukäufe. 30 Mio Umsatz mit Up- und Cross-sellingpotential. Und die All for one Group steigerte kräftig ihren Umsatz, während LAIQON mit der Union Invest eine Partnerschaft startet, die das Unternehmen auf eine neue Ebene heben könnte.

Dienstag. USA mit Rekordständen, Deutsche Aktien eher „durchatmen“.

Eröffnet bei 16.779,41 Punkten und mit 16.733,05 Punkten geschlossen, ereignisloser Handelstag. wenig Bewegung am Parkett und bei den Unternehmen. Abgesehen vom Kurssprung bei CropEnergies: Südzucker nutzt die niedrigen Kurse, um den Biofuelshersteller komplett zu schlucken und von der Börse zu nehmen. So zumindest der Plan – belohnt mit 70% Kurssprung.

Donnerstag. Jahresendspurt schon im Urlaub?

Das nahende Weihnachtsfest lässt die Börsen ruhiger werden, Windowdressing scheint auch vorerst erledigt – vielleicht noch mal zwischen den Tagen ein paar Überraschungen. Auf jeden Fall nach 16.667,31 Punkten zur Eröffnung ging es leicht höher mit 16.687,42 Punkten in den Feierabend. Überhitzungserscheinungen wurden ausgemacht und kühlten sich ab. Während Hornbach langsam wieder in die Spur kommt, startet Daimler Truck Praxiseinsatz H2-LKW mit „Testern“ Air Products, Amazon. Nikola fertigt schon in Serie. Schwaben zu spät? Und schöner Abschluss eines erfolgreichen Jahres: Mutares – Nach SDAX-Aufstieg geht’s weiter. Exit Nummer 8 setzt Erfolgsjahr eine Krone auf. Aktie auf Allzeithoch. Geht mehr? Corporate Governance? Was ist das -scheint mittlerweile immer weiter verbreitet:

Freitag. Aktien vor Weihnachten unaufgeregt.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 16.673,30 Punkten und am Ende mit 16.706,18 Punkten ins Wochenende, wobei Klöckner ertragsschwaches Geschäft abstossen will. Währenddessen kommt Paion unter die Räder – operatives Geschäft an alten „Partner“, Aktionäre werden leer ausgehen.

DEFAMA verkauft mit Gewinn nicht genutztes Objekt, weitere Verkäufe sollten dieses Jahr noch möglich sein. Spannend.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 51

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.683,69 Punkten und am Ende ging es mit 16.706,18 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Nicht viel passiert. Sowohl auf Kurssicht, als auch an operativen Meldungen: Cropenergies wird von der Börse verschwinden, Aktionäre bekommen schönen Zuschlag zum letzten Kurs. Bei Paion werden die Aktionäre in die Röhre sehen, der Käufer der Insolvenzmasse lässt etwas Geschmack aufkommen. Sonst: Paar Meldungen, nix wirklich grösseres. Vielleicht die späte Erkenntnisse einiger Manager: Bei Deutsche Konsum REIT über die Qualität der Sicherheiten der Obotritia, bei IBU-tec über ihr operatives Geschäft.

Gold als Krisenwährung?

