Aktien KW 50 Märkte auf Rekordjagd. Wie lange noch? Nel, SMA Solar, Helma, Deutsche Konsum REIT, paragon, Biotest, ABO Wind, Hannover Rück,..

Aktien Wochenrückblick – die Zentralbanken spielen mit. Nächstes Jahr drei Zinssenkungen wahrscheinlich sagte die FED – und Immobilienaktien führten die Gewinnerlisten an. DAX sah diese Woche die 17.000er Marke. Zumindest „mal kurz“. Ob was längeres draus wird? Kurz vor der Weihnachtsruhe scheint viel möglich.

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenbericht Aktien KW 49 Rekordjagd. Weiter so? Nikola, Mutares, DEFAMA, Aurelius, ITM Power, HELMA, Veganz, Evotec, ABO Wind,… Und bei den Immobiliengesellschaften ist die Zins-Krise angekommen – und nicht nur der „Markt“ ist schuld – hausgemachte Probleme kommen dazu. Nicht alle werden die sinkenden Zinsen noch erleben. Bei der Deutsche Konsum REIT am Samstag „Lösung“ für die 62,5 Mio EUR Darlehen, die der Hauptaktionär nicht fristgemäss zahlen konnte. Nur „Pseudo“? Und auch bei HELMA Eigenheimbau – kurz vor Ablauf der Stillhalte-Frist um Freitag um 23:30 Uhr eine Meldung: Einigung in nächsten Tagen? Kein Kapitalschnitt, „nur“ Verwässerung?

Montag.

Nach Start bei 16.760,59 Punkten und in den Feierabend mit 16.794,43 Punkten. Dazu mal gute Nachrichten von zwei Unternehmen, die in den letzten Jahren nicht immer Freude machten: paragon Aktie könnte spannend werden. Verschuldung auf gesundem Niveau – jetzt. Operativ verdient man wieder Geld. Und Prognose…

Und Softing konnte bisher in 2023 die Erwartungen mehr als erfüllen. Dazu kommt jetzt ein Auftrag, der ab 2024 „auszahlt“. Kurve bekommen?

Dienstag. Und wieder ein Rekord – vor den US-Inflationszahlen.

Eröffnet bei 16.811,56 Punkten und mit 16.766,05 Punkten geschlossen, nachbörslich ging es dann noch mal kräftig höher. Zinsentscheid der FED wurde positiv aufgenommen: Zinsen bleiben erstmal in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und nächstes Jahr solle es bis zu 0,75% „runtergehen“ laut den FED-Währungshütern. Da war die schlechte Nachricht aus Norwegen schnell vergessen:Nel – grosser Verlierer des aufkommenden Wasserstoffzeitalters? Nicht nur keine neuen Aufträge, jetzt fliegen sogar sicher geglaubte Aufträge weg.

Donnerstag. 17.003,28 Punkte, Aktien befreit von Zinsängsten.

Die Aussagen der EZB störten leicht den Höhenflug der Aktienmärkte. Überhitzungserscheinungen werden ausgemacht. Nach Handelsbeginn bei 16.948,79 Punkten sprang der DAX zum ersten Mal über die 17.000er Marke. Im Laufe des Tages dann wieder etwas ruhiger – am Ende mit starken 16.752,23 Punkten in den Feierabend gegangen.

Freitag. Hexensabbat liess die Märkte unter Hochspannung.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 16.822,50 Punkten und am Ende mit 16.751,44 Punkten ins Wochenende – der Verfallstag an der EUREX machte es besonders spannend. Erst im Plus, dann in rot und am Ende… Dazu Zahlen von Stabilus und Hypoport spart Geld, baut um und wird so wahrscheinlich bei Markterholung einen besseren Hebel als zuvor haben.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 50

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.760,59 Punkten und am Ende ging es mit 16.751,44 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Zwischendurch die 17.000 genommen, am letzten Tag der Woche war mit hohen Volumina am Verfallstag der Eurex durchatmen angesagt. Nächste Woche könnte es nochmals weitergehen – bevor dann die Bücher mehr oder weniger geschlossen werden. Dann könnte eigentlich nur noch Windowdressing nochmal „was bringen“.

Chart: DAX | Powered by GOYAX.de