Aktien KW 4 – Rezession abgesagt? Wieder hoch. News bei Nel, Aurelius, va-Q-tec, Evotec, Secunet, United Internet, IONOS, Encavis, Rheinmetall, 3U Holding, Ballard Power, NIKOLA, Smartbroker, …

Aktien Wochenrückblick – diese Woche hat sich der Markt berappelt. Als wenn die für 2023 angekündigte Rezession bereits abgehakt ist. In der beginnenden Berichtssaison gab es bisher keine grossen negativen Überraschungen. Und falls es so weitergehen sollte, könnte sich die letzte Woche gestartete Konsolidierung bereits erledigt haben. Spannend, wie es weitergeht. Gerade bei den Wasserstoffs gab es diese Woche einiges an Bewegung. Wobei Plug Power mit seinem Business Update – Thema für das nwm am Sonntag – eher enttäuschte, ohne klare Worte zum wohl gescheiterten Fortescue-Deal, wie Reuters meldete, und mit schwachen 2022er Zahlen. Aurelius, va-Q-tec, Evotec, Secunet, Encavis, Rheinmetall, 3U Holding und andere erregten am deutschen Markt Aufmerksamkeit.

Letzten Samstag ginge s los mit dem „üblichen“: Wochenrückblick KW3 – Aktien am Scheideweg? News diese Woche von Steinhoff, Aurelius, Ballard Power, Encavis, PNE, Energiekontor, NIKOLA, ABO Wind, Siemens Energy, Drägerwerk,…Und dazu das H2-Update: Plug Power Ballard Power Nel ABO Wind Siemens Energy Wolftank-Adisa NIKOLA – aktuelle Wasserstoffnews. Zukunft gestartet?

Weitere Einzelbetrachtungen gab‘ sdazu: 3U Holding Aktie – Ergebnis je Aktie höher als der Kurs. Günstig? Hängt ab, was man aus dem Weclapp-Geldsegen macht. Ob man glaubt, dass… Und Plug Power – „zu heiss“ bis zum 25. Januar? „Update“ gibt Kurs vor? Was wird erwartet, wie sieht es aus…Dazu bekam Medigene Geld – 3 Mio.

Montag…

… startete der DAX mit 15.077,40 Punkten und beendete den Handelstag bei 15.102,95 Punkten. Und die Deutsche Rohstoff AG bereitet sich auf Zeit „nach den Fossilen“ vor, forciert die im März 2022 gestarteten Lithium-Aktivitäten in Australien. Dazu eine AURELIUS Aktie nach dem m:access-Hammer auf niedrigem Niveau. Aus München gibt es jetzt kursstützende Massnahmen im Doppelpack. Die Secunet Securities Network setzte in 2022 Wachstumsstory fort. Umsatz erreicht nach vorläufigen Zahlen wieder Rekordstand.

Am Dienstag …

… eröffnete der DAX mit 15.140,50 Punkten, dann am Abend bei 15.093,11 Punkten in den Feierabend. aifinyo – Fintech ganz gross und USU sammelt wie gewohnt Aufträge ein. Dazu eine Nikola Aktie mit Chancen? IVECO-NIKOLA Werk kann FCEV-LKW liefern, Daimler Trucks noch nicht. Vorsprung bringt Auftrag für 100 Tre nach Ulm. Die Wolftank-Adisa konnte durch eine gewonnene Ausschreibung Teil eine sKonsortiums werden, dass Bologna’s ÖPNV mit H2 versorgen soll. Und die USU Software Aktie kommt seit Herbst letzten Jahres im Aufwärtstrend. Perspektiven stimmen: steigende Umsätze, steigende Marge und…

Mittwoch

Nach Start bei 15.095,72 Punkten am Ende wenig passiert bei 15.081,64 Punkten nahezu unverändert bei Handelsschluss. Tokentus investiert weiter – günstige Preise bei den Fintech’s? Und Jungheinrich ist auf Wachstum gepolt – anorganisch. In Amerika. Bei ABO Wind läuft es rund – zuletzt am 1.12. erhöhte Prognose muss nochmal erhöht werden für 2022.

Donnerstag. Aktien Markt…

… eröffnet bei 15.146,29 Punkten und geht es mit einem Schluss-Stand von 15.132,85 Punkten wieder mit Kraft nach oben: Evotec Aktie – kräftiges Kursplus. Günstige Kooperationsvereinbarung mit Janssen Biotech beflügelt. Chancen „in der ganzen Wirkstoffkette“. Und die va-Q-tec Aktie unbeeindruckt von der gestrigen Gewinnwarnung. Woran liegt’s? Laufendes Übernahmeangebot bestimmt Kurs.Dazu die Nikola Aktie mit Chancen? Nach der überraschenden Kooperation mit Plug Power kann NIKOLA jetzt auch Fortescue Futures überzeugen…

Freitag.

Bei 15.115,75 Punkten gestartet und am Ende geht der Markt psychologisch schön oberhalb von 15.150 Punkten bei 15.150,03 ins Wochenende. Könnte nächste Woche bei guten Zahlen weitergehen… Oder? Auf jeden Fall meldete die JDC Group eine Übernahme und bei Smartbroker gab es ein schwaches Q4, aber die Ziele für 2023 bleiben auf den Smartbroker 2.0 konzentriert.

Wochenrückblick – Aktien News – KW4 Anfang der Fortsetzung des Aufwärtstrends?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.077,40 Punkten und am Ende ging es mit 15.150,03 Punkten ins Wochenende. Diese Woche sah Zwar sind die Themen Energiepreise, Zinspolitik, Inflation und drohende Rezession nicht „erledigt“ – aber erstmal herrscht Optimismus. Rezession kein Thema mehr, bisherige Zahlen der Unternehmen überraschten eher positiv. Einige Prognoseanhebungen für 2022 wurden beim „Zahlensammeln“ bereits notwendig. Nächste Woche sollte die Quartalsberichtssaison langsam in Schwung kommen und es hängt wohl stark von den weiteren Unternehmensmeldungen ab, wie es letztendlich weitergeht.

Und Gold? Kurse mit grünen Vorzeichen in letzter Zeit – auf Dauer sicherer Hafen? Es sieht nach einem Lauf in Richtung 2.000,00er Marke für die Unze aus – zumindest in USD.

