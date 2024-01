Aktien KW 4 Allzeithoch kommt näher, nächste Woche geknackt? Branicks Group, Mutares, Kontron, Katek, secunet, Elmos, Aurubis, Puma, Elmos, SCHOTT, thyssenKrupp nucera, …..

KW 4 mit starkem Schluss – Rekordstände in „Spukweite“

Am Montag ging der Markt mit 16.684,10 Punkten in die Handelswoche. Mit einem Schlussstand am Freitag von 16.961,39 Punkten geht man hoffnungsvoll ins Wochenende. Montag könnte was möglich sein – wenn nicht irgendwelches Störfeuer kommt. Mittlerweile scheint man sich damit abgefunden zu haben, dass die Zinsen zwar fallen werden, aber eben nicht sofort, sondern erst im Laufe des Jahres.

Gold verharrt über 2.000,00 USD, Silber kämpfte mit dem Verbleib über 22,00 USD – Zinssenkungshoffnungen schwächten sich auf der kurzen Seite ab, bremsten Dynamik bei den Edelmetallen.