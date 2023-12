Aktien KW 48 Bullen übernehmen das Ruder. Trägt das weiter? Mutares, SFC Energy, Evotec, SMA Solar, Rheinmetall, Deutsche Konsum REIT, HELMA, Siltronic, Enapter,…

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":



Aktien Wochenrückblick – die Märkte kennen derzeit wohl nur eine Richtung. Ob jetzt nach einem sehr guten November noch ein zwei gute Wochen im Dezember kommen, bevor die Bücher geschlossen werden? Durchaus vorstellbar – also Augen auf und nichts verpassen. Dabei die Absicherung, Nachziehen von Stops –

alles wichtige Elemente für erfolgreiches Investieren an den Aktienmärkten. Diese Woche spielte von Montag bis Mittwoch für die Deutschen Mid-, Small- und MicroCaps die Musik in Frankfurt auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Interessante Auftritte, Anlageideen – man könnte hier beispielsweise an IVU Traffic Technologies, Evotec, SFC Energy oder vielleicht sogar eine Media and Games Invest denken. Bezeichnend der Auftritt oder Nicht-Auftritt einiger Immobiliengesellschaften in Frankfurt: Deutsche Konsum REIT oder HELMA – um nur zwei zu nennen.

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick – Aktien-News diese Woche Mutares, Plug Power, thyssenKrupp nucera, Smartbroker, USU, MorphoSys, publity, PREOS, DEFAMA, FCR, DEMIRE, … Und dazu ein Blick auf Deutsche Konsum REIT mit trauriger Bilanz. Steuern, Abwertung und Wertberichtigung auf „Aktionärsdarlehen“ zeigen den Kranz der Probleme. Dazu 100 Mio EUR Fälligkeit in 2024.

Montag. EKF 2023 liefert Einblicke. Aktien kämpfen um 16.000er Marke.

Nach Start bei 16.007,26 Punkten – schwankend um die 16.000er Marke am Ende daran gescheitert und in den Feierabend mit 15.966,37 Punkten. Und SFC Energy’s CEO Dr. Podesser präsentiert auf dem EKF2023 die neue Mitelfristplanung 2028. Mit 30% organischem Wachstum will er zum Ziel. Dazu ein Kursmysterium?

Gold kaufen? Und wie? Teileigentum via beispielsweise Auvesta? Münzen? Oder doch lieber Barrick Gold? Gastbeitrag über Gold.

Weiter auf dem EKF2023: HomeToGo setzt auf AI, um in einem umkämpften Markt die Nase vorne zu haben, eine lukrative Nische zu sichern. CFO Schneider auf dem EKF2023. Am Rande – aber wichtiges Signal: FCR Immobilien, wenigstens rd. 12 Mio EUR statt der erhofften 60 Mio konnten für neue Anleihe gesichert werden. Reicht mit dem Toskana Erlös, um die alte Anleihe zu tilgen.

Und Evotec Cenit MuM – Auftakt EKF 2023 genutzt? Evotec seit Cyberattacke in einer gewissen Vertrauenskrise, MuM mit Autodeskfragen und Cenit braucht Leute …

Dienstag.

Eröffnet bei 16.013,16 Punkten. Sogar bis auf 16.208,97 Punkte gestiegen und dann geschlossen mit starken 16.166,45 Punkten. Am Morgen die Fortec mit Zahlen – erfolgreiches Quartal. Und spannende Aktien auf dem EKF23 am Dritten Tag:

PNE — IVU Traffic Technologies — MGI Media and Games Invest — Aktien mit Kursentwicklungen in 2023, die nicht zufriedenstellen können. Gründe und warum es anders werden könnte auf dem EKF23.

Donnerstag. US-Inflationszahlen befeuern die Märkte

Handelsbeginn bei 16.204,74 Punkten, am Ende mit 16.215,43 Punkten in den Feierabend gegangen. Und es geht weiter: Mutares – Übernahme 14 in diesem Jahr kommt aus Frankreich. Aktie nahe Allzeithoch – Transaktions-Bilanz für 2023 jetzt schon beeindruckend. Dazu positive Nachrichten von der Wacker-Beteiligung: Siltronic mit Wachstumsplänen bis 2028. Und die Deutsche Beteiligungs AG steigert die Kennziffern – plus 1,00 EUR Dividende fürs Geschäftsjahr.

Freitag.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 16.296,92 Punkten und am Ende mit 16.397,52 Punkten ins Wochenende. Und was war am Freitag bei den Nebenwerten los? Wenig Meldungen: Mutares brachte die Übernahme der „Prenatal“-Aktivitäten zum Abschluss, deren Geschäft perfekt zum 14. Zukauf in dieser Woche passt.

Und die ins Straucheln geratene publity Enkeltochter GORE wird recycelt –

durch das im NEON/publity/PREOS-Verbund schon übliche Verfahren der Sacheinlage mit dreistelligen Mio EUR-Bewertungen wird eine bis jetzt relativ unbekannte Schweizer AG „mit viel Zukunft“ – und wohl auch riesigen, abdiskontierten „Plangewinnen“ – in das Unternehmen eingebracht. Und Schwup-di-wups noch den Namen geändert – fertig ist ein Multimillionen Wert, der aufgrund geringen Freefloats auch seinen Kurs erstmal halten kann. Spannend wäre die Frage, wer diese AG einbringt? Vielleicht wüsste hier Herr Olek mehr. Denn er stellte auf dem EKF23 gerade dieses Geschäft der Schweizer AG als eine der Zukunftsbeteiligungen seiner NEON AG vor.

Die zufällig Hauptaktionär der publity ist, die gerade dreistellige Millionen-EUR-Buchgewinne aus Bewertungen der PREOS Anleihen und Aktien abschreiben muss. Übrigens entstanden die hohen Bewertungen im dreistelligen Mio-EUR-Bereich der PREOS und der damaligen Immobileingesellschaft GORE durch Sacheinalgen, bewertet im dreistelligen Mio Bereich. Jetzt wohl abschreibungsbedürftig. GORE wurde im Rahmen eines Kapitalschnitts vor der Schweizer Übernahme erstmal auf knapp 4 Mio EUR abgeschrieben. Und PREOS?

Wochenrückblick – Aktien News – KW 48 mit starkem Verlauf. Zug fährt los.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.007,26 Punkten und am Ende ging es mit 16.397,52 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Aktienmärkte mit grünen Vorzeichen. Positive Inflationszahlen aus Europa und den USA lassen auf erste Zinssenkungen bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 hoffen. Dazu sehen viele die Chancen Amerikas steigen, eine Rezession zu vermeiden. Wenn man jetzt nur noch die Budgetfragen in beiden Häusern mit dem neuen Mehrheitsführer der Republikaner gelöst bekommt, dann könnten die Bücher Ende des Jahres eine sehr gute Jahresperformance aufweisen. Bleibt spannend.

Gold als Krisenwährung?

Gold wieder deutlich über 2.000,00 USD – alte Rekordstände kommen wieder in Schlagweite. Zinsentspannung als Katalysator für den Goldmarkt? Kommt einen fast so vor. Und zum Thema Gold gab es noch einen Gastbeitrag diese Woche: Gold kaufen? Und wie? Teileigentum via beispielsweise Auvesta? Münzen? Oder doch lieber Barrick Gold?Gold steigt – Botschaft an diesem Samstag. Zumindest kurzfristig.

Sehr gut gemacht und interessant finden wir das vom World Gold Council erstellte „GOLD – a journey with Idris Elba„-Video. Zuletzt in einem Gastbeitrag behandelt: „Gold – Schutz vor Crash-Situationen?“ Und wenn man mit kleinem Geld in Gold investieren will? Oder in der Normalisierung des Gold/Silber-Ratios Chancen sieht – und das ohne Umsatzsteuer auf Silber zu zahlen? GOLD-/SILBER-SPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

