Aktien KW 47 über 16.000 – startet jetzt die Rallye? Mutares, Plug Power, thyssenKrupp nucera, Smartbroker, USU, MorphoSys, publity, PREOS, DEFAMA, FCR Immobilien, DEMIRE, …

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":



Aktien Wochenrückblick – die Aktienmärkte zeigten in der Thanksgiving-Woche keinen grossen Drive, aber für den DAX reichte es am letzten Tag der Woche zu einem Schlussstand über der psychologisch wichtigen 16.000er Marke. Reicht die Zeit noch für eine Jahresendrallye?

Da in der Regel so 14 Tage vor Weihnachten bereits einige ihre Bücher schliessen, bleiben eigentlich nur 14 Tage für eine Jahresendrallye. Dazu kommen immer noch die möglichen Störfeuer – Inflationszahlen, Zinsangst, Naher Osten, Immobilienkrise China, Ukrainekrieg und Rezessionsängste. Positiv haben sich auf jeden Fall die fallenden Ölpreise ausgewirkt. Spannend allein schon, wie am Montag die Märkte öffnen werden. In Deutschland werden die Augen auch auf das in Frankfurt stattfindende Eigenkapitalforum gerichtet sein – Catwalk der mittleren und kleinen börsennotierten Unternehmen, die etwas zu sagen haben. Die den Kapitalmarkt als Chance, nicht als Strafe sehen. Spannende Tage voraus.

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Aktien Wochenbericht KW 46 – stark. Weiter im Rallye-Modus? News von SFC Energy, Plug Power, Smartbroker, Hensoldt, TAG Immobilien, KION, ElringKlinger, Deutsche Konsum REIT,…

Und im Gastbeitrag: Wacker Neuson Aktie zeigte zuletzt keine tolle Performance. Krise in der Bauindustrie warf ihre Schattten voraus. Für Platow zuviel. KAUFEN. Nochmal zum Nachlesen: KURZINTERVIEW: Smartbroker+ bei Baader Bank angekommen. Welche Kunden sind migriert, welche Volumina? Was bedeutet das für die Zukunft? Bei CEO Andre Kolbinger nachgefragt.

Montag.

Nach Start bei 15.915,24 Punkten am Ende mit schönem Plus gegenüber dem Handelsbeginn in den Feierabend: 15.901,33 Punkte. Und bei STO fühlt man die sich eintrübende Baukonjunktur – auch die Ergebnisse unter den Erwartungen. Dazu Neues bei USU Software: Grundsolide finanziert, Umbauphase zum SaaS-Modell, starkes Managementteam. Forrester sieht Stärke. Und am Aktienmarkt?

Dienstag. Aktien annähernd unverändert. Kraft sammeln?

Eröffnet bei 15.965,13 Punkten. Bis auf 15.998,41 Punkte gestiegen, vor der eigenen Courage zurückgeschreckt, und dann geschlossen mit 15.957,82 Punkten. Während weiter über MorphoSys-Studienergebnisse kontrovers diskutiert wurde, kann thyssenKrupp nucera mit Vorabinformationen zum Quartal4, das zum 30.09.2023 bei den Dortmundern endet, überzeugen: Wachstum, hohe Investitionen und trotzdem schwarze Zahlen. Dazu nochmals in dieser Woche von USU News – mit ausführlichen Zahlen — wie zuvor gesagt: starkes Team im Transformationsprozess. Und bei Doc Morris – nach der Trennung vom Schweizer Grossistengeschäft fokussiert unter neuem Namen aktiv – stimmen die Zahlen. Dazu wieder schlechte Nachrichten von einem Wasserstoffurgestein:

Donnerstag. Aktien versuchen es, fallen aber zurück. Erstmal.

Handelsbeginn bei 15.976,62 Punkten, am Ende mit 15.994,73Punkten in den Feierabend gegangen. Um 15:34 Uhr sah man kurze Zeit die 16.000er Marke von Norden. Bei All for one sieht es derzeit nicht schlecht aus. Und auch bei der KAP fühlt man sich derzeit stark aufgestellt. Dazu kommt jetzt Klarheit zu den Anlegern in Aareal Bank Aktien. Demnächst nicht mehr in den Depots der freien Aktionäre. Zu welchem Preis? Squeeze Out Schwelle erreicht. Spannend.

Skandal? Mal schauen… publity, PREOS, GORE Neon Equity – unsichere Zeiten! Bringen die Vorgänge um die PREOS-Anleihe noch mehr ans Licht? SdK legt Finger in Wunde.

Und ein Blick genauer nach der Meldung: Thyssenkrupp Nucera erfolgreich? So könnte nach Hinweisen auf Quartalsergebnisse gemutmasst werden. Besser als Nel? Welche Aktie hat mehr Potential?

Freitag. Endlich. 16.000 überwunden.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 15.988,19 Punkten. Ging der Markt knapp über die 16.000er Marke – und hielt sich in dieser Kursregion den ganzen Tag – am Ende mit 16.029,49 Punkten ins Wochenende. Mit DEFAMA liegt man im Immobiliensektor in der derzeitigen Zins- und Marktstimmung goldrichtig. Dazu Vita 34 mit Wachstum im letzten Quartal. Im Überblick: DEFAMA DEMIRE FCR Immobilien – grösster Zukauf der Firmengeschichte, gescheiterte Verkaufspläne und laufende Anleiheplatzierung. News.

Mutares bleibt dran. Übernahme 13 in diesem Jahr stärkt das „Lieblingssegment“ Automotive. Aktie nahe Allzeithoch – Bilanz stimmt bisher für 2023.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 47 Basis für mehr…

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.915,24 Punkten und am Ende ging es mit 16.029,49 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Für Anleger am deutschen Kapitalmarkt, die sich auf Mid-, Small- und MicroCaps fokussieren könnten aus Frankfurt Impulse kommen – von Montag bis Mittwoch liefern sich kapitalmarktaffine Unternehmen und Unternehmer einen Beauty Contest auf dem EKF2023. Gerne werden solche Tage auch genutzt, um wichtige Unternehmensentwicklungen oder neue Partnerschaften zu kommunizieren. Also Hinschauen, hinhören und aufmerksam die Newslage verfolgen – könnte interessant werden…

Gold als Krisenwährung?

Endlich wieder die 2.000,00 USD Grenze genommen – am Freitag um 22:00 Uhr stand die Unze bei 2.000,75 USD. Nicht nur der DAX kann psychologisch wichtige Marken nehmen. Hoffnungen auf fallende Zinsen wirken auch auf den Goldpreis positiv – ob die Kraft zu neuen Hochs reicht oder sich ein Doppeltop herausbildet wird sich in den nächsten Tagne zeigen.

Sehr gut gemacht und interessant finden wir das vom World Gold Council erstellte „GOLD – a journey with Idris Elba„-Video. Zuletzt in einem Gastbeitrag behandelt: „Gold – Schutz vor Crash-Situationen?“ Und wenn man mit kleinem Geld in Gold investieren will? Oder in der Normalisierung des Gold/Silber-Ratios Chancen sieht – und das ohne Umsatzsteuer auf Silber zu zahlen? GOLD-/SILBER-SPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ – www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD – nachgetragen bei Erscheinen.



Chart: DAX | Powered by GOYAX.de