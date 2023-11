Aktien KW 46 – stark. Weiter im Rallye-Modus? News von SFC Energy, Plug Power, Smartbroker, Hensoldt, TAG Immobilien, KION, ElringKlinger, Deutsche Konsum REIT,…

Aktien Wochenrückblick – die Börse kann auch Spass machen. So werden viele Anleger diese Woche gedacht haben. Quartalsberichte trafen oft die Erwartungen, konnten teilweise sogar positiv überraschen. Und das Ausbleiben schlechter Nachrichten tat das Übrige: Ampeln auf Grün. Fragt sich nur, wie lange?

Und so konnten auch überraschend angekündigte Kapitalerhöhungen nur kurzfristig die Kurse von AT&S und Hensoldt drücken – bei dem MicroCap Mainz Biomed sah es schon schlechter für den Kurs aus. Aber mehr im Fokus standen oft gute Zahlen, in Kombination mit den beschlossenen Staatsgarantien für Siemens Energy schufen eine positive Grundstimmung. Und dann noch Rückenwind aus Amerika. So könnte es für die Bullen weitergehen.

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick KW 45. Jahresendrallye abgesagt? Powell bremste oder stoppte? News Plug Power. VARTA. Mutares. Siemens Energy. Air Liquide. 3U. Deutz, SMA Solar, STEMMER, Ballard Power, fashionette, SMT Scharf,…

Und am Sonntag nachdenklich: Plug Power Aktie annähernd halbiert in einem Tag. Läuten die Totenglocken? Woher soll neues Geld kommen? Wo verliert man Geld? Hoffnung?

Montag.

Nach Start bei 15.285,12 Punkten am Ende mit schönem Plus gegenüber dem Handelsbeginn in den Feierabend: 15.345,00 Punkte. Und während Energiekontor mit den Q3 Zahlen überzeugen konnte, enttäuschte PNE – nicht operativ, sondern mit Finanzinstrumenten. Dazu Salzgitter – wenn auch Zykliker – so doch im Rahmen der konjunkturellen Umstände erfolgreich. Auch bei der Ex-Mutares Beteiligung STS Group sieht es für einen Automotive nach einer positiven Entwicklung aus. Mit Reverse-takeover an die Börse gekommen und jetzt auf Wachstumskurs: tonies.

Dienstag. Aktien von Quartalsergebnissen beflügelt.

Eröffnet bei 15.631,67 Punkten. Dann geschlossen mit 15.748,17 Punkten. Und aus Veganz könnte ja doch noch was werden – hätte man vor einem Jahr nicht geglaubt. Dazu: Von wegen Wasserstoff ist tot – SFC Energy zeigt den anderen, wie es auch gehen kann. Und bei Voltabox setzt man wieder auf Wachstum, auf geringer Basis aufbauend sind auch 250% nicht wirklich viel.

Donnerstag. Aktien im Jahresendrallyemodus? Vielleicht…

Handelsbeginn bei 15.806,91 Punkten, am Ende mit 15.786,61 Punkten in den Feierabend gegangen. Und passend: ElringKlinger bekommt 177 Mio EUR ICPEI-Mittel für Brennstoffzellen-Stacks, Entwicklung und Serienfertigung. Ballard Power’s Kunden sind das Ziel: LKW, Busse, Bahn. Dazu die EQS Group vor wenigen Tagen gute 9M-Zahlen und Gestern um 22:45 Uhr eine Bombe: Übernahmegespräche. 40,00 EUR je Aktie im Gespräch.. Auf grosse Stars setzt CTS Eventim und hofft die guten Zahlen damit noch besser zu machen. Dazu eine Prognoseerhöhung bei Strabag.

Freitag.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 15.828,78 Punkten. Der Schwung scheint zu halten – Rallye bis zum Jahresende? Am Ende mit 15.919,16 Punkten ins Wochenende. Dazu: Branicks Group exDIC – Deleveraging angesagt. 3 Verkäufe die sowieso nicht passten, im November – bisher. Und die Aktie? Neuer Shortliebling? Und bei Lange und schwarz kommen die Zahlen langsam wieder in die richtige Richtung.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 46 war eine der guten Wochen. Geht’s noch besser?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.285,12 Punkten und am Ende ging es mit 15.919,16 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Starke Handelstage – die Quartalszahlen passten oft zu den Erwartungen. Sieht derzeit nicht schlecht aus für eine von einigen schon abgeschriebene Jahresendrallye. Aber hinter der Tür lauern die bekannten Bedrohungsszenarien – Ruhe vor dem Sturm oder erstmal weiter hoch? Volatile Zeiten – spannend bleibt’s auf jeden Fall

Gold als Krisenwährung?

Die 2.000,00 USD sind wohl -noch?- eine zu hohe Hürde. Einige sehen schon nach einem sogenannten Tripple-Hoch den Goldmarkt erstmal wieder fallen – Richtung 1.825,00 USD oder sogar weniger. Mittel- und langfristig sollte es, wenn man die Stimmen der Goldenthusiasten ernst nehmen will, durchaus Richtung 3.000,00 USD gehen können. Und wer hat Recht? Sieht man. Auf jeden Fall – Gold bleibt. Wird niemals wertlos sein. Oder ein Totalverlust…

Sehr gut gemacht und interessant finden wir das vom World Gold Council erstellte „GOLD – a journey with Idris Elba„-Video. Zuletzt in einem Gastbeitrag behandelt: „Gold – Schutz vor Crash-Situationen?"

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE" – www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat.



Chart: DAX | Powered by GOYAX.de