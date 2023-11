Aktien KW 45 Jahresendrallye abgesagt? Powell bremste oder stoppte? News Plug Power, VARTA, Mutares, Siemens Energy, Air Liquide, 3U, Deutz, SMA Solar, STEMMER, Ballard Power, fashionette, SMT Scharf,…

Aktien Wochenrückblick – die Flut an Unternehmensmeldungen liess diese Woche kaum Zeit, die Zahlen und Ausblicke genauer zu analysieren. Insgesamt überwogen die positiven Berichte – klarer Ausreisser nach unten wieder einmal ein Wasserstoffwert: Plug Power enttäuschte auf ganzer Linie,

entsprechend abgestraft. Diese Woche nahm die Zahl der Optimisten wieder zu. Der überverkaufte Markt normalisierte sich wieder. Aufkommende Kauflaune trug den DAX wieder über die wichtige 15.000er Marke. Gebremst wurde der Marktaufschwung am Donnerstag Abend, als Powell es nicht ausschliessen wollte, dass die FED noch einmal die Zinsen erhöhen könnte. Eigentlich war der Markt von einem Zinshöchststand ausgegangen und wollte sich auf Zinssenkungen „demnächst“ einstellen. Ob am Montag nochmal der Markt nach den Sternen greift und die Erholung fortsetzt? Durchaus möglich. Jahresendralley voraus? Oder kommt wieder was in die Quere? Aus dem Nahen Osten, aus China, von der Konjunkturfront, von der Gewinnentwicklung der grossen Player,…

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick KW44 – Bullen zurück? Dauerhaft? Aktien-News diese Woche Plug Power, Mutares, Smartbroker, SMT Scharf, Nikola, MorphoSys, Secunet, Siemens Energy, Helma, CLIQ Digital, …

Montag.

Nach Start bei 15.219,32 Punkten am Ende mit leichtem Minus gegenüber dem Handelsbeginn in den Feierabend: 15.135,97 Punkte. Und bei fashionette geht es weiter mit der Verschmelzung – demnächst The Platform Group AG. Dazu bei Ringmetall eine positive Entwicklung – man hält sich gut. Mutares bleibt dran. Übernahme Nr.11 in 2023. Die hochgesteckten Ziele für die weitere Entwicklung scheinen gar nicht mehr so hochgesteckt. Dazu handelte die Lanxess Aktie Montag tiefrot. Die zweite Prognosereduktion in diesem Jahr wirkt. Analysten sehen es entspannter – noch?

Dienstag.

Eröffnet bei 15.093,48 Punkten. Dann geschlossen mit 15.229,60 Punkten. Bei der pbb war Land unter angesagt und mal was Positives dagegen gestellt: In Kanada kann die IVU Traffic Technologies punkten. Dazu bei Masterflex ein Profitabilitätsschub – so zumindest die Presseabteilung. Rekordmässig erstmals über eine Milliarde Umsatz im Quartal beim MDAX-Wert Sixt.

Und die Ballard Power meldete Stunden vor den Zahlen 2 Aufträge, aber bei Vorlage der Q3-Daten verdüsterten die wachsenden Verluste den Rest. Schade. Dazu die Branicks Group ex. DIC Asset Mittwoch mit Zahlen. Hätten schlechter sein können. Trotz Kurserholung bleibt der Druck – auch von Seiten der Shortseller. Und auch Neues aus Dortmund – ebenfalls Positives: Elmos Semiconductor legt überzeugende Quartalsergebnisse vor, bestätigt die Prognose und setzt auf Investitionen. Wermutstropfen?

Donnerstag. Aktien, Zahlen, Zahlen, …

Handelsbeginn bei 15.246,50 Punkten, am Ende mit 15.352,54 Punkten in den Feierabend gegangen. Neben Wacker Neuson lieferte auch Bastei Lübbe im Rahmen der Erwartungen ab. Dazu meldete Hensoldt kräftige Umsatzsteigerungen – sollte das neue normal für längere Zeit bei dem Rüstungsunternehmen sein. Und beeindruckend die Performance von Deutz aus Köln. Daneben noch die konkreten Zahlen von STEMMER, die ja im voraus bereits für leichte Enttäuschung gesorgt hatten. Und weiter geht es bei Mutares – zur Abwechslung mal ein Exit. 3 Transaktionen in einer Woche können beeindrucken.

Freitag. Powell-Rede am Vorabend nahm den Schwung.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 15.296,58 Punkten. Dann über die Zinsaussagen Powells nachdenkend, reichte der Schwung nicht mehr für weitere Kurssteigerungen mit 15.234,39 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Am Vorabend enttäuscht, am Freitag gefallen:

Und bei VARTA kommt langsam wieder Hoffnung auf, während bei United Internet (und entsprechend bei den Satelliten IONOS und 1und1) die Zahlen das Management zufriedenstellen konnten. Dazu aus dem süddeutschen Digitalisierungsdorado: Bechtle kann im dritten Quartal die Marge steigern. Während E-Commerce bei gesteigerter Marge schwächelt, läuft Digitalisierung sehr gut

Wochenrückblick – Aktien News – KW 45 mit Elan abgefangen, ausgebremst…

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.219,32 Punkten und am Ende ging es mit 15.234,39 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Ob es das jetzt schon war mit einer Jahresendrallye? Oder hat die Powell Rede nur etwas zur Abkühlung beigetragen, um dann ab Montag wieder „in Optimismus“ zu machen. Im Hinterkopf sollte man die warnenden Worte einiger Analysten halten, die den amerikanischen Markt für extrem überbewertet halten und nach der mies verlaufenen FED-Versteigerung neuer 30-jähriger Anleihen die Vorboten einer kräftigen Korrektur sehen. Mehrheitlich scheint sich wieder etwas Optimismus breitzumachen. Noch nicht übertrieben, aber…

Gold als Krisenwährung?

Die 2.000,00 USD sind wohl -noch?- eine zu hohe Hürde. Wobei die Aussichten für Gold, vorausgesetzt die Zinsen haben ihr Hoch erreicht und werden demnächst wieder fallen, durchaus spannend sind. Gerade wenn man sich die aktuellen Krisen anschaut: Der Nahe Osten scheint an ein Pulverfass zu erinnern, der Russland-Ukraine-Krieg wird fortgesetzt zum Preis hoher Opferzahlen auf beiden Seiten, der chinesische Immobileinmarkt scheint noch lange nicht über den Berg. Und was der neue Mehrheitsführer im US-Repräsentantenhaus beim nächsten drohenden Budgetstreit macht, ist offen.

Chart: DAX | Powered by GOYAX.de