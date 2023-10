Aktien KW 43 Kampf gegen die Bären. Verloren? News Fuchs, Nel, Plug Power, paragon, Mensch und Maschine, Pyramid, Puma, Takkt,…

Aktien Wochenrückblick – der Markt kämpfte gegen weitere Kursrückschläge. Bevor es ganz grausam wurde, drehte der Markt bisher „immer wieder kurz vor Toreschluss“. Basis für die von einigen immer noch erwartete Jahresendrallye?

Oder drücken Zinsen, Konjunktursorgen verbunden mit dem Krisenherd im Nahen Osten die Märkte endgültig weiter nach unten. Die laufende Quartalssaison bot bisher einige positve, aber auch einige negative Überraschungen – schwieriges, von Einzelnachrichten geprägte Entwicklung – Ausgang offen. Vielleicht gibt es diese Woche Impulse, die den derzeit extrem überverkauften Markt neben einer Scheinerholung weiter nach oben tragen?

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick KW 42 Siebenmonatstief. Dämme gebrochen? Oder einsammeln? Mutares, Sartorius, Nel, Plug Power, TAKKT, Enapter, thyssenKrupp nucera, ABB, STEMMER, SFC Energy, …

Montag.

Nach Start bei 14.823,03 Punkten am Ende mit leichtem Minus in den Feierabend: 14.800,72 Punkte. Und ein Lichtblick: paragon Aktie von Schulden-Druck befreit. Operativ läuft’s: Gewinnprognose erhöht, Umsatzerwartung leicht reduziert. Paket passt. Dazu ein Überblick über das 7 Mrd USD-Förderpaket für die Wasserstoffwirtschaft:

Dienstag.

Morgens startete der Markt mit 14.802,52 Punkten und mit 14.879,94 Punkten in den Feierabend. Wenig wirklich Positives, da freut man sich über: Puma wieder auf Kurs.

Mittwoch. Aktien im Bärenmodus?

Eröffnet bei 14.870,63 Punkten. Dann geschlossen mit 14.892,18 Punkten. Erholung sieht anders aus. Dazu kommt: TAKKT muss etwas ändern. Und MorphoSys justiert nach – wichtiger werden die Ende 2023 erwarteten Studienergebnisse.

Donnerstag.

Zinsängste bestimmten den Handel am Donnerstag, dazu die Angst vor weiterer Eskalation im Nahen Osten – wie gehabt. Trotzdem leichte Erholung: Handelsbeginn bei 14.696,22 Punkten, am Ende mit 14.731,05 Punkten nur knapp höher in den Feierabend gegangen. Und während Siemens Energy Staatsgarantien sucht, wächst Nemetschek kräftig. Weiter: Fortec liefert wieder einmal ein Rekordergebnis. Dazu: 2G Energy sieht Erholung bei den Auftragseingängen – Unsicherheit schwindet.

Freitag.

Wie geht der Markt ins Wochenende? Eröffnet bei 14.757,11 Punkten. Dann mit 14.687,41 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Und bei der paragon Aktie könnte spannend werden. Dabei soll die ausstehende Anleihe durch Rückkäufe auf 25 Mio EUR nominal reduziert werden. Dazu ein stiller MDAX-Wert: FUCHS Aktie ist eher „unauffällig“. Die Zahlen der ersten neun Monate zeigen 12% EBIT-Plus, 6% Umsatzplus. Erwartet wurde etwas mehr.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 43 bleibt überverkauft. Chance für nächste Woche?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 14.823,03 Punkten und am Ende ging es mit 14.687,41 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende.Und was lässt sich über die Woche sagen? Schaut man auf die Kursspanne der Handelswoche, scheint wenig passiert. Aber bei einigen Einzelwerten gab es teils extreme Kursbewegungen. Siemens Energy „schaffte“ es in die Topliste der DAX-Kursverluste an einem Tag. Auch im Paymentsektor rissen die Negativschlagzeilen nicht ab. Dazu Enphase, die den ganzen Solarsektor in Mitleidenschaft zogen. Dazu überraschende Stärke trotz negativer Meldungen, wie bei Hypoport gaben Zuversicht auf eine mögliche Erholung der Märkte. Trotz Konjunktursorgen, trotz Zinsängsten, trotz des Nahost-Problems….

Gold als Krisenwährung? Ja. Weiter gesucht.

