Aktien KW 42 Siebenmonatstief. Dämme gebrochen? Oder einsammeln? Mutares, Sartorius, Nel, Plug Power, TAKKT, Enapter, thyssenKrupp nucera, ABB, STEMMER, SFC Energy, …

Aktien Wochenrückblick – Rückwärtsgang. Am Freitag fiel die eigentlich über Wochen ziemlich stabile 15.000er Marke im DAX ohne Widerstand. Dafür reichten einige schlechte Quartalszahlen, steigende Zinsen an den Anleihemärkten in Verbindung mit zunehmender Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Diese Woche hätte eigentlich die Woche der Wasserstoffs werden können – 7 Mrd USD Subventionen für 7 zukünftige US-H2-Hubs. Aber auch die „bedachten“ Unternehmen, wie eine Plug Power, Bloom Energy, Air Products, Air Liquide u.a., aber auch die indirekten Profiteure wie Siemens Energy, thyssenKrupp nucera, Nel, ITM Power u.a. konnten keine Kursunterstützung finden. Am Gesamtmarkt schwach die Immobilienwerte mit teils zweistelligen Kursverlusten, die Solarwerte, wie eine SMA Solar in Deutschland, oder die mit zurück zurückgenommenen Prognosen, wie eine Sartorius, STEMMER, TAKKT u.a.

Dazu gab es diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick KW 41 Angst vor der eigenen Courage? News Plug Power, Mutares, Sartorius, thyssenKrupp nucera, Formycon, Ballard Power, Bechtle, Cancom, Biotest,… am Samstag. Und Sonntag: H2-Update – 7 Mrd. USD für 7 US-Wasserstoffhubs. Geld als H2-Turbo. Weekly News bei Nel, Nikola, Plug Power, thyssenKrupp nucera, Ballard Power, SFC Energy, … Hoffnungsschimmer: HanseYachts kann im ersten Quartal 2023/24 endlich wieder schwarze Zahlen schreiben. Nähert sich das Ende der Aureliusbeteiligung?

Montag.

Nach Start bei 15.219,42 Punkten am Ende mit minimalem Plus in den Feierabend: 15.237,99 Punkte. Und dazu: ABO Wind Aktie nach Kurshoch Februar mittlerweile klar unter 50,00 EUR. KGaA-Umwandlungspläne stellen Markterfolge in Finnland und Zuschlag in Neufundland in den Schatten.

Dienstag. Aktien mit beginnender Berichtssaison beschäftigt.

Eröffnet bei 15.244,05 Punkten. Dann geschlossen mit 15.094,91 Punkten. Trotzdem auch positive Überraschungen am Markt gesehen: HELLA Drägerwerk – stemmen sich mit guten Zahlen gegen einige enttäuschende Zahlen in den letzten Tagen. Aktien Hingucker? Aber auch weniger starke Zahlen: TAKKT Aktie schien wieder auf Kurs. Jetzt stört die Konjunktur – oder ein weitreichenderes Problem? Prognose einkassiert, 2025er Ziele dito.

Donnerstag.

Zinsängste bestimmten den Handel am Donnerstag, dazu die Angst vor weiterer Eskalation im nahen Osten: Handelsbeginn bei 15.060,65 Punkten, am Ende mit 15.045,23 Punkten nur noch knapp über der 15.000er Marke in den Feierabend gegangen. Und während die Sartorius Aktie versucht ihren Boden zu finden – Umsatzschwäche drückt – kann MHP Hotels die Covid-Schwäche im Tourismus klar überwinden. Weiter mit: Pyramid sieht eine wichtige Kooperation mit Lufthansa-Tochter als Hoffnungsträger, dazu liefert MuM – wie gewohnt – wieder ein Rekordquartal. Dann noch eine Prognoseerhöhung: SAF Holland Aktie – Aufwärtstrend durch vorläufige Q3-Zahlen bestätigt.Prognose für Umsatz und Marge hochgesetzt. Wurde Zeit. Und den Bogen bekommen: Vectron kommt voran – Hingucker.

Freitag. Aktien abgetaucht – Bären gewinnen.

Depressive Stimmung: Eröffnet bei 14.872,02 Punkten. Dann mit 14.798,47Punkten ins Wochenende verabschiedet. Und Nel – grosser Verlierer des aufkommenden Wasserstoffzeitalters? Vor den am 25.10.2023 anstehenden Q3-Zahlen vielleicht doch noch ein Auftrag? Dazu ein Tip: ABB Aktie – Schweizer Blue Chip, der aktuell auf günstigem Kursniveau handelt – so sieht der Platow Brief einen klaren KAUF.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 42 – Der Anfang eines Bärenmarktes. Hoffnungsschimmer Gold!

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.143,29 Punkten und am Ende ging es mit 14.798,47 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Sehen wir den Anfang einer längeren Bärenphase oder war’s das mit den schwachen Kursen fürs erste? Chancen für günstige Einstiege sind bei einigen 2Perlen“ bestimmt gegeben, aber ob nicht auch die grossen Zeiten für einige ehemalige Hoffnungsträger vorbei sind? Was ist mit den Wasserstoffs? Revival möglich? Kommt wieder Schwung mit den anstehenden Quartalszahlen? Und die anderen Werte, die weit entfernt sind sie von einer Erholung? Einstiegschancen?

Gold als Krisenwährung? Ja. Gesucht.

In Riesenschritten wieder Richtung 2.000,00 USD – seit dem Hamas-Angriff auf Israel wird Gold von vielen wieder als zwingende Beimischung gesehen. Fragt sich nur, wie weit das den Goldpreis tragen wird. Spannende Frage. Zuletzt in einem Gastbeitrag behandelt: „Gold – Schutz vor Crash-Situationen?"

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE" –www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat.



