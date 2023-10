Aktien KW 41 Angst vor der eigenen Courage? News Plug Power, Mutares, Sartorius, thyssenKrupp nucera, Formycon, Ballard Power, Bechtle, Cancom, Biotest,…

Morgens startete der Markt mit 15.272,57 Punkten, wurde beflügelt durch Aussagen eines EZB-Vertreters, der schwache Konjunkturzahlen als Signal für eine massvolle Zinspolitik sah. Und deshalb ging der DAX auch beinahe euphorisch mit 15.423,52 Punkten in den Feierabend. Und Kontron baut sein Orderbuch kräftig aus, während auch About You auf kräftiges Wachstum abonniert zu sein scheint, aber unter dem Strich selbst bereinigt im roten bereich bleibt. Dazu kräftiger Rückenwind für einen „Wasserstoff“:

Mittwoch.