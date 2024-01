Aktien KW 3 …und wie weiter mit den Aktien? Mutares, Nel, Biotest, Grifols, Daimler Truck, Datagroup, Kontron, IBU-tec, HanseYachts,…

KW 3 „ganz gut gehalten“. Aber weiter so?

Am Montag ging der Markt mit 16.723,24 Punkten in die zweite volle Handelswoche des frischen Jahres. Und in dieser Woche testeten die Märkte die Nerven der Anleger mit einem kräftigen Kursabtaucher, der sich aber im Laufe der Woche wieder stabilisierte – Schlussstand am Freitag 16.555,13 Punkte. Insgesamt wenig passiert – abgesehen von einigen Nebenwerten mit wichtigen Meldungen: Kontron übernimmt Katek, Evotec leidet weiter unter Lanthaler-„Transaktionen“ und MorphoSys springt hoch und runter, je nachdem welche Wahrscheinlichkeit gerade für die geplanten Zulassungen gesehen wird. Und da ist der „Kreis der Spezialisten“ sehr unterschiedlicher Auffassung.

Gold weiter über 2.000,00 USD, aber Impulse oder Hinweise auf steigende Nachfrage sind derzeit Fehlanzeige. Im Banne der Zinsdiskussion Langeweile bei den Edelmetallen. Momentaufnahme. Langfristig sehen viele Chancen.