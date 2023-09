Aktien KW 39 – Springen auf den anfahrenden Zug? News Nel, Mutares, SFC Energy, Evotec, Bitcoin Group, 3U, Bilfinger, Kontron, MorphoSys, SYNLAB, DEFAMA, KWS Saat, LAIQON,…

Aktien Wochenrückblick – Aktienmärkte zuerst sah es so aus, als ob alle Unterstützungen reissen würden und es auf einen möglichen Flash-sale hinauslaufen könnte, aber gegen Mitte der Woche beruhigten sich die Märkte wieder und ein zarter Erholungsversuch nahm zum Wochenende hin Schwung auf.

So kann man sich jetzt fragen, wie es weitergeht, bei den verprügelten Biotechs, wie MorphoSys, die auch noch Analystenschelte einstecken musste, oder Evotec, die mti Meldungen den Niedergang zumindest abbremsen konnte. Dazu die Wasserstoffs, zuvorderst Nel, die eine Hammermeldung geliefert hätte, wenn nicht ein Satz alles wieder relativiert hätte. Spannend die Lichtblicke bei Kontron, Deutsche Rohstoff oder Commerzbank, die beinahe in den Turbogang schaltete, als sie eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik ankündigte.

Montag. Tiefrot.

Nach Start bei 15.513,32 Punkten am Ende mit kräftigem Minus in den Feierabend: 15.405,49 Punkte. Positiv im Down: Die Binect AG übertrifft Erwartungen und die Aurelius folgt der Kritik – „juristisches Fehlverhalten“? Beim Paketverkauf an Nahestehende zum „Discountpreis“ – eher ertappter Sünder als Kehrtwende. Dazu die SFC Energy – unstoppable? Ab 2024 weltweit 6 Produktionsstandorte in Betrieb. Und mit 50 KW bis 200 KW FC’s werden ganz neue Märkte bedient.

Dienstag. Aktien weiter unter Druck – IFO-Index fällt, Markt folgt dem…

Morgens startete der Markt mit 15.330,91 Punkten und ging nach schwachem Handel mit 15.255,87 Punkten in den Feierabend. An einem tiefroten Börsentag fiel auch die Evotec-Aktie mit Schwäche auf, trotz der ausgebauten Zusammenarbeit mit Novo Nordisk. Dazu kam am Dienstag Verbio unter die Räder, mit 240 Mio EUR EBITDA im Geschäftsjahr 2022/23 lieferte man zwar das zweitbeste Ergebnis der Firmenhistorie, aber der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr lag am oberen Ende rund 10 Mio EUR unter den von Analysten erwarteten 260 Mio EUR EBITDA.

Mittwoch. Wende? noch nicht.

Eröffnet bei 15.225,58 Punkten. Dann geschlossen mit 15.217,45Punkten. Und den Anfang machte KWS Saat mit Erfolgsmeldungen – und dann? Auf jeden Fall auf Kurs sieht sich die Bitcoin Group und bestätigte ihre Prognose für 2023. Schon zu spät? Mutares Aktie läuft und läuft – trotz schwacher Marktverfassung. Verdoppelte Basisdividende löste Zwischenspurt aus. Und trägt weiter. Dazu kommt… Daneben eher Tristesse in Hamburg: Evotec Aktie verliert weiter. Biotech abgestraft, Cyberattacke verdaut plus 2 News. Shorts & Analysten halten mehr als Anleger von Evotec

Donnerstag. Aktien etwas erholt.

Unentschlossen zu Handelsbeginn bei 15.229,10 Punkten unter Schwankungen am Ende ins Plus gedreht und bei 15.323,50 Punkten in den Feierabend gegangen. Zu beginn die Frage: Nel als grosser Verlierer des aufkommenden Wasserstoffzeitalters? Aktuelle News liefert Perspektiven, 150 Mio Subventionen, aber konkret? Und Nordex braucht für Break-Even profitable Aufträge mit möglichst langen Wartungsverträgen. Gibt’s. Ein Grosser und ein unerwarteter. Dazu ein Überblick: Evotec MorphoSys BioNTech, als Biotechs in letzten Tagen pauschal abgestraft. Äpfel mit Birnen verglichen? Klare Differenzierungsmerkmale zu „typischen Biotech’s“.

Freitag. Aktien kräftig gestiegen, um dann wieder etwas abzugeben. Trendwende?

Und weiter Zins-Wolken über den Börsen, aber trotz schwacher Deutscher Konjunkturzahlen setzten die Märkte auch hier zu einer kräftigen Erholung an – Wallstreet hatte am Vorabend die Vorgabe geliefert. Eröffnet bei 15.394,82 Punkten und der letzte Handelstag der Woche nahm seinen Lauf – am Ende mit 15.386,58 Punkten ins Wochenende – zwischenzeitlich hatte man sogar die 15.515 Punkte gesehen, aber so stark blieb der Markt dann doch nicht. Und endlich eine Entscheidung: SYNLAB – 10,00 EUR wie seit längerem angekündigt, jetzt konkret. SYNLAB vor Delisting? Cinven will für 10,00 EUR die im April 2021 für 18,00 EUR emittierten Aktien wieder einsammeln. Über 75% bereits gesichert. Was tun?

Wochenrückblick – Aktien News – KW 39 Bullen wieder am Ruder?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.513,32 Punkten und am Ende ging es mit 15.386,58 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Nach depressiven Anwandlungen, Stimmungsmessungen, die sich der Panik näherten, konnten die Märkte gegen Ende der Woche wieder Boden gut machen. Die bereits herbeige- „unkten“ 15.000 Punkte wurden nicht gesehen, stattdessen ging es wieder Richtung Norden. Aber zu früh, um von einer Erholung oder gar Trendwende zu reden.

