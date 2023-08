Aktien KW 31 – Rekord, dann abgetaucht. Und Montag? News von Teamviewer, CLIQ Digital, Krones, Nikola, ElringKlinger, 1&1, Carl Zeiss Meditec, STS Group, Ballard Power,….

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":



Aktien Wochenrückblick – zuerst feierte der DAX ein neues Allzeithoch und dann ging es ab Mittwoch wieder unter die psychologisch wichtige 16.000er Marke. Grund? Am Mittwoch nahm Fitch den USA den abonnierten Tripple A Status. Und viele nutzten das, um Gewinne zu realisieren. Neben den in Gang kommenden Quartalsberichten – mit Licht beispielsweise bei Teamviewer, CLIQ Digital, ElringKlinger, United Internet – mit Schatten bei Süss MicroTec, DIC Asset, und anderen. Gemischtes Bild.

Dazu was letzte Woche unterging; RWE H2-Aktie? RWE setzt klare Zeichen. Herstellung von grünem H2, H2-Tankstellennetz und jetzt soll auch im Kraftwerkspark H2 Einzug halten. Wieder Bewegung aus München: Mutares INDUS: Der eine ist Automotive-Profi mit gutem Track-Record, der andere will nur noch raus aus Automotive. So gewinnen beide.

Montag. Neuer DAX-Rekord bei 16.538,97 Punkten.

Nach Start bei 16.434,66 Punkten am Ende mit Plus in den Feierabend: 16.446,83 Punkte. Zwischendurch ein neuer DAX-Rekordm der aber nicht gehalten werden konnte – Inflationszahlen Europa niedriger. Daneben gab es zwei H2-News: ITM Power Aktie nähert sich der 100 Pence-Grenze. Wäre psychologisch wichtig, wieder dauerhaft darüber zu handeln. Heute Kooperation gemeldet. Und

An DIC Asset ging Immoaktienerholung der letzten Wochen vorbei. Seit FFO-Schock am 7. Juli nahe Tiefstständen. Berlin zeigt, man kann es noch. Dazu konnte Stabilus nach Q3 zum 30.06. seinen Prognose konkretisieren – Umsatz am oberen, Marge am unteren Ziel. Reicht das für steigende Kurse?

Dienstag.

Eröffnet bei 16.027,65 Punkten. Geschlossen mit 16.020,02 Punkten. Ungeliebte Branche – trotzdem stark: Schaeffler liefert operativ ab: Umsatz und EBIT steigen im zweistelligen Prozentbereich. Dazu moderate Prognoseerhöhung. Und Aktie in rot? Und Klöckner bestätigt nach erstem Halbjahr Prognose, scheint den Talboden bereits im Q4/2022 erreicht zu haben. 2023 wird schwach, aber wohl nicht rot. Daneben Bewegung bei fashionette AG – führt Aktivitäten mit Platform Group zusammen – Übernahme mit Synergien.

Donnerstag. Korrekturmodus – unter 16.000 – Gewinnmitnahmen.

Eröffnet bei 15.879,03 Punkten, Tagesschluss bei 15.893,38 Punkten. Nicht nur CLIQ Digital lieferte rekordmässige Quartalsergebnisse, die so gar nicht zum Aktienkurs zu passen scheinen, auch bei ElringKlinger lief es – Ertragskraft im Q2 gesteigert. Dazu erwartete Zahlen bei Washtec und bei United Internet lief es auch rund – dazu die Vodafone-Vereinbarung, die die Aktie bereits am Mittwoch beflügelte. Und Süss Micro Tec kämpft mit der Marge, dazu Manz mit guten Zahlen.

Freitag. Aktien wieder leicht erholt, Montag wieder über 16.000er Marke? Denkbar.

Eröffnet bei 15.917,01 Punkten und in einer engen Range schwankende Kurse prägten den Tag – am Ende mit 15.951,86 Punkten ins Wochenende. Direkt drei News aus Coolidge:

Und bei STS Group AG: Im ersten Halbjahr konnte der Konzernverlust kräftig reduziert werden. U.a. eine kräftige Erholung in China erhöht EBITDA. Dazu News von Carl Zeiss Meditec. Man schafft zwar schöne Umsatzsteigerung, muss aber beim EBIT Abstriche hinnehmen. Ertragsschwäche dauert fort. Ende absehbar? Mit wenig Beachtung das H2-Update. Ballard Power Aktie springt gestern hoch – Ford Trucks will eine FCEV-LKW-Serienfertigung. Test-LKW erhalten Ballard Brennstoffzellen. Heisst?

Wochenrückblick – Aktien News – KW 31 US-Downgrade bietet Grund für Gewinnmitnahmen.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.434,66 Punkten und am Ende ging es mit 15.951,86 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Zwischendurch ein DAX-Rekord am Montag. War wohl ein wenig zu viel für den Kapitalmarkt. Gerade, weil auch die Berichtssaison neben Licht auch einiges an Schatten brachte. Auf jeden Fall nutzte man das Downgrade der US-Bonitätsnote von Fitch von späten Mittwoch ab donnerstagmorgens für Gewinnmitnahmen. Möglicherweise setzt der Markt seine am Freitag erkennbare Gegenbewegung fort. Die Frage ist, ob es schnell gelingt, die psychologisch wichtige 16.000er Marke wieder schnell zu überwinden.

