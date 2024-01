Aktien KW 2 Schaukelbörse. Bleibt das so oder kommt da noch was? Mutares, Evotec, Ballard Power, USU, Nordex, Porsche, Qiagen, thyssenKrupp nucera, Rational,…

KW2 begann in grün und am Ende standen die Aktien nahezu auf dem gleichen Stand.

Am Montag ging der Markt mit 16.618,51 Punkten in die erste volle Handelswoche des frischen Jahres. Am Ende der Woche bei 16.704,56 Punkten verabschiedet. Wenig passiert, vieles möglich. Mal schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Und Gold als Krisenwährung? Wenigstens gab es am Freitag wieder einen Silberpreis über 23,00 USD und Gold kratzte wieder an der 2.050,00er USD Marke.