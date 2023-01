Aktien KW 2 – 15.000 erst der Anfang? BioNTech, Steinhoff, Mutares, Kion, Plug Power, Rheinmetall, Biofrontera, Encavis, PNE, TAG Immobilien, Deutsche Konsum,…

Aktien Wochenrückblick – diese Woche konnte der DAX sogar die 15.000er Marke reissen. Wer hätte das vor einigen Wochen für möglich gehalten. Als wenn alle Bedenken, Soll-Bruchstellen oder Probleme erledigt wären. Es reichten letztendlich geringere Inflationsraten als erwartet für die kräftigen Kurssteigerungen.

Natürlich haben auch wirtschaftliche Eckdaten, die auf eine schwächere Rezession als zunächst befürchtet in 2023 hindeuten – Auguren halten aufgrund der Energiepreisbremse der Bundesregierung sogar ein leichtes Wirtschaftswachstum in 2023 in Deutschland für möglich. Gerade zuvor förmlich „heruntergeprügelte“ Aktien konnten sich letzte Woche kräftig erholen: TAG Immobilien, Aroundtown oder DIC Asset gehörten dazu. Und auch bei den „Wasserstoffs“ gab es förmliche Erleichterungsrally’s – unterlegt mit Meldungen von Plug Power, Nel, Enapter oder SFC Energy. Meldungen über vorläufige Zahlen für 2022 bei Rheinmetall oder Exits bei Mutares. Einiges an guten Nachrichten . Dazu Bewegung für die Steinhoff Aktionäre: SdK bietet Hilfe.

Letzten Samstag ginge s los mit dem „üblichen“: Wochenrückblick Aktien KW 01 – Guter Anfang. Weiter so? News von BionTech, Nel, RWE, Rheinmetall, Uniper, Energiekontor, Mutares, MorphoSys, Biofrontera, Equinor, Grenke, Tesla, niiio finance, … Und zum Trendthema Wasserstoff: Nel RWE Equinor Statkraft Friedrich Vorwerk – Wasserstoffwunder in Norwegen? Top News überschlugen sich bei Habeck Besuch.

Montag…

… startete der DAX mit 14.650,73 Punkten und beendete den Handelstag bei 14.792,83 Punkten. MicroCap mit News: Artnet bekommt Finanzierung. Und eine Auftragsserie nahm ihren Anfang:Nordex SE braucht in Zukunft margenstarke Aufträge, um die Fehler der Vergangenheit verarbeiten und kompensieren zu können – 45 MW mehr.

Am Dienstag …

… eröffnete der DAX mit 14.741,97 Punkten, dann am Abend bei 14.774,60 Punkten in den Feierabend. Spannende News aus den USA für die Wasserstoffwelt: Plug Power’s Aktie fand letzte Woche wieder den Dreh. Und heute kommen endlich wieder auch operative Meldungen dazu. Hilft. Und ist die Biotest Squeeze Out Kandidat? COVID-Medikament in Phase III, hohe Investitionen zulasten kurzfristiger Gewinne. Hepatitis-Wirkstoff Phase II.

Dazu auch die Mutares Aktie wieder mit steigenden Kursen. Operativ erfolgreicher Start in 2023 hilft. Heute den bereits zweiten Exit in 2023 gemeldet. Die SFC Energy im SDAX. Wer hätte das vor einigen Monaten für möglich gehalten? Und zu Jahresanfang ein Folgeauftrag aus Kanda. Läuft. Und die Nordex SE braucht in Zukunft margenstarke Aufträge, um die Fehler der Vergangenheit verarbeiten und kompensieren zu können – 200 MW mehr. Kanada.Auch eitel Sonnenschein in Düsseldorf: Rheinmetall Aktie mittlerweile wieder gut über 210,00 EUR – könnte weitergehen. Heute dreistelliger Mio EUR Auftrag für Defense Sparte.

Mittwoch

Nach Start bei 14.805,40 Punkten näherte sich der DAX der 15.000er Marke an – auch wenn er sie verfehlte, reichte es für 14.947,91 Punkte am Ende bei Handelsschluss. Und ein alter Lock-Down-Gewinner meldet sich zurück:TeamViewer – heute im Blick. Eckdaten der 2022er Bilanz zeigen: Erfüllung der Prognose, Marge „am oberen Ende“ erreicht.

Unbeirrt macht das Management weiter bei Steinhoff. Jetzt beendet man IPO Pläne der Mattres Firm. Zusammenhang mit dem kontrovers diskutierten Lösungsansatz der Schuldenproblematik? Interesssante Studie von Smava: Wofür Deutsche ihr Geld ausgeben – allgemeine Analyse. Und die Shopapotheke setzt Wachstumskurs fort – operativ und auch der Aktienkurs.

Donnerstag. Zum ersten Mal die 15.000 wieder da. Und…

… eröffnet bei 14.972,28 Punkten geht es mit einem Schluss-Stand bei 15.058,30 Punkten in einen erfolgreichen Börsenfeierabend. MHP Hotel AG ist auf Expansionskurs, wie zuletzt in Hamburg mit dem ehemaligen Hyatt bewiesen. Und auch die Zahlen 2022 stimmen. Nur: Wer schaut auf MicroCaps? und tokentus baut Portfolio aus. Dann noch eine Empfehlung aus Österreich:Haier Smart Home D Aktie mit spannenden Bewertungsdifferenzen, die neben starken Kennziffern zum „KAUFEN“ von Aktien Spezialwerte führen. Und eine andere Empfehlung direkt hinterher: Cancom Aktie – Platow empfiehlt „kaufen“. Volle Kassen um attraktive Übernahmen zu stemmen, Margenverbesserung in Sicht, Wachstum….

Dazu steigt die Spannung im Wasserstoffsektor: Kion stellte gestern Pläne vor, Brennstoffzellen selber zu produzieren. Ernsthafte Konkurrenz für Plug Power? Oder zu spät? Und die Steinhoff Aktionäre fühlen sich „geprellt“. Dass es jetzt bei Steinhoffs 80% Tochter Pepco operativ richtig stark läuft, tröstet da kaum. Dazu eine Branche steigt auf – wie Phoenix? Und Everfuel Aktie als Zukunftswette? Everfuel gelingt es alle Elektrolyse-„Produkte“ zu verwerten. Abwärme und Sauerstoff geben zusätzlich Geld.

Freitag.

Bei 15.063,21 Punkten gestartet und am Ende15.086,52 Punkte im DAX. Dazu meldete Hella gute Zahlen für 2022 und die Enapter auf dem Weg zum Massenhersteller von Elektrolyseuren? Auftrag aus den Niederlanden bietet Phantasie. Und es bleibt dabei die Nordex braucht margenstarke Aufträge, um die Fehler der Vergangenheit zu überwinden. Diese Woche gab’s dreimal was zu sehen.

Wochenrückblick – Aktien News – KW2 mit rekordmässigem Lauf.

Am Montag startete eine gute Börsenwoche mit 14.650,73 Punkten und am Ende ging es mit 15.086,52 Punkten sogar oberhalb der 15.000er Marke ins Wochenende. Letzte Woche sahen wir die 15.000er Marke „sich nähern“ und jetzt könnte man sogar über ganz andere Kursniveaus reden. Natürlich sollten die starken Kurssteigerungen seit Anfang des Jahres sich irgendwann auch erstmal „konsolidieren“. Zwar sind die Themen Energiepreise, Zinspolitik, Inflation und drohende Rezession nicht „erledigt“ – aber erstmal herrscht Optimismus. Gerade ursprünglich gebashte Immobilienwerte erholten sich in den letzten Tagen. Und einige lieferten in nachrichtenarmer Zeit beeindruckende Unternehmensentwicklungen. Mal schauen, wie lange der Schwung anhält. Fragile Stimmung, die bei…

Und Gold? Kurse mit grünen Vorzeichen in letzter Zeit – auf Dauer sicherer Hafen? Es sieht nach einem Lauf in Richtung 2.000,00er Marke für die Unze aus – zumindest in USD. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ – www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat.HIER DER AKTUELLE WOCHENBERICHT ÜBER GOLD, GOLDAKTIEN UND ALLES DRUM HERUM.