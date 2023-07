Aktien KW 28 aufwärts gegen alle Unkenrufe. Weiter? News von Nucera, Evotec, Aurelius, Mutares, SFC Energy, Nel, Nikola, DEUTZ, RTL Group, About You, Bilfinger, ProSiebenSAT1, Intershop,…

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":



Aktien Wochenrückblick – welch eine Kursentwicklung. Als am Mittwoch in den USA die Inflationszahlen 0,1 Punkte unter den Erwartungen lagen, kannte der Markt kein Halten mehr. Unterstützt am Donnerstag von weiteren positiven Inflationsdaten handelte der DAX wieder über der lange vermissten 16.000er Marke.

Und jetzt – FED’s Zinserhöhunsgszenario verliert nach Ansicht vieler Marktteilnehmer ihre Begründung – redet man beim DAX wieder von einem Anlauf auf den alten Rekordstand. Durch die Bank profitierten zinsreagible Werte besonders stark auf die aufgehellte Stimmung am Zinshimmel: Immobilienwerte wie Vonovia. Aroundtown oder LEG Immobilien überraschten mit kräftigen Anstiegen, aber auch TECH’s wie Aixtron oder Onlinehändler, die beflügelt von guten Zahlen bei About You fast durch die Decke gingen. Oder auch die Wasserstoffwerte brannten ein förmliches Kursfeuerwerk ab, wie Nikola oder Plug Power, die auch noch operativ „was zu bieten hatten“. Dazu konnten Gold und Silber kräftig profitieren…

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick – Aktien KW 27 – Ins Sommerloch geraten? Oder… News von thyssenKrupp nucera, Mutares, Evotec, Encavis, Grenke, Nordex, Indus, Nikola, PNE. Gefolgt am Sonntag vom H2-Update – BP setzt auf Wasserstoff, aber nicht für PKW und Transporter. News ThyssenKrupp nucera, Nel, ElringKlinger, Nikola, Everfuel.

Dazu noch einzelne Unternehmen im Fokus: Nel Aktie in Nähe Pennystockniveau. Es fehlen die versprochenen Grossaufträge. Am Samstag ein Vorgeschmack? 5,6 Mio USD von Uncle Sam. Und die DIC Asset Aktie Montag unter Druck? Prognose runter, Zinskosten hoch, aber Brückenfinanzierung reduziert und Rest verlängert.

Montag.

Morgens startete der Markt mit 15.585,3 Punkten in die Woche und ging mit 15.673,16 Punkten in den Feierabend. Hinweis am Morgen: Nel DIC Asset Mutares – News vom Wochenende. Montag können Anleger erstmals reagieren. Dann Fortschritte bei PNE auf dem Weg zu 500 MW Eigenbestand. Und dazu Mutares – Übernahme Nummer 4 – Dealflow nimmt Fahrt auf. Zum Abschluss kommt die KATEK in den USA, während eine andere Branche auf das zweite Halbjahr hofft:

Dienstag – Aktien schnuppern Morgenluft…

Nach Start bei 15.842,26 Punkten am Ende mit kräftigem Plus in den Feierabend: 16.023,00 Punkte. Denn die US-Inflationszahlen fielen wesentlich niedriger aus, als erwartet. Lässt die FED-Zinserhöhungspläne weniger bedrohlich erscheinen. Und am Morgen zuerst ein Blick auf den Vortag: Aurelius Evotec ITM Power – Dienstag gab’s Meldungen. Mit Kursreaktionen. Weiter? Und auch wenn sich SFC Energy zuletzt seine Ambitionen auf Indien und USA fokussierte – perfekte Förderbedingungen locken – laufen auch andere Geschäfte. Dazu Fortschritte aus der Automotive-Ecke: GRAMMER kann auch im Q2 auf signifikante Verbesserungen bei Umsatz- und EBIT-Zahlen gegenüber 2022 verweisen. Prognose machbar.

Donnerstag. Märkte setzen Anstiege fort. DAX-Aktien weiter ununterbrochen über 16.000.

Eröffnet bei 16.009,26 Punkten, Tagesschluss bei 16.141,03 Punkten. Während bei der STS Group eine harmonische HV von viel Zukunft, auch durch die neue Eigentumsstruktur, geredet wurde, gab die Heidelberg Pharma einen Überblick über das erste Halbjahr. Und bei Fielmann greifen die Programme zur Profitabilitätssteigerung – plus Amerika-Phantasie. Dazu MHP Hotels, die Covid-19-Folgen hinter sich lassen können. Zimmerpreise liegen im Schnitt über Vor-Corona-Niveau, Belegungsraten steigen.

Und dann eine Flut von Berichten aus der Rubrik „Trendthema Wasserstoff“: Plug Power Aktie kämpft mit dem Widerstand bei 12,00 USD. Grossauftrag aus Europa über 100 MW könnte heute den letzten „Schubser“ geben.

Und Nikola: scheint bei „Brennstoffzellen-LKW“ was zu können. Bosch startet Brennstoffzellen-Antriebs-Serienfertigung mit „Pilotkunden“ Nikola. Dazu ein Blick auf Nel Aktie auf dem Weg zum Pennystock oder mit neuem Schwung? Am 18. Juli geht es um Erwartungen – „Musts“. Und „Mehr“…

Freitag.

Eröffnet bei 16.123,13 Punkten und der Kampf um Nulllinie prägte den Tag – am Ende mit 16.105,07 Punkten ins Wochenende. Nächste Woche fragen sich viele, ob neue Rekordstände anstehen. Und Fraport auf dem Weg zum Vor-Corona-Niveau? Einen Schritt weiter. Dazu Bewegung in Norwegen:

Im Gastbeitrag eine klare Empfehlung vom Platow Brief: Bilfinger Aktien – Platow Brief empfiehlt nicht zum ersten Mal zu kaufen. Und die Argumente lassen sich nicht von der Hand weisen. Und Erinnerung an das Ende des Neuen Marktes: Intershop Communication Aktie fällt kontinuierlich. Schwaches 2022 gefolgt von schwachem 2023. Kundenzurückhaltung wegen schwächelnder Konjunktur trifft. Das genaue Gegenteil in Amerika: Nikola Aktie Gestern +60%, Vorhandel +16%. Liegt das am Start der Bosch Serienfertigung? Oder dem 50 Tre Auftrag? Wir tippen auf was anderes.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 28 locker über 16.000. Und jetzt auf neue Hochs?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.585,3 Punkten und am Ende ging es mit 16.105,07 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Mit welcher Kraft die Aktienmärkte nach oben strebten, als nur geringfügig geringere Inflationsdaten, als erwartet gemeldet wurden, konnte einen schon schwindlig machen. Wenn es nach einer solchen Woche mal zu ein paar Gewinnmitnahmen käme – gerade bei den Highflyern – sollte das keinen überraschen. Aber momentan scheint der Markt eher auf Optimismus geschaltet zu haben – ob diese Stimmung fragil ist? Ja. Aber solange viele vorsichtig sind, viele denken was zu verpassen, solange könnten die Kurse durchaus noch steigen. Märkte übertreiben – immer. In beide Richtungen.

Und Gold? Kräftige Kurssteigerungen auch bei Gold und Silber diese Woche. Weniger Zinserhöhungen bedeutet auch gleichzeitig die Opportunitätskosten von Gold stiegen weniger stark als befürchtet. Interessant in diesem Zusammenhang ein Beitrag des Gold-Magazins: „Gold, wie geht’s weiter?„. Die grosse Frage, wie es weitergeht. Sehen wir gerade noch mal günstige Einstiege? Falls die FED ihre Zinserhöhungen überdenkt oder beendet, sollte das Gold einen weiteren Schub geben. Gerade jetzt die Zeit „etwas“ auf Gold zu setzen? GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

