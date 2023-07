Aktien KW 27 – Ins Sommerloch geraten? Oder… News von thyssenKrupp nucera, Mutares, Evotec, Encavis, Grenke, Nordex, Indus, Nikola, PNE, ElringKlinger, 7C Solarparken, Clearvise, Everfuel, Gerresheimer,…

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":



Aktien Wochenrückblick – zuerst ging es gut los. Auch das in diesem Jahr erst zweite IPO am deutschen Markt – thyssenKrupp nucera – traf auf eine positive Grundstimmung, was Zuteilungspreis und platziertes Volumen bestätigten. Dann kamen gute US-Daten, die wieder die Angst vor FED-Zinsschritten belebte.Mittwoch FED-Protokoll mit Wirkung auf die Märkte: Am Donnerstag tiefrot mit mehr als 400 Punkten minus im DAX, am Freitag zumindest mit Stabilisierungsversuch. Am Freitag Blick in die USA mit weniger neuen Jobs als erwartet führte zu Erholungstendenzen. Und wichtig war, dass die Unterstützung bei 15.500 im DAX hielt. Am Ende der Woche bleibt den Bullen so ein wenig Hoffnung, dass diese Woche keine langfristige Korrekturphase begonnen hat, sondern „nur“ ein Testen der Widerstände. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall spannend.

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick KW 26 DAX 16.147 Punkte. Kommt Sommerloch oder-hoch? Evotec, Nel, Masterflex, Formycon, Plug Power, Wolftank, Synlab, Mutares, PNE, Hamborner, Fuchs Petrolub, Enapter, Everfuel,… Natürlich am Sonntag gefolgt vom: H2-Update – Neues über/von ThyssenKrupp nucera, Nel, Plug Power, Nikola, Wolftank-Adisa, Everfuel, Enapter. Dazu überraschende Analyse vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie.

Und ein Gastbeitrag: thyssenkrupp nucera Aktie – Platow sieht eine spannende Story, aber findet die Aktie zu teuer. Deshalb: NICHT ZEICHNEN.

Montag.

Morgens startete der Markt mit 16.187,91 Punkten in die Woche und ging mit 16.081,04 Punkten in den Feierabend. Bei Nanofocus gelang es 2022 das Ergebnis wesentlich zu verbessern – in 2023 drohen Lieferengpässe das Abarbeiten des Orderbuchs zu stören. Dazu kann DIC Asset – losgelöst von der traurigen Kursentwicklung – operativ Erfolge melden: Logistikobjekt voll vermietet, direkt nach Fertigstellung.

Dienstag – Aktien in USA im Feiertag. Ruhiger Handel in Frankfurt.

Nach Start bei 15.930,16 Punkten am Ende unter Hochspannung vor dem anstehenden FED-Protokoll in den Feierabend: 15.937,58 Punkte. Und Grenke wieder auf Wachstumspfad eingekehrt – wieder eine normale Aktie, die die Kritikpunkte des Reports entkräftete oder Abhilfe schaffte. Nach dem Cyberangriff wieder auf Normallevel – Evotec erhält wieder Auftrag vom US-Verteidigungsministerium.

Donnerstag. Auweia. Zinsangst zurück. Gute US-Daten lassen FED-Zinsschritte wahrscheinlicher werden. Märkte knicken ein.

Eröffnet bei 15.816,11 Punkten, Aktien im Fallen. Sogar die 15.500er Marke kurzzeitig unterschritten. Vorboten einer anstehenden Korrektur? Wenigstens am Schluss noch die wichtige 15.500er Marke gehalten – Tagesschluss bei 15.528,54 Punkten. Den Auftakt machte Nordex mit der Lieferung von 12 Turbinen – Auftrag im Sommerloch. Dazu meldet Gerresheimer einen dynamischen Jahresanfang und bei Ernst Russ reicht es sogar für eine Prognoseerhöhung. Dann eigentlich viel spannender Mutares mit Übernahme Nummer 3 – 100 Mio EUR Umsatz mit Biomilch…

Freitag. Stabilisierungsversuch…

Eröffnet bei 15.515,00 Punkten und der Kampf um die 15.500er Marke wurde letztendlich gewonnen – am Ende mit 15.603,40 Punkten ins Wochenende. Nächste Woche wird wichtig: Sommerloch mit Korrekturphase oder kurzfristiger Rebound Richtung 16.000 und vielleicht sogar neuen Rekordständen. Zuerst einmal die positive Nachricht: Nordex erhält aus der Türkei neue Aufträge. Und ebenfalls positiv Mutares Klartext zur Dividende – gestern erst Emmi-Tochter übernommen, dann noch Dividende geklärt.

Und Indus stellte Strategie auf Wachstum um – Automotive als zu wachstumsschwach und kriselnd eingestuft, vorletzte Beteiligung verkauft. Dazu steigende Gewinne bei Albis Leasing, die zu Erhöhung der Ergebnisprognose führten, aber gleichzeitig mussten beim geplanten Leasingumsatz Abstriche gemacht werden.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 27 mit FED-Schock. Sommerloch angefangen?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.187,91 Punkten und am Ende ging es mit 15.603,40 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Zu Beginn der Woche heilt sich der Markt noch gut über der 16.000er Marke. Dann kamen gute US-Konjunkturdaten, die die Hoffnung auf eine Zinswende oder wenigstens Zinspause der FED mit sehr grossen Fragezeichen versahen. Folge – Kurseinbrüche, Test der 15.500er Marke. Ob das jetzt der Anfang des Sommerlochs ist? Oder ob die Märkte schnell wieder Richtung 16.000 zu gehen. Nächste Woche könnte die Weichen stellen. Für längere Zeit. … spannend…

Und Gold? Kurse weiter unter der 2.000,00 USD Marke, deutlich. Hält gerade noch die 1.900er Grenze. Noch. Kein Loslösen von den Tiefstständen (3-Monats-Sicht) erfolgt. Interessant in diesem Zusammenhang ein Beitrag des Gold-Magazins: „Gold, wie geht’s weiter?„. Aber am Freitag dann eine leichte Gegenbewegung. Spannende Frage, wie es weitergeht. Sehen wir gerade noch mal günstige Einstiege? Falls die FED ihre Zinserhöhungen überdenkt oder beendet, sollte das Gold einen Schub geben. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ –www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD: