Aktien KW 26 DAX 16.147 Punkte. Kommt Sommerloch oder-hoch? Evotec, Nel, Masterflex, Formycon, Plug Power, Wolftank, Synlab, Mutares, PNE, Hamborner, Fuchs Petrolub, Enapter, Everfuel,…

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Aktien Wochenrückblick – diese Woche geprägt von negativer Stimmungslage. Eine Gemengelage aus Inflationssorgen, diskutierten Zinserhöhungen, Konjunkturdaten. Und dennoch strebten die Märkte die ganze Woche trotz der laufenden Diskussionen und Bedenken immer wieder Richtung 16.000.

Am Freitag gab es sogar einen kräftigen Schub. „Nachlassende Inflationssorgen“ seien verantwortlich. US-Daten lieferten Hinweise auf nachlassenden Inflationsdruck. Und jetzt können die Marktteilnehmer darüber diskutieren: Folgt jetzt demnächst ein Sommerloch oder vielleicht kommen die Märkte doch wieder auf neue Hochs. Nach einem insgesamt positiven ersten Halbjahr für die internationalen Aktienmärkte wird es spannend. Kommentatoren meinen, über 16.000 Punkten am DAX keine wirkliche Kaufneigung feststellen zu können. Aber Aktienmärkte sind nicht vorhersehbar. Und fehlender Optimismus hat schon öfters zu steigenden Kursen geführt.

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick Aktien KW 25 Powell-Rot, aber nächste Woche? News von Steinhoff, thyssenKrupp nucera, SMA Solar, Sartorius, Lanxess, Uniper, elumeo, Nikola, Vonovia, 3U Holding, Nel, Plug Power, Elmos Semiconductor, FinLab,… Und am Sonntag das H2-Update – H2-Patente Europa vorne. Liquider H2-Markt in Leipzig? Incl. Vergleich Nel-Plug Power-nucera. News von ThyssenKrupp nucera, Nikola, Uniper, Everfuel, Bloom Energy.

Montag.

Morgens startete der Markt mit 15.874,15 Punkten in die Woche und ging mit 15.813,06 Punkten in den Feierabend. Thema der Zeit, bedient von innovativen Smallcaps aus Deutschland: Masterflex Pyrum – Smallcaps haben Zeichen der Zeit erkannt: Kreislaufwirtschaft. Remondis-Kooperation. resp. erster Fahrrad-Reifen aus Altreifen. Und Retail-Stores als Heilsbringer bei pferdewetten.de setzt auf das Retailgeschäft „vor Ort“. Ausbau der Stores 2023 sei auf gutem Wege das Jahresziel von 114 Stores zu erreichen.

Dienstag – Aktien weiter seitwärts. Blick nach vorne.

Nach Start bei 15.922,71 Punkten am Ende mit leichten Gewinnen in den Feierabend: 15.949,00 Punkte. Das Ziel 16.000 vor Augen, bis auf 6 Punkte dran geschnuppert. Trotz bekannter Sorgen. Dazu konkretisiert XXXL Lutz das Delistingangebot auf 7,50 EUR je home24 Aktie. Und Elmos Semiconductor wird die Wafer Fertigung in Dortmund vielleicht im zweiten Anlauf los. Erster Versuch scheiterte am Aussenwirtschaftsgesetz, das den Verkauf nach China verhinderte, jetzt bieten Amerikaner sogar ein paar Millionen mehr.

Donnerstag.

Eröffnet bei 15.960,47 Punkten, Aktien mit Drang zu mehr, trotz Bedenken vieler Analysten Tagesschluss bei 15.946,72 Punkten. Manchmal sieht der Kapitalmarkt kaum hin – nicht immer richtig: Evotec Formycon Apontis – drei Meldungen „aus der Pipeline“. Gemeinsam ist die geringe Kurswirkung. Zu recht? Und manchmal einfach zu sehr: FUCHS Petrolub Aktie ausnahmsweise mal im Fokus. Heute Morgen temporärer Kurseinbruch – Aktionär platzierte 3,6% der Stämme zu 10% Discount.

Freitag. Aktien mit Freudensprung. Inflationssorgen schwinden…

Eröffnet bei 15.989,43 Punkten und aufkommende Hoffnungen aufgrund positiver US-Inflationsdaten, also zurückgehende Raten, gibt Elan. Märkte schiessen hoch bis auf 16.147,90 Punkte. LEG Immobilien erhöhte seine Prognose für 2023, was dem gesamten Immobiliensektor am Freitag Schwung gab, dazu aus Norwegen:

Und in Dänemark muss Everfuel liefern. Grounding der H2-Flotte noch nicht beendet, da gibt es schon neue Probleme: Hochfahren HySynergy verzögert, verteuert. Und noch ein Wasserstoff: Nikola auf dem Weg sich auf das Operative konzentrieren zu können? Delisting-Drohung erstmal geklärt. Bleibt laufende Abstimmung Proposal2,

Wochenrückblick – Aktien News – KW 26 mit Schwung am Ende. Weiter so? Oder wieder erlahmende Dynamik?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.874,15 Punkten und am Ende ging es mit 16.147,90 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Inflationssorgen drückten bis Donnerstag auf die Stimmung, trotzdem versuchte der Markt immer wieder Richtung 16.000 zu gehen. Wohl sahen viele Einstiegskurse unter 16.000. Am Freitag der Markt dann, beflügelt von günstigen Inflationsdaten in den USA, mit Schwung über 16.000 Punkte. Ob darüber die Luft dünn wird? Viele Analysten warnen davor. Aber wenn viele pessimistisch sind, dann sehen die Kurse „nicht so schlecht aus“… spannend…

Und Gold? Kurse weiter unter der 2.000,00 USD Marke, deutlich. Analystenstimmen in beide Richtungen sind zu hören. Diese Woche testete Gold seine Drei-Monats-Tiefs und schloss auf neuen Tiefs. Aber am Freitag dann eine leichte Gegenbewegung. Spannende Frage, wie es weitergeht. Sehen wir gerade noch mal günstige Einstiege? Falls die FED ihre Zinserhöhungen überdenkt oder beendet, sollte das Gold einen Schub geben. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ –www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD: KW 25 bei Gold geht es bergab zudem Goldaktien im Fokus Barrick, Newmont, Franco Nevada, Agnico