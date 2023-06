Aktien KW 25 Powell-Rot, aber nächste Woche? News von Steinhoff, thyssenKrupp nucera, SMA Solar, Sartorius, Lanxess, Uniper, elumeo, Nikola, Vonovia, 3U Holding, Nel, Plug Power, Elmos Semiconductor, FinLab,…

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":



Aktien Wochenrückblick – diese Woche mussten Aktienanleger erfahren, dass nicht immer die Aktionärsrechte gewahrt werden, manchmal werden sie einfach überstimmt. So steht nun fest, dass die jahrelange Zitterpartie der Steinhoff Anleger ein End-Datum erhält. Die Gesellschaft wird aufgelöst,

abgespeist mit einem vagen Versprechen, das aller Voraussicht nach zu keinen Zahlungen führen wird. Ganz anders die Stimmung bei thyssenKrupp , die endlich die Konditionen des IPO’s ihres Wasserstoffhoffnungsträgers mitgeteilt haben. Auf den ersten Blick ein zurückhaltendes Pricing, das auch noch Luft für Zeichnungsgewinne lassen könnte. Allgemeiner Stimmungsdämpfer am Freitag die weiter desaströse Entwicklung bei Siemens Energy’s Tochter Gamesa. Dazu schockende Prognosereduktionen bei Sartorius und Lanxess diese Woche. Lichtblick war am Freitag Nachmittag die erneute Prognoseerhöhung bei SMA Solar, dem letzten wirklichen deutschen Solarwert. Insgesamt aber keine tolle Nachrichten-Woche.

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick KW 24 Allzeithoch – weiter so? News. thyssenKrupp, Plug Power, Smartbroker, Dürr, KWS, Nel, Hamborner, Dermapharm, SFC Energy,Volkswagen,… Und dann folgte am Sonntag das H2-Update – Von der Layen in Chile wegen Grossprojekten. ThyssenKrupp, Plug Power, Nikola, Volkswagen, Nel, Ballard Power, SFC Energy mit News.

Dazu Short Squeeze-Anzeichen:Nikola meldet Freitag nach Handelsschluss Personalabbau, lfd. Kosten – 50 Mio USD. S3 Partners Dusaniwsky sieht aufziehenden Short Squeeze.Und eine Prognosereduktion – Freitag nach Handelsschluss veröffentlicht:

Montag.

Morgens startete der Markt mit 16.272,21 Punkten in die Woche und ging mit 16.201,20 Punkten in den Feierabend. Und Teil 5 der Immobilienaktienreihe an einem relativ nachrichtenlosen Tag veröffentlicht: Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

Dienstag – Aktien in Wartestellung.

Nach Start bei 16.082,75 Punkten am Ende mit leichten Verlusten in den Feierabend: 16.023,13 Punkte. Immerhin noch über 16.000. Während der US-Notenbank Präsident davon ausgeht, dass bis Ende des Jahres die Zinsen noch erhöht werden müssen, reagieren die Märkte darauf leicht verschnupft. Am Mitwoch wurden einige Anlegerträume „zerstört“:

Und bei Tubesolar muss man Insolvenz anmelden. Aktionäre wollten nicht noch mehr Geld ins Risiko setzen. Angebotene Wandelanleihe.durchgefallen.Dass es auch anders ausgehen könnte, darauf hoffen die Aktionäre eines Unternehmens am Anfang: Pyrum Innovation AG – Pyrolyseverfahren für nachhaltiges“Reifenrecycling“. Wie riskant ist die Wette auf die Technologie für Anleger? Grosse Namen scheinen etwas davon zu halten: BASF, Continental, Mercedes Benz, SUEZ,… Dazu mal was Gutes vom Immobilienmarkt: HAMBORNER REIT AG erweitert Portfolio um 2 Einzelhandelsimmobilien – 23,6 Mio EUR. Nicht alle Immobiliengesellschaften müssen „verkleinern“. Spannendes aus dem Ruhrgebiet:

Und ein GASTBEITRAG: Elmos Semiconductor Aktie BUY- Platow sieht einen Weltmarktführer in mehreren zukunftsträchtigen Applikationen im Fahrzeugsektor. Derzeit günstig bewertet.



Donnerstag. Aktien im Rückwärtsgang.

Eröffnet bei 15.867,65 Punkten, mit wieder aufkommenden Ängsten wegen anstehender Zinserhöhungen. Tagesschluss bei 15.988,16 Punkten. Daneben gab es auch andere spannende Entwicklungen:: FinLab und Heliad, wenn die beiden Aktionariate zustimmen, demnächst eins. Tauschverhältnis 12:5 für die Heliad Aktionäre. Und unverändert gilt für den Ruhrkonzern: Uniper’s Aktienkurs, wohl geringem Freefloat geschuldet, immer noch sehr hoch. Start des 30 MW-H2-Projekts in Bad Lauchstädt steht für Zukunft

Freitag. Aktien weiter in Angst vor Powell’s Ansagen.

Eröffnet bei 15.862,79 Punkten gab es nervösen Handel und die aufgekommenen Besorgnisse über die Falken in der FED bestimmten die Märkte in Europa und USA: Schluss schliesslich bei 15.829,94 Punkten. Und Hornbach konnte zumindest die Prognose bestätigen. Dazu Fortschritte im Onlinehandel: Elumeo: Massnahmen gegen Konsumzurückhaltung beginnen zu greifen. Parallel läuft der Aufbau der „KI“- Tochter jooli.com Gmbh planmässig. Und an der Börse gefeiert ab 16:46 Uhr: SMA Solar hat offensichtlich die im Vorjahr bremsenden Lieferprobleme gelöst. Starkes Q2 „zwingt“ zu nächster Prognoseerhöhung. Aktie entfesselt.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 25 am Ende rot…

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.272,211 Punkten und am Ende ging es mit 15.829,94 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Eine Woche ganz im Bann des US-Notenbankchefs Powell, der in seiner Rede den Falken das Feld überliess. Auch wenn aktuell keine Zinserhöhung anstand, so sollen bis Ende des Jahres definitiv noch Zinsschritte erfolgen, um der Inflation Herr zu werden. Dafür reagierte die Börse relativ gemessen – Kaufkraft am Markt sucht Anlagemöglichkeiten. Könnte trotz Sommerpause noch einige grüne Börsentage geben – bei entsprechenden News.

