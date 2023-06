Aktien KW 24 Allzeithoch – weiter so? thyssenKrupp, Plug Power, Smartbroker, Dürr, KWS, Nel, Hamborner, Dermapharm, SFC Energy,Volkswagen,…

Aktien Wochenrückblick – erst am Mittwoch sah der DAX ein neues Allzeithoch – und trotz FED-Aussagen und EZB-Zinserhöhung am Donnerstag, gab es am grossen Verfallstag der EUREX ein neues Allzeithoch zum Wochenausklang – mit hochvolatilem Handel um die „in Nähe liegenden“ Strikepreise der auslaufenden Optionen.

Auch operativ gab es dieses Woche einiges an positiven Überraschungen. Während die im Trendthema betrachteten Wasserstoffaktien teilweise unglaubliche Kurssprünge hinlegten – Nikola Aktie mehr als verdoppelt in einer Woche. Plug Power mit hohen Schwankungen sehr fest klar oberhalb der 10,00 USD handelnd. Dazu eine MorphoSys mit allein über 10% am Freitag, weil ein weiterer Analyst die Aktie positiv bewertet. Auf der anderen Seite eine HELMA Eigenheimbau, die für 2023 mittlerweile rote Zahlen erwartet – was den Aktienkurs quasi zerlegte. Während bei anderen Immobilienaktien diese Woche durchaus grüne Vorzeichen zu sehen waren. Nicht alle können über denselben Kamm geschert werden – scheint sich mittlerweile auch am Markt durchzusetzen.

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick: Aktien KW 23 umkämpfte 16.000er Marke. Nächste Woche drüber? thyssenKrupp. Uniper. Teladoc. Plug Power. Fielmann. Nikola. Steinhoff. Vossloh. Borussia Dortmund. Und entsprechend das H2-Update – „U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap“ bringt USA in Pole Position. ThyssenKrupp, Plug Power, Nikola, Nel, Bloom Energy, Ballard Power, SFC Energy mit News.

Unsere aktuelle Reihe(tbc) schon gelesen? Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

Montag.

Morgens startete der Markt mit 16.052,91 Punkten in die Woche und ging mit 16.097,87 Punkten in den Feierabend. FED-Sitzung am Mittwoch, EZB am Donnerstag – aber irgendwie verlieren diese Termine ihren Schrecken für den Markt. Tendenz scheint klar. Kurfristig keine Zinssenkungen erwartet, nicht mal dauerhaftes Stopp bei den Erhöhungen. Und die Thyssenkrupp nucera im Fokus: Endlich bestätigt Ruhrkonzern die IPO-Pläne . Bis zur Sommerpause soll es durch sein. Eckdaten…

Dazu wuchs die KWS Gruppe zuletzt kräftig, erhöhte die Prognose und legt Basis für zukünftige Chancen durch eine Kooperation mit Berliner Start-up. Und bei der Ballard Power Aktie plus über 10%. Vor Capital Markets Day liefert man einen guten Grund dafür: 70% Kostenreduktion durch Innovation

Dienstag – Aktien mit Drang zu mehr..

Mittwoch. Allzeithoch genommen und wieder leicht zurückgegangen.

Nach Start bei 16.219,09 Punkten erstmal ein neues Allzeithoch im DAX und am Ende über 16.300 in den Feierabend: 16.310,79 Punkte. Puma stellt das globale Marketing neu auf und Süss Microtec hat einen neuen CEO – nicht wirklich kursbewegende Meldungen. Dann etwas kursrelevanteres: Wacker Neuson mit Plänen für kräftige Umsatzsteigerungen.Auch spannend: Dermapharm nutzt die vollen Kassen durch die BioNTech Sonderkonjunktur. Nach Arkopharma geht der Blick nun nach Österreich. Passt.

Donnerstag. EZB-Entscheid.

Eröffnet bei 16.275,73 Punkten und die Anlegeraugen richteten sich nach Frankfurt – die EZB entschied über die Leitzinsen, plus 0.25%. Tagesschluss bei 16.290,12 Punkten. Daneben gab es auch andere spannende Entwicklungen: Neben dem überraschenden Kursverdoppler in den USA: Nikola braucht weitere Kapitalerhöhungen. Quorum dafür 50% aller ausstehenden Aktien. Aktuelle Kursverdopplung zeigt Hoffnung der Anleger. Ging es auch um Änderungen im Aktionariat einer Tec-DAX-Aktie: ATOSS Software Aktie tauchte heute Morgen erstmal ab, als die Meldung über einen neuen Aktionär schockte, dann kamen Vorteile in den Blick.

Dann noch erhöhte Prognose: Vossloh Aktie wieder über 40,00 EUR – hätte die Prognoseerhöhung nicht mehr Schub für die Aktie geben müssen? Und ein Rahmenvertrag, der sich auszahlt: SFC Energy fokussierte zuletzt seine Ambitionen auf Indien und USA – perfekte Förderbedingungen locken. Aber auch Defense in Europa läuft.

Freitag. Aktien vormittags auf Morgens Rekordhoch von 16.361,89. Hexensabbath mit hoher Vola. Und dann nochmal ein Rekord am Nachmittag: 16.427,42.

Eröffnet bei 16.306,63 Punkten gab es erstmal ein neues Allzeithoch im Hauptindex, nervöses Handeln „rund um den grossen Verfallstermin an der EUREX“: Schluss schliesslich bei 16.357,63 Punkten. Weiteres Opfer der Immobilienkrise? HELMA Eigenheimbau Aktie im freien Fall. Management sah sich gezwungen die Prognose für 2023 zu reduzieren. Es wird „rot“ und Umsatzminus. Und werden Plug Power, ITM Power und Nel von Volkswagenbeteiligung ins Abseits gestellt? H-TEC-SYSTEMS baut in Hamburg 5-GW-PEM Stacks-Fertigung, Auslieferungen ab 2024.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 24 mit zwei Rekordständen – gute Stimmung. Zu gute Stimmung?

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.052,91 Punkten und am Ende ging es mit 16.357,63 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Die ewigen Zinsdiskussionen, reflexartigen Reaktionen auf Worte der FED, Zinserhöhungen der EZB – diese Woche liessen sich die Akteure am Aktienmarkt die Kauflaune nicht vermiessen. Gerade bei Wasserstoffwerten fühlte man sich kurz an die alten Hypephasen erinnert. Ob diese Entwicklung sich noch länger trägt, ob man bei steigender Laune nicht vorsichtiger werden sollte? Viele wollen nichts verpassen und greifen zu. Zwei DAX-Rekorde in einer Woche. Derzeit scheint die Stimmung einfach positiv für Aktien – gerade für Growth-Werte.Ob das nicht langsam zur Vorsicht gemahnen sollte? Kriselnde Immobilienwerte – wie diese Woche HELMA Eigenheimbau, die allfällige Sanierung bei Stern Immobilien – hier ist die Anleihe betroffen. Oder ERWE Immobilien, die ihre Anleihe wohl nicht bedienen können und in Eigenkapital wandeln wollen – aufziehende Krise, die sich fortpflanzen könnte…

Und Gold? Kurse weiter unter der 2.000,00 USD Marke. Analystenstimmen in beide Richtungen zu hören. Fragt sich nur, ob und wann dann wieder mal der Sprung über die alten Hochs genommen wird, nachdem sich die Märkte wieder beruhigt hatten. Thema sind Zinsen, Zinserhöhungen der FED noch in den nächsten Monaten oder eben nicht. Gold testete diese Woche wieder einige Tiefs, erholte sich dann aber wieder. Unentschieden unter 2.000,00 – wie lange noch? GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ –www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD KW 23 es geht weiter aufwärts bei Gold zudem Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Perseus