Aktien KW 22 – Erhöhung US-Schuldengrenze lässt 16.000 fallen. Steinhoff, SFC Energy, Uniper, Plug Power, Tubesolar, ABO Wind, Evotec, MorphoSys, Teladoc, Nel, Hensoldt, MHP Hotels,..

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":



Aktien Wochenrückblick – diese Woche sah es zuerst äusserst schwach aus – Budgetsorgen drückten auf die Kurse. Aber als dann am Ende der Woche in den USA die Einigung über die Erhöhung der Schuldenobergrenze beschlossen wurde, starteten die Märkte eine Mini-Erleichterungsrallye.

Sogar die 16.000 wurden wieder genommen. Lässt für nächste Woche einiges an Phantasie. Wenn dann noch mal wieder positive Unternehmensmeldungen kommen würden, was in den letzten 14 Tagen fast gänzlich Fehlanzeige war, könnte die nächste Woche vielleicht wieder mal in Richtung der alten Höchststände gehen.

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick – Aktien KW 21 rot – Schatten des US-Budgets trotz Freitagsspurt. Deutz. DataGroup. USU. Enapter. Plug Power. Aurelius. Mutares, Patrizia, STEMMER, RWE, thyssenKrupp nucera, 2G Energy,… Und am Sonntag wieder das H2-Update – EEX launcht ersten grünen Wasserstoff Index – HYDRIX. Preise schaffen Wettbewerb. ThyssenKrupp nucera, Nel, Plug Power, Bloom Energy, Enapter, Siemens Energy,… Dazu eine Stellungnahme: Hensoldt wehrt sich – Spiegel habe unrecht….

Montag. Pfingstmontag. Feiertagshandel. Illiquide.

Morgens startete der Markt mit 16.064,13 Punkten in die Woche, verlor dann an Schwung – trotz angeblich erfolgter Budgeteinigung in den USA – und ging mit 15.952,73 Punkten in den Feierabend. Unternehmensmeldungen feiertagsbedingt fast Fehlanzeige. Nur:

Dienstag – Aktien schwanken um die 16.000.

Mittwoch.

Nach Start bei 15.757,43 Punkten ging es am Ende mit noch niedrigerem Stand in den Feierabend: 15.664,02 Punkte. Während die W&W Gruppe einen guten Start in 2023 hingelegt hat, bestätigt Noratis die vorläufigen Zahlen 2022 und steht vor einem schwierigen 2023. Dazu Neuigkeiten bei Tubesolar. Drohende Insolvenz. Aktionäre könnten durch Zeichnung einer Wandelanleihe erstmal „retten“. Kurzfristig. Und ABO Wind wird vermutlich eine Kapitalerhöhung durchführen – Wachstum muss vorfinanziert werden.

Donnerstag.

Eröffnet bei 15.744,01 Punkten und mit positiven Signalen aus den USA trotz China-Konjunktursorgen bei 15.853,66 Punkten geschlossen. Masterflex erfindet sich neu und bei ABO Wind Aktie nach Kurshoch Anfang Februar ging es erstmal bergab. Und heute ein weiterer Rückschlag – ABO Wind prüft KGaA-Wandlung.

Freitag. Schuldengrenze erhöht – DAX feiert erleichtert.

Eröffnet bei 15.949,04 Punkten ging es in den letzten Stunden nochmal hoch – in der Nacht gab es die erhoffte US-Budget-Entspannung. Die Erhöhung der Schuldengrenze ging „durch“. Am Ende bei 16.051,23 Punkten geschlossen – 17:55 Uhr XETRA.

und die Hamburger Evotec erhält eine Förderung.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 22 – Schuldenobergrenze erhöht und 16.000 wieder genommen – gute Woche.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.064,13 Punkten und am Ende ging es mit 16.051,23 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Am Ende der Woche startete der Markt einen kräftigen Schlussspurt – Einigung beim US-Budgetstreit reichte dafür. In der Woche fehlten wieder mal positive Unternehmensmeldungen. Im Hintergrund bleibt eine positive Grundstimmung durch die Reihe guter Quartalszahlen in den Vorwochen. Es gibt es am Markt genug Kaufkraft und nach Klärung des Budget-Defizits könnte wieder das neue Allzeithoch im DAX getestet werden. ABER nur wenn nicht wieder Störfeuer aus China wegen Konjunktursorgen kommt und…

Und Gold? Kurse im Rückwärtsgang – Konsolidierung? – weiter unter der 2.000,00 USD Marke. Analystenstimmen in beide Richtungen zu hören. Fragt sich nur, ob und wann dann wieder mal der Sprung über die alten Hochs genommen wird, nachdem sich die Märkte wieder beruhigt hatten. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ –www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD .