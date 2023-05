Aktien KW 21 rot – Schatten des US-Budgets trotz Freitagsspurt. Deutz, DataGroup, USU, Enapter, Plug Power, Aurelius, Mutares, Patrizia, STEMMER, RWE, thyssenKrupp nucera, 2G Energy,…

Aktien Wochenrückblick – diese Woche hielt die 16.000er Marke nicht mehr. Die Unsicherheit über eine rechtzeitige Einigung im US-Budgetstreit verhinderte die Fortsetzung des Rekordlaufs des DAX aus der Vorwoche. Und bei Einzelwerten gab es keine Nachrichten, die gereicht hätten, den Markt insgesamt mitzureissen.

Etwas Feststimmung am Freitagnachmittag als Gerüchte über eine anstehende Einigung im Haushaltsstreit aufkamen. Dämpfend wirkte auch die offizielle Feststellung, dass sich Deutschland – gemäss gültiger Definition – in der Rezession befindet. Denn zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum stehen nach Korrektur der vorläufigen Zahlen für das Q1 im Raum. Dazu eine gewisse Konsolidierungstendenz, nachdem die Aktien in der letzten Woche den alten DAX-Rekord gebrochen hatten. Insgesamt „nix angebrannt“- wichtig für eine deutliche Entspannung an den Märkten wird jetzt eine Einigung im US-Repräsentantenhaus sein. Möglichst bald.

Dazu eine weitere „Irritation“ im Elgeti-Umfeld: NEXR Hauptaktionär kündigt Darlehen, also zahlungsunfähig. Wunder sollte keine erhoffen, Totalverlust für Aktionäre wahrscheinlich. Dazu die Frage: RWE H2-Wert? RWE gibt sich Mühe. Herstellung von grünem Wasserstoff ist gesetzt, jetzt kommen 70 H2-Tankstellen mit Westfalen Gruppe JV dazu.

Montag.

Morgens startete der Markt mit 16.235,98 Punkten in die Woche, schaffte aber keinen neuen Rekordstand mehr, und ging mit 16.223,99 Punkten in den Feierabend. Nachdem zuletzt die Mutares überzeugende Quartalszahlen vorgelegt hatte, prüft sie nun Aufstockung der2027er Anleihe um 50 Mio EUR, um Opportunitöäten zu nutzen. Dazu kommt eine Plug Power Aktie stark angeschlagen. Fehlende Grossaufträge. Aber wenigstens 3x Perspektivprojekte. Glas, Stahl, Aluminium mit H2 erzeugt. Dann News von IBU-tec: Nicht nur die Zukunftswette Batteriematerialien sind gefragt, sondern auch die Pharmavorprodukte – Grosskunde Asien.

Dazu ein Thema, was wieder mal eine leidige Neiddebatte auslöste: PATRIZIA will Transformation zu globalem Investmenthaus für Immobilien forcieren. Ex-DWS CEO Asoka Wöhrmann bekommt 50 Mio EUR Möhre.

Dienstag – Aktien abgebremst.

Mittwoch.

Nach Start bei 16.008,52 Punkten ging es am Ende wieder unter die psychologisch wichtige 16.000er Marke. US-Ängste: 15.842,13 Punkte. Und fashionette lieferte die Q1 Ergebnisse, während bei Enapter endlich der erste AEM-Elektrolyseur der MW-Klasse vorgestellt werden konnte. Dazu sieht man bei UMT Chancen mit der KI – Zukauf geplant.

Donnerstag.

Eröffnet bei 15.872,46 Punkten und mit den Augen auf das US-Polittheater gerichtet bei 15.793,80 Punkten geschlossen. Mit Starcharkter die amerikansiche NVIDIA, deren Bewertungen nachbörslich neue Hochs erklimmen aufgrund wirklich guter Quartalsergebnisse. Trotzdem verdammt ambitionierte Bewertung, die andere Tech’s mitriss. „Auferstanden aus Ruinen“ – bei Voltabox wäre das zu früh. Homöopathische Umsätze nach dem x-ten Strategieschwenk. Und bei USU geht es wirklich voran – starkes Q1. Dazu spannendes aus München: Mutares legte überzeugende Quartalszahlen vor und schafft sich durch Aufstockung der2027er Anleihe um 50 Mio EUR mehr Spielraum.

Und die 2G Energy AG konnte im Q1 Umsätze um 40% steigern – neue Impulse werden durch Bundesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung erwartet.Dazu bei CANCOM Zuwachs aus Österreich. Jetzt muss man zeigen, dass man die grösste Übernahme der Firmengeschichte zum Erfolg macht.

Freitag. Schlussspurt kurz vor der 16.000er Marke ging die Luft aus.

Eröffnet bei 15.850,09 Punkten ging es in den letzten Stundennochmal kräftig hoch – Gerüchte über eine anstehende US-Budget-Einigung trieben die Aktien. Am Ende bei 15.983,97Punkten geschlossen – 17:55 Uhr, XETRA.zu beschliessen. Nach XETRA-Schluss sah man mehrfach auch noch die 16.000 Punkte. DEFAMA erwirbt Objekt Nr. 62. Erhöht so ann. FFO auf 10,3 Mio EUR. Dazu schafft HGB-Bilanzierung weiter „stille Reserven“, was… Und die SAF Holland Aktie – Aufwärtstrend durch endgültige Q1-Zahlen gestützt. Und Prognoseerfüllung 2023 scheint sicher, mehr möglich? Seit der Mehrheitsabgabe durch Mutares läuft es operativ erst richtig: STS wächst und steigert EBITDA-Marge auf gut 4% – lange nicht gesehen. Kriseln im Norden HanseYachts schraubte zuletzt Prognose22/23 zurück. Und holt sich – wieder- frisches Geld. Aurelius passt diesmal, neuer Player tritt auf.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 21 im US-Schatten mit Rückschritten.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 16.235,98 Punkten und am Ende ging es mit 15.983,97 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Am Ende der Woche startete der Markt einen kleinen Schlussspurt – Gerüchte über eine anstehende Einigung beim US-Budgetstreit reichten dafür. In der mauen Woche fehlten mitreissende Unternehmensmeldungen – eine NVIDIA macht noch keinen Sommer. Im Hintergrund bleibt eine positive Grundstimmung durch die Reihe guter Quartalszahlen in den Vorwochen. Es gibt es am Markt genug Kaufkraft, dass nächste Woche wieder das neue Allzeithoch im DAX getestet werdne könnte – wie der Kaufdruck am Freitagnachmittag eindrücklich belegte. ABER nur wenn aus den USA weiter entspannende Signale, besser gesagt Lösungen zum Haushaltsstreit kommen. Ein Scheitern von Biden wäre eine kalte Dusche für die Märkte mit schwer einschätzbaren kurzfristigen Kurswirkungen…

