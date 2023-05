Aktien KW 20 Allzeithoch, endlich. Erst der Anfang? SFC Energy, 3U Holding, Nel, ThyssenKrupp nucera, de Nora, CTS Eventim, Nagarro, Altech, paragon, Steinhoff, Ballard Power, elumeo, Dermapharm,…

Weitere Suchergebnisse zu "paragon":



Aktien Wochenrückblick – mit abnehmender Sorge vor einem Zahlungsausfall der USA stiegen die Indizes in Richtung neuer Höhen. Der DAX nahm locker die 16.000er Marke und am Freitag waren die 16.290 Allzeithoch im DAX aus 2021 den ganzen Vormittag zum Greifen nah. Bis auf 16.285,85 kam „man“ ran.

und dann ab 15:30 Uhr legte der DAX den Turbo ein. Erst über die16.290, dann locker über 16.300 bis auf 16.331,94 Punkte im Hoch. In einer Woche mit einer Vielzahl von Hauptversammlungen ohne grössere Überraschungen, sehr wenig Unternehmensmeldungen und der German Spring Conference in Frankfurt von Montag bis Mittwoch, die für Micro-, Small- und kleinere MidCaps willkommene Bühne ist, setzten die Anleger auf eine Lösung der drohenden Ausgabensperre des US-Haushalts. Gespräche von Biden mit den Republikanern wurden zumindest so gedeutet, was in einer ansonsten ereignislosen Woche in Deutschland die Anleger bei den Aktien zugreifen liess. Mehr wäre möglich, wenn in den USA weitere Fortschritte erzielt werden sollten, ansonsten droht bei einem Scheitern Bidens demnächst wieder Druck auf die Aktienmärkte…

Dazu Chancen im Norden: Nel scheint in guter Position bei Everfuel einen grossen Teil der 1 GW Elektrolyseuraufträge zu erhalten. Finanziert ist Everfuel.

Montag.

Morgens startete der Markt mit 15.966,96 Punkten in die Woche, schaffte aber noch nicht die zum Greifen nahe 16.000er Marke, und ging mit 15.917,24 Punkten in den Feierabend. Alle Immobilienaktiengesellschaften kämpfen mit Zinsänderung, Baukosten, sinkender Transaktionszahl und stagnierenden oder sogar fallenden Objektpreisen. Nicht alle, denn die

Dienstag –

Mittwoch. Aktien in Wartestellung.

Nach Start bei 15.883,61 Punkten ging es am Ende höher raus: 15.951,30 Punkte. Und für den Corona-Gewinner geht es weiter: Dermapharm Aktie – Platow wiederholt sein „kaufen“-Votum. Seit der letzten Empfehlung schon gut gelaufen, aber jetzt wirkt Übernahme positiv. Weiterhin optimistisches Management bei Ballard Power kämpft gegen negative Stimmung an den Kapitalmärkten. Seit den Q1-Zahlen wird von allem „mehr“ erwartet. Solaris bringt Auftrag

Donnerstag. Dünner Feiertagshandel liefert immerhin die 16.000. Endlich wieder mal.

Eröffnet bei 16.069,42 Punkten am Ende endlich wieder über der psychologisch wichtigen 16.000er Marke bei 16.163,36 Punkten geschlossen. Weiterhin: Steinhoff am seidenen Faden. Sieht nach einem Totalverlust für die Aktionäre aus. Einzige Hoffnung: Erfolg der SdK Aktivitäten. Update. Dazu nähert sich die CTS Eventim Aktie den alten Hochs. Warum? Im ersten Quartal ist man auf Kurs ein neues Rekordjahr nach 2022 hinzulegen.

Freitag. Allzeithoch locker genommen am Nachmittag…

Eröffnet bei 16.233,11 Punkten ging es in hoch, bei 16.285,42 Punkten, fast bei dem 16.290 Allzeithoch vom November 2021, machte der Markt erstmal kehrt. Und am Nachmittag ab 15:30 Uhr kein Halten mehr: DAX-Rekorde. Allzeithochs. Im Hoch bei 16.331,94 Punkten und mit 16.275,38 Punkten ins Wochenende. Alles möglich am Montag…

Wochenrückblick – Aktien News – KW 20 fast nachrichtenlos beflügelt durch US-Hoffnungen auf Rekordkurs.

Am Montag startete die Börsenwoche mit 15.966,96 Punkten und am Ende ging es mit 16.275,38 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Am Ende ein DAX in Rekordlaune – Allzeithoch. Zwar fehlten Unternehmensmeldungen, aber Impulse lieferten die Verhandlungen in den USA um den Zahlungsausfall der USA zu verhindern. Dazu eine positive Grundstimmung durch die Reihe guter Quartalszahlen in den Vorwochen. Trotzdem gibt es am Markt genug Kaufkraft, dass nächste Woche das Allzeithoch und möglicherweise noch andere Kursmarken hinter sich zu lassen, aber nur wenn weiterhin aus den USA entspannende Signale kommen. Scheitern von Biden wäre eine kalte Dusche für die Märkte mit schwer einschätzbaren kurzfristigen Kurswirkungen…

