Aktien KW 1 – „auf der Kippe“. Montag wieder in Vollbesetzung, und dann? Evotec, Multitude, Mutares, KION, SMA Solar, Sixt, Eckert&Ziegler, Nel, Plug Power, Nordex, …

Aktien Wochenrückblick – die Märkte, als überhitzt und überkauft bezeichnet, haben sich in der ersten Handelswoche 2024 für Konsolidierung, Zinssenkungsenttäuschung und Kaufzurückhaltung entschieden. Dazu wenig Unternehmensmeldungen und die meißten „Börsianer“ noch im Urlaub.

In 2023 konnte der DAX knapp 20% Kursplus erreichen – eines der wirklich guten Aktienjahre. Ob in 2024 ähnliches möglich ist, bezweifeln viele. Der Anfang des Jahres ist erstmal für die Superbullen ernüchternd. Zinssenkungen waren schon eingepreist. Und wenn diese jetzt langsamer und später kommen, als erwartet, fallen die Aktien halt. Momentaufnahmen, die durch positive Inflationszahlen schnell wieder ganz anders aussehen können. Neben dem Kurseinbruch bei Evotec wegen unerwartetem Ausscheiden des CEO und der ausgeprägten Schwäche bei Onlinehändlern wie Zalando oder Luxusanbietern wie LVMH, Richemont gab es wenig aufsehenerregendes. Mal schauen, wie nach schwachem Freitag die Märkte – mit voller Liquidität – auf die gefallenen Kurse reagieren.

Spannende Zeiten voraus – diese Woche wie gewohnt den Wochenrückblick Aktien KW 52 – unspektakulär. Und im neuen Jahr? Nel, Plug Power, DEFAMA, Tion, Enapter, Frequentis, Intershop,… Und „über den Tageshandel hinausgeblickt“: Ein spannendes INTERVIEW: An die Börse über einen bereits gelisteten Mantel. Wie das geht, erläutert Werner Weiss für „seine“ Yggdrasil SPAC 1 AG. Einblicke. Beginn einer spannenden Reise für …? Erinnert an unser Interview „zwischen den Tagen“: Exclusivinterview: Während andere Immobiliengesellschaften 2023 in Probleme gerieten, blieb DEFAMA auf Kurs. Was macht CEO M. Schrade anders?

Verlierer 2023, Gewinner 2023? Teil1: Nel – verpasst man die aufkommende Dynamik des Wasserstoffzeitalters?

Montag – Börsen in Europa geschlossen, ab Dienstag mit gezogener Handbremse, sprich wenig Liquidität, Aktien-Märkte wieder offen.

Nach Start bei 16.828,75 Punkten und in den Feierabend mit 16.769,36 Punkten. Börse im Schongang – hier und da ein wenig Bewegung, aber generell ruhiges Hin- und Hertraden in enger Range. Am Mittwoch erste Schwächeanzeichen, die 16.500 Marke gerade noch so auf Schlusskursbasis zurückerobert (16.771,35 eröffnet, 16.538,39 geschlossen). Und auch am Donnerstag endete ein schwacher Erholungsversuch im Sande – FED-Protokolle dämpften Hoffnungen, Impulse fehlten:Nach einem Eröffnungskurs von 16.563,69 Punkten im DAX mit 16.617,29 Punkten in den Feierabend. Freitag dann Testen neuer Tiefs, angefangen mit 16.504,88 Punkten schliesslich mit 16.594,21 Punkten in die nächste Woche verabschiedet. Erholung brachte der US-Markt am Nachmittag – Arbeitslosenzahlen konnten Ängste reduzieren und brachten den DAX wieder über 16.500 Punkte.

Dazu Chancen in fallenden Märkten? KION Group SMA Solar Sixt – Tagesverlierer MDAX. Nervöse Anleger trennen sich von diesen 3 Aktien. Günstige Gelegenheit einzusteigen? Und Grenke schafft „so gerade mal die Umsatzziele“. Dazu Wachstum bei pferdewetten.de beschleunigt – 25 Retailstores für Eigenbestand gesichert, Jahresziele für 2024 erreichbar geworden. Nebenbei notiert: vita34 verkleinert Vorstand.

Kurssturz von 20% bei MDAX-Wert – Aktie Evotec in Schockstarre.

Evotec Aktie wird heute mit dem Rücktritt des langjährigen CEO’s Dr. Werner Lanthaler zu tun haben. Wohl erstmal „runter“ und dann? Operativ? Gerade jetzt ein günstiger Einstieg möglich. Was sagen die Analysten? Wie sehen die Konsensschätzungen nach dem Kurssturz aus. Auch wenn Dr. Lanthaler für den Erfolg der letzten Jahre stand, so scheint doch das Management breit genug aufgestellt bis „der Neue“ gefunden wurde, die operativen Geschicke zu lenken. Und zum Wochenende eine der Kursgewinneraktien der letzten Wochen im Blick:

