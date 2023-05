Aktien KW 18 kurz 16.000er Marke gesehen, nächste Woche mehr? Mutares, Nel, Evotec, Tubesolar, Compleo, Klöckner, Stabilus, Rational, Nikola, GEA, GK Software, Berentzen, Cliq Digital, Klöckner, Deutz,…

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":



Aktien Wochenrückblick – insgesamt widersprüchliche Signale: Guten Quartalsergebnissen standen wieder neuen Ängsten „um den amerikanischen Regionalbankenmarkt“ gegenüber. Nachdem JP Morgan letztes Wochenende die First Republic Bank übernommen hatte,

kamen wieder neue „Wackelkandidaten“ in den Fokus der Spekulanten. Krise scheint noch lange nicht vorbei. Und das Risiko einer sich daraus entwickelnden Bankenkrise wird zumindest von einigen gesehen. Zumindest kein ausufernder Optimismus am Markt – und die Zinspolitik und Aussagen der FED wirkten ebenfalls dämpfend auf den Markt. Und so könnten die 16.000 im DAX diese Woche genommen werden können, wenn nicht…

Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenbericht: Aktien KW 17 Rekordhoch am Freitag, Basis für mehr? Nel, Steinhoff, Aurelius, Salzgitter, Encavis, elumeo, Drägerwerk, Grammer, Apontis, PNE, Nikola, Ballard Power, Hamborner, 2G Energy, YOC, KPS,… Und wegen diverser Bewegung wieder im wöchentlichen Takt das H2-Update – Kalifornien verbietet Verkauf von Diesel-LKW – Wasserstoffbooster. Nel, Bloom Energy, Powercell, 2G Energy, Nikola, Salzgitter …

Dienstag – verkürzte Börsenwoche startet mit 16.000er Marke. Aber nur kurz „drüber“

Mittwoch. Wieder die alten Themen FED und Zinsen bremsen den Kurslauf der Aktien.

Nach Start bei 15.774,02 Punkten am Tagesende noch etwas niedriger: 15.815,06 Punkte. Zuerst lieferte Teamviewer gute Zahlen und bei Vectron scheint sich die Übernahme zeitnah auszuzahlen. Und die APONTIS PHARMA rudert kräftig zurück und lässt Aktie um über 30% einbrechen. Gründe? Lieferprobleme, zuviel Optimimus, Zulassungsverzögerungen.

Und Bangemachen gilt nicht bei GK Software – Weltmarktführer, der jetzt mehrheitlich zu Fujitsu gehört, steht vor Delisting. Handelbarkeit der Aktie bleibt darüber hinaus gegeben. Dazu Klöckner & Co SE mit gegenüber letztem Quartal wieder deutlich erholtem Ergebnis. Auf Dauer sollten Nachhaltigkeit und Digitalisierung helfen

Donnerstag.

Eröffnet bei 15.781,46 Punkten und mit kräftigen Auf und Ab schliesslich am Ende bei 15.734,24 Punkten geschlossen. Dazu steigerte Scout24 die Kennziffern im ersten Quartal deutlich und auch Rational zeigt starkes Wachstum – überwindet die Lieferkettenprobleme deutlich und arbeitet Auftragsstau ab. Aus dem Norden kommen von Berentzen zumindest stabile Zahlen für den Jahresanfang und bei Albis kommt man voran mit der Unternehmenstransformation.. Auch bei Deutz gelingt ein Gewinnsprung – verdammt viele gute Meldungen am Donnerstag, was sich auch bei den Wasserstoffs fortsetzte:

Und Ballard Power setzt auf Brennstoffzellen als stationäre Stromquelle. Weiteres Geschäftsfeld mit Wachstumsperspektiven. Europäischer Kunde ordert nach. Dazu sogar bei Nikola wieder mit Chancen? Gestern direkt zwei grössere LKW-Verkäufe gemeldet: 50 H2- und 14 Elektro-LKW an zwei Perspektivkunden.

Freitag.

Eröffnet mit Elan bei 15.837,44 Punkten ging es am Ende mit 15.961,02 Punkten ins Wochenende: Und GEA erhöht nach starkem Q! den Ausblick, während auch Krones gut ins neue Jahr gestartet ist. Dazu Zahlen von Borussia Dortmund und die Insolvenz von NEXR Technologies – spätestens seit Mitte April absehbar. Dann gab es noch einen Nackenschlag für Evotec. Wegen des Cyberangriffs im April konnte man den Geschäftsbericht nicht liefern, was jetzt die Plätze in MDAX und TecDAX kostet, aber..

Mutares mit Ausrufezeichen. Mit Exit Nummer 5 sollte man die Performancedividende in trockene Tücher gebracht haben – bis zu 150 Mio EUR netto „für die Kasse“.

Wochenrückblick – Aktien News – KW 18 mit FED-Dämpfer an 16.000 gescheitert.

Am Dienstag startete die verkürzte Börsenwoche mit 15.950,36 Punkten und am Ende ging es mit 15.961,02 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende. Am Ende bleiben die 16.000, die man am Dienstag kurz gesehen hat. Dazu eine Reihe guter Quartalszahlen, die auf eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung hindeuten. Dazu aber auch wieder Probleme bei amerikanischen Regionalbanken. JPMorgan übernahm First Republic und die nächsten Wackelkandidaten fielen mit zweistelligen Kursverlusten auf. Trotzdem gibt es am Markt genug Kaufkraft, dass diese Woche die 16.000 wieder in Angriff genommen werden könnten – falls kein weiteres Störfeuer von FED oder den amerikanischen Regionalbanken kommen sollte.

Und Gold? Kurse kämpfen sich an die Allzeithochs heran, 2.000,00 USD Marke locker genommen. Analystenstimmen in beide Richtungen zu hören. Fragt sich nur, ob und wann dann wieder mal der Sprung über die alten Hochs genommen wird, nachdem sich die Märkte wieder beruhigt hatten. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ – www.gold-magazin.com – mit Berichten über Gold, Goldminenaktien und alles was mit dem glänzendem Edelmetall zu tun hat. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK ÜBER GOLD; MINENAKTIEN UND MEHR – HIER – Bullenamrkt für Barrick Gold, Newmont, Yamana,…