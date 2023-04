Aktien KW 15 – Rekordlauf. Weiter so? Aurelius, Wirecard, Steinhoff, Mutares, Evotec, PNE, Clearvise, Nordex, Deutsche Rohstoff, Tonies, publity, PREOS, GORE, Neo, SMT Scharf, …

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":



Aktien Wochenrückblick – verkürzte Börsenwoche mit viermal grünen Vorzeichen. Und am Ende der Woche reicht es sogar für einenXETRA- Schlusskurs über 15.800. Haben die Bullen den Markt übernommen oder nur eine kurzfristige Hoffnung auf ein Aussetzen der Zinserhöhungsrunden der Notenbanken?

Und was diese Woche überraschte war das Zurückbleiben der Growth-Werten, wie Plug Power, Nel oder anderen Wasserstoffwerten. Trotz annähernd einstimmigen Lobs der Analysten für Plug Power markiert die Aktie immer neue Jahrestiefs. Weniger überraschend die mit der abnehmenden Zinserhöhungsangst einhergehende leichte Erholung der Immobilienwerte. Wobei freitagnachmittags in den USA wieder mit guten Konjunkturdaten die Zinserhöhungsangst erneut aufflammte.

Feiertagsbedingt bereits letzten Freitag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick Aktien KW 14 kurze Woche ohne klare Richtung. Kommt noch? Aurelius, Mutares, Plug Power, Leoni, BioNTech, Berentzen,aifinyo, 7C Solarparken, Energiekontor, Nordex, Nikola, ITM Power, YOC, GK Software, MorphoSys,…

Und dazu über die Ostertage quartalsweise durchgeführte Übung:

Montag – Ostern. Börse zu.

Am Dienstag …

… morgens eröffnete der DAX mit 15.710,45 Punkten weiter erholt und ging dann immerhin über den Vorwochenschluss mit 15.655,17 Punkten in den Feierabend. Unter Feuer die EDV von: Evotec auf Kurs. In 2022 höhere Umsätze, leicht unter Erwartungen liegendes EBITDA. Dazu einige Milestones in 2023. Jetzt verunsichert Cyberattacke.

Mittwoch.

Nach Start bei 15.689,14 Punkten wieder am Tagesende mehr als zum Vortagsschluss: 15.703,60 Punkte. Apontis mit neuer Kooperation – geht voran. Und die PNE weckte Phantasie durch geplanten Verkauf der US-Projekte. Und rechnet sich jetzt die 500 MW Eigenbestand in 2023 schön. Unnötig! Dazu was zu den „Erneuerbaren“: clearvise liegt mit den 2022er Zahlen weit über den Erwartungen. Genug Rückenwind, um auch ohne TION die Ausbaupläne zu erreichen? Und Aufschwung in Sicht? Nordex – langsam kommen die Repoweringaufträge. RWE diesmal.

Donnerstag. Vierter Tag in Folge in grün.

Eröffnet bei 15.708,21 Punkten und dann mit dem Drang zu mehr ging es hoch bis auf 15.754,99 Punkte. Was dann auch den XETRA-Schlussstand für den Tag bei 15.729,46 Punkten erklärt. Dazu beigetragen hat: Nordex kann mit dem Auftragseingang Q1 zufrieden sein: Mit rund 1 GW liegt man zwar rund 10% unter Vorjahr, aber zu deutlich höheren Preisen. Und ein SPAC-Börsengang operativ in „grün“: Tonies liefert hohes Wachstum in 2022, USA als Lokomotive. Bereinigte EBITDA-Marge mit positiver Entwicklung bei Minus 2,4%.

Freitag.

Eröffnet bei 15.789,78 Punkten ging es über die 15.800er Marke. Am Ende des Tages ein Schlussstand von 15.807,50 Punkten. Immerhin. Wieder mal Thema: publity, PREOS, GORE Neon Equity – unruhige Zeiten! Beteiligungs-Karussell des publity Konzerns mit Luxemburger Investor geplatzt. Weiter? Und ein anderes Sorgenkind der Anleger:

Wochenrückblick – Aktien News – KW 15 unbeirrt hoch. Zinserhöhungen perdu?

Am Dienstag startete die Börsenwoche mit 15.710,45 Punkten und am Ende ging es mit 15.807,50 Punkten zum XETRA-Schluss ins Wochenende – spätere Kursfeststellungen in Frankfurt lagen dann wieder leicht unter der 15800er Marke. Diese Woche stand die Index-Ampel auf grün – Zinserhöhungen könnten erstmal pausieren. Ergebnisse der Unternehmen“nicht übel“ und die Sorgenbranchen setzten zu zarter Erholung an. Könnte nächste Woche erstmal so weitergehen. Keine kurzfristige Störung in Sicht. Im Hintergrund natürlich der jederzeit noch mehr eskalierbare Ukrainekonflikt oder das Thema Taiwan. Inflation scheint erstmal in den Hintergrund getreten.

Und Gold? Kurse der Edelmetalle mit positiven Vorzeichen – Gold nähert sich alten Hochs, Silber überwindet Widerstände – scheint für einige eine Alternative zu den hochvolatilen Börsenwerten. Fragt sich nur, ob und wann dann wieder mal der Sprung über die alten Hochs genommen wird, nachdem sich die Märkte wieder beruhigt hatten. GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Also AUGEN AUF und Absichern, Bewerten, dazu Risiken abwägen und STOPS setzen!

